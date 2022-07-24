على أي جانب من رقائق الألومنيوم يجب أن أضع الطعام؟ خطأ نرتكبه دائما

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وطن– لا شك في أن ورق الألومنيوم، أداة مطبخ مفيدة جدًا في الحياة اليومية؛ حيث يتم استخدامها لتغطية الطعام وحفظه بعد الطهي. وربما لاحظت بالفعل أن لورق الألومنيوم وجهان مختلفان، حيث يتكون من جانب غير لامع وآخر لامع.

لكن طريقة استخدام رقائق الألومنيوم ليست متشابهة بحسب ما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية؛ حيث يعتقد بعض الناس أنه يجب عليك استخدام الجزء غير اللامع من الداخل لتغليف الطعام والجزء اللامع بالخارج. ويعتقد البعض الآخر عكس ذلك.

وبغض النظر عن كيفية استخدام رقائق الألومنيوم، هناك حل بسيط وفعال لاستخدام رقائق الألومنيوم.

على أي جانب يجب استخدام رقائق الألومنيوم؟

غالبًا ما نتخالف على كيفية استخدام ورق الألمنيوم، وكل له وجهة نظره، فضلا عن ذلك يمكن أن يؤدي جانبي الورق نفس الغرض. سواء كنت ترغب في تغطية الطعام أو تخزينه، ستجد أن رقائق الألومنيوم لم تصنع بهذه الطريقة بالصدفة.

في الواقع، إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم لتخزين بقايا طعامك في الثلاجة أو للحفاظ على نعومة الوجه الخارجي للبسكويت، فلن يؤثر الجانب الذي تختاره على حفظ طعامك، وفقا لما ترجمته “وطن“.

وغالبًا ما يتم توضيح أن الجانب غير اللامع يجب أن يكون ملامسًا للطعام. ومع ذلك، لا يهم ولن تضيع المزيد من الوقت عند استخدام رقائق الألومنيوم لتخزين الطعام. في الواقع، هذا الاختلاف ناتج عن عملية تصنيع رقائق الألومنيوم. نظرًا لأن هذا الأخير رقيقًا وهشًا للغاية، فإن صفائح الألمنيوم متكونة من طبقيتين حتى لا يتمزق.

إن الاحتكاك بين الجانبين هو الذي يخلق بشكل طبيعي هذا التأثير غير اللامع على لوح الألمنيوم. ومن ثم تتلامس الوجوه الخارجية بعد ذلك، ما يتسبب في هذا التأثير اللامع عند التلامس. لذلك فإن هذا الاختلاف ليس له أي تأثير على استخدام رقائق الألومنيوم في المطبخ.

علاوة على ذلك، إذا اخترت استخدامها للطهي في الفرن، فيجب ملاحظة أن الألمنيوم لا يتحمل الحرارة، كما يمكن أن ينقل الجزيئات السامة إلى الطعام، وفقا لما قاله فيليب بويلارت، مدرس وباحث في ممارسة الطهي والصحة في صحيفة مدام فيغارو.

لكن الباحثين لم يعتبروا أن كمية الانبعاث للمواد السامة مقلقة وخطيرة على الصحة، بيد أن هذه المشكلة مازالت موضوع نقاشات عديدة، فكل شيء يعتمد على الجرعات وطريقة التعرض، كما أوضحت صحيفة ليبراسيون.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدامه في الفرن عرضيًا. فضلا عن ذلك يمكن أن يكون ورق البرشمان بديلاً لرقائق الألومنيوم لتقليل المخاطر.

كيف يمكن استخدام رقائق الألومنيوم؟