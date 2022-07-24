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على أي جانب من رقائق الألومنيوم يجب أن أضع الطعام؟ خطأ نرتكبه دائما

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
رقائق الألومنيوم watanserb.com
رقائق الألومنيوم
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وطن–  لا شك في أن ورق الألومنيوم، أداة مطبخ مفيدة جدًا في الحياة اليومية؛ حيث يتم استخدامها لتغطية الطعام وحفظه بعد الطهي. وربما لاحظت بالفعل أن لورق الألومنيوم وجهان مختلفان، حيث يتكون من جانب غير لامع وآخر لامع.

لكن طريقة استخدام رقائق الألومنيوم ليست متشابهة بحسب ما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية؛ حيث يعتقد بعض الناس أنه يجب عليك استخدام الجزء غير اللامع من الداخل لتغليف الطعام والجزء اللامع بالخارج. ويعتقد البعض الآخر عكس ذلك.

وبغض النظر عن كيفية استخدام رقائق الألومنيوم، هناك حل بسيط وفعال لاستخدام رقائق الألومنيوم.

لماذا لا يجب عليك لف الأطعمة المتبقية في رقائق الألومنيوم؟

على أي جانب يجب استخدام رقائق الألومنيوم؟

غالبًا ما نتخالف على كيفية استخدام ورق الألمنيوم، وكل له وجهة نظره، فضلا عن ذلك يمكن أن يؤدي جانبي الورق نفس الغرض. سواء كنت ترغب في تغطية الطعام أو تخزينه، ستجد أن رقائق الألومنيوم لم تصنع بهذه الطريقة بالصدفة.

في الواقع، إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم لتخزين بقايا طعامك في الثلاجة أو للحفاظ على نعومة الوجه الخارجي للبسكويت، فلن يؤثر الجانب الذي تختاره على حفظ طعامك، وفقا لما ترجمته “وطن“.

هناك من يستخدم الجانب اللامع من الورق
هناك من يستخدم الجانب اللامع من الورق

وغالبًا ما يتم توضيح أن الجانب غير اللامع يجب أن يكون ملامسًا للطعام. ومع ذلك، لا يهم ولن تضيع المزيد من الوقت عند استخدام رقائق الألومنيوم لتخزين الطعام. في الواقع، هذا الاختلاف ناتج عن عملية تصنيع رقائق الألومنيوم. نظرًا لأن هذا الأخير رقيقًا وهشًا للغاية، فإن صفائح الألمنيوم متكونة من طبقيتين حتى لا يتمزق.

إن الاحتكاك بين الجانبين هو الذي يخلق بشكل طبيعي هذا التأثير غير اللامع على لوح الألمنيوم. ومن ثم تتلامس الوجوه الخارجية بعد ذلك، ما يتسبب في هذا التأثير اللامع عند التلامس. لذلك فإن هذا الاختلاف ليس له أي تأثير على استخدام رقائق الألومنيوم في المطبخ.

لأسنان ناصعة البياض خلال ساعة واحدة .. استخدموا “ورق الألمنيوم”!

علاوة على ذلك، إذا اخترت استخدامها للطهي في الفرن، فيجب ملاحظة أن الألمنيوم  لا يتحمل الحرارة، كما يمكن أن ينقل الجزيئات السامة إلى الطعام، وفقا لما قاله فيليب بويلارت، مدرس وباحث في ممارسة الطهي والصحة في صحيفة مدام فيغارو.

لكن الباحثين لم يعتبروا أن كمية الانبعاث للمواد السامة مقلقة وخطيرة على الصحة، بيد أن هذه المشكلة مازالت  موضوع نقاشات عديدة، فكل شيء يعتمد على الجرعات وطريقة التعرض، كما أوضحت صحيفة ليبراسيون.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدامه في الفرن عرضيًا. فضلا عن ذلك يمكن أن يكون ورق البرشمان بديلاً لرقائق الألومنيوم لتقليل المخاطر.

يمكن أن يكون ورق البرشمان بديلاً لرقائق الألومنيوم لتقليل المخاطر.
يمكن أن يكون ورق البرشمان بديلاً لرقائق الألومنيوم لتقليل المخاطر.

 كيف يمكن استخدام رقائق الألومنيوم؟

  • يمكن استخدام رقائق الألومنيوم للحفاظ على رطوبة طعامك. على سبيل المثال، إذا أردت لف الطعام لوضعه في الفرن وحفظه جيدًا، يمكنك استخدام ورق الألمنيوم حتى لا يجف.
  • علاوة على ذلك، يمكنك استخدام ورق الألومنيوم لتلميع المقالي. غلف قاع المقلاة بورق الألمنيوم وأضف بضع ملاعق صغيرة من الملح. أضف الماء البارد وانقع أواني الطهي لمدة خمس دقائق. ومن ثم اغسل أدواتك الفضية واتركها تجف. ستبدو جديدة وكأنك اشتريتها الآن.
  • يمكن أن تساعدك رقائق الألومنيوم على شحذ سكاكين المطبخ والمقص. يمكنك أيضًا تنظيف المكواة بورق الألمنيوم. للقيام بذلك، ضعي ورق ألمنيوم على لوح الكي مع ملح خشن واستخدمي المكواة ذهابًا وإيابًا.

لماذا من المهم تغليف مفاتيح سيارتك بورق الألمنيوم؟

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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