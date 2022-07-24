خلال ساعات…مشروب شهير يخفض مستويات السكر في الدم

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وطن-داء السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يُصاب به المرء عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

وترتفع مستويات السكر في الدم استجابة لتناول أطعمة معينة، لذا فإن المفتاح هو استهلاك العناصر التي تقاوم هذا الارتفاع وتخفف من تأثير السكر في الدم.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة إكسبرس البريطانية، أن الأبحاث خلصت إلى أن تناول مشروب الزنجبيل يمكن أن يخفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم في غضون ساعات.

وغالبا ما يستخدم الزنجبيل كعنصر في الطبخ في جنوب شرق آسيا والهند، لكن الجذر الحار يستخدم تقليديا لعدة قرون.

ويمكنك تناول الزنجبيل طازجا أو مجففا أو مسحوقا كشاي أو في طعام أو كمكمل.

يحتوي هذا النوع من التوابل على العديد من الفوائد المحتملة والدراسة التي نشرت في مجلة Ethnic Foods ركزت بشكل خاص على: التخفيف من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لاستخدام الزنجبيل لخفض نسبة السكر المرتفعة في الدم، حيث قالوا “إن العديد من التجارب السريرية الحديثة التي نشرت في عامي 2013 و 2014، أضافت أدلة جديدة مقنعة حول استخدام الزنجبيل في تخفيض مستويات السكر في الدم.”



ماذا اكتشف الباحثون؟

أشار الباحثون إلى أن مكملات الزنجبيل تخفض “بشكل كبير” من تركيزات الجلوكوز في الدم الصائم ومستويات HbA1c.

كما أشاروا إلى أن “مكملات جذر الزنجبيل تقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم ومستويات HbA1c.”

علامات تخبرك بأنك مصاب بالسكري

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

وتشمل هذه الأعراض