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تقارير

خبير في الأسلحة النووية يفجّر مفاجأة عن إنتاج إيران قنبلتين نوويتين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
البرنامج النووي الإيراني watanserb.com
قادة عسكريون إيرانيون في موقع لإنتاج صواريخ
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وطن – حذر دبلوماسي أمريكي سابق وخبير في الأسلحة النووية من أن إيران بالفعل دولة تمتلك أسلحة نووية ولديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين .

وقال المسؤول السابق في واشنطن روبرت جوزيف لـصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها 60٪ من اليورانيوم المخصب، وهو ما يكفي لقنبلتين على الأقل”.

روبرت جوزيف
روبرت جوزيف

وأضاف: لقد قلنا منذ سنوات “إنهم يقتربون من نقطة الاختراق هذه وعلينا حقًا التفاوض معهم”.

وقال جوزيف: “أنا آخر شخص يقترح استخدام القوة، سواء هناك أو مع كوريا الشمالية”. “بل دعم المعارضة في إسقاط هذا النظام”.

يوم الجمعة، أعلنت جماعة إيرانية معارضة في المنفى، أن قمة عالمية في ألبانيا مخصصة للدعوة إلى تغيير النظام في إيران، أُرجئت بسبب تهديدات أمنية.

وكان مقرراً عقد القمة العالمية “لإيران الحرة”، خارج العاصمة الألبانية “تيرانا” في مقر منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية.

وقالت المنظمة في بيان إن القمة أرجئت “بناءً على توصيات من الحكومة الألبانية لأسباب أمنية. وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات”.

وفيما لم تعلّق السلطات الألبانية على المسألة، تحدثت السفارة الأميركية في تيرانا مساء الخميس عبر “تويتر” عن “تهديد محتمل” يستهدف القمة. وحضّت مواطنيها في ألبانيا على تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار.

وقالت السفارة إن “الحكومة الأميركية تدرك وجود تهديد محتمل يستهدف القمة العالمية لإيران الحرة”.

كان جوزيف كبير المفاوضين إلى ليبيا في عام 2003. ويُنسب إليه الفضل في إقناع العقيد معمر القذافي بالتخلي عن برنامج أسلحته النووية.

وانتقد بشدة نظام الرئيس السابق باراك أوباما وأفعاله في المساعدة على الإطاحة بحكومة القذافي في عام 2011. وكذلك الاتفاق النووي لعام 2015.

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مايو / أيار إن “وقت الاختراق” الإيراني – وهو الوقت المطلوب نظرياً للنظام لإنتاج أسلحة نووية – تقلص إلى أسبوعين.

وأضافت الوكالة في ذات الشهر أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة نما إلى 95 رطلاً بزيادة أكثر من 300 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

لكن معهد العلوم والأمن الدولي قال بعد شهر إن وقت الاختراق وصل إلى الصفر.

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية

من جانبه، قال النائب “ماثيو أوفورد”، الذي كان من المقرر أن يحضر الحدث: “نسمع أنهم يختبرون بانتظام صواريخ باليستية. ويسعون للحصول على ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح”.

كما أضاف أن “مشكلة الصواريخ الباليستية هي أنها ستكون ذات مدى أطول”. لن يكون في المنطقة المجاورة، على سبيل المثال إسرائي، يمكن أن يذهب أبعد من ذلك بكثير”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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