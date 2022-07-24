خبير في الأسلحة النووية يفجّر مفاجأة عن إنتاج إيران قنبلتين نوويتين

- Advertisement -

وطن – حذر دبلوماسي أمريكي سابق وخبير في الأسلحة النووية من أن إيران بالفعل دولة تمتلك أسلحة نووية ولديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين .

وقال المسؤول السابق في واشنطن روبرت جوزيف لـصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها 60٪ من اليورانيوم المخصب، وهو ما يكفي لقنبلتين على الأقل”.

وأضاف: لقد قلنا منذ سنوات “إنهم يقتربون من نقطة الاختراق هذه وعلينا حقًا التفاوض معهم”.

وقال جوزيف: “أنا آخر شخص يقترح استخدام القوة، سواء هناك أو مع كوريا الشمالية”. “بل دعم المعارضة في إسقاط هذا النظام”.

يوم الجمعة، أعلنت جماعة إيرانية معارضة في المنفى، أن قمة عالمية في ألبانيا مخصصة للدعوة إلى تغيير النظام في إيران، أُرجئت بسبب تهديدات أمنية.

وكان مقرراً عقد القمة العالمية “لإيران الحرة”، خارج العاصمة الألبانية “تيرانا” في مقر منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية.

وقالت المنظمة في بيان إن القمة أرجئت “بناءً على توصيات من الحكومة الألبانية لأسباب أمنية. وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات”.

وفيما لم تعلّق السلطات الألبانية على المسألة، تحدثت السفارة الأميركية في تيرانا مساء الخميس عبر “تويتر” عن “تهديد محتمل” يستهدف القمة. وحضّت مواطنيها في ألبانيا على تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار.

وقالت السفارة إن “الحكومة الأميركية تدرك وجود تهديد محتمل يستهدف القمة العالمية لإيران الحرة”.

Security Alert – Threat Targeting the Free Iran World Summit 👉 https://t.co/VPmqYCiNAl pic.twitter.com/iuxHLtNPfo — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) July 21, 2022

كان جوزيف كبير المفاوضين إلى ليبيا في عام 2003. ويُنسب إليه الفضل في إقناع العقيد معمر القذافي بالتخلي عن برنامج أسلحته النووية.

وانتقد بشدة نظام الرئيس السابق باراك أوباما وأفعاله في المساعدة على الإطاحة بحكومة القذافي في عام 2011. وكذلك الاتفاق النووي لعام 2015.

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مايو / أيار إن “وقت الاختراق” الإيراني – وهو الوقت المطلوب نظرياً للنظام لإنتاج أسلحة نووية – تقلص إلى أسبوعين.

وأضافت الوكالة في ذات الشهر أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة نما إلى 95 رطلاً بزيادة أكثر من 300 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

لكن معهد العلوم والأمن الدولي قال بعد شهر إن وقت الاختراق وصل إلى الصفر.

من جانبه، قال النائب “ماثيو أوفورد”، الذي كان من المقرر أن يحضر الحدث: “نسمع أنهم يختبرون بانتظام صواريخ باليستية. ويسعون للحصول على ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح”.

كما أضاف أن “مشكلة الصواريخ الباليستية هي أنها ستكون ذات مدى أطول”. لن يكون في المنطقة المجاورة، على سبيل المثال إسرائي، يمكن أن يذهب أبعد من ذلك بكثير”.