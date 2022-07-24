جريمة لا تُصدّق .. زوجة تقتل زوجها مع عشيقها ويمارسان الجنس بجانب الجثة!

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وطن – قضت محكمة مصرية، بإعدام زوجة وعشيقها، أقدما على قتل زوجها، ومارسا الرذيلة بجوار جثته، وكأنهما لم يفعلا شيئا، في منزلها بالقليوبية .

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية، إنّ الزوجة استعانت بعشيقها، حيث كمم فم الزوج (50 عاماً) حتى فارق الحياة. وعندما تيقن العشيقان من وفاة الزوج المغدور، مارسا الرذيلة بجوار جثته.

زوجة تقتل زوجها للارتباط بعشيقها !

وفق الصحيفة، فإنّ الزوج (يعمل نجار) حاول أن يتغاضى عن مشكلات كثيرة بينه وزوجته. لكن الأخيرة لم تتحمل هذه المشاجرات، فكان هناك شيطان صغير يتودد لها.

وبيّنت أنّ الشاب (28 عاما)، حاول أن يكون الكتف الذي تستند عليه الزوجة الخائنة وتدعى “أصيلة” وتبلغ من العمر 41 عاما، مع كثرة الخلافات بينها وزوجها وتودد الشاب لها، حتى وقعت في غرامه وبدأت علاقة عاطفية بينهما.

كان الشاب يتردد كثيرا على الزوجة الخائنة في غياب زوجها. على الرغم من ذلك إلا أن الزوج لم يشعر قط بخيانة زوجته.

وقرر العشيقان الارتباط بعقد قران، لكن ما يمنعهما هو وجود الزوج. إذ عزما أمرهما على التخلص منه. حيث ذهب الشاب وأحضر مادة منومة وأعطاها لعشيقته.

منوم في كوب الشاي

في يوم الواقعة، عاد الزوج من عمله منهكا للغاية بعد يوم شاق عليه في النجارة، وطلب كوبا من الشاي من زوجته.

وهنا، استغلت الزوجة الفرصة، وأعدت كوب الشاي ووضعت به المادة المنومة، تناولها الزوج وغاب عن العالم عندما تيقنت الزوجة من نومه.

بعد ذلك، طلبت الزوجة من عشيقها الحضور، الذي كمم بدوره فم الزوج حتى فارق الحياة.

ولم يكتف العاشقان بذلك، فعندما تأكد الإثنان من وفاة الزوج المغدور، مارسا الرذيلة بجوار جثته، وكأنهما لم يفعلا شيئا وأزهقا روحا بريئة. إذ تستيقظ الزوجة في اليوم التالي متصنعة المفاجئة من وفاة زوجها.