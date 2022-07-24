جديد قضية قتل شيماء جمال.. النيابة تكشف طريقة تحايل أيمن حجاج للهروب من حكم الإعدام

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وطن – كشفت النيابة العامة المصرية، عن تفاصيل جديدة تخص واقعة قتل المستشار أيمن حجاج لزوجته الإعلامية شيمـاء جـمال، كما ردت على أقوال المتهم الذي ارتكب الجريمة، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي.

النيابة قالت في قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات المصرية، إن المتهم حاول إبعاد الاتهام بـ”القتل العمد” عن نفسه، تحت مظلة “الدفاع الشرعي عن الحياة”، وفق ما أورد موقع “الحرة“.

وكان المتهم قد قال إن المجني عليها هاجمته بسكين فأمسك يدها وسدد لها ضربات بجسم السلاح الناري على رأسها فأسقطت السكين من يدها، ثم حاول إفاقتها فلما أفاقت حاولت الوصول للسكين مرة أخرى فجثم عليها وكتم أنفاسها باستخدام يديه وقطعة قماشية كانت تزين بها عنقها، ليكتم صوتها من الصراخ ودخل المتهم الآخر للغرفة آنذاك ليطوق ذراعيها حتى فارقت الحياة، معللًا قصده من ذلك بمنع صراخها خشية افتضاح الأمر وليس إزهاق روحها.

جبت لكم اول لقاء بين والدة المذيعه شيماء جمال وزوجها القاتل المجرم pic.twitter.com/SasBcpMelO — القناص 🏹 ✺ (@0550389899) July 20, 2022

في المقابل، ردت النيابة على أقوال المتهم، واصفة ذلك التصوير بـ”عدم المعقولية”، كاشفة عن “عدم ضبط السكين المشار إليها بمسرح الواقعة، وعدم وجود إصابات بالمجني عليها تنم عن مهاجمتها المتهم”.

وأشارت النيابة إلى أقوال شريك المتهم في الجريمة، كاشفة أنه نفي كافة ادعاءات “المستشار القاتل” كليا.

كما تحدثت النيابة عن “عدم طرح المتهم تلك الأحداث خلال إقراره الشفهي أمام النيابة العامة”.

شيماء جمال المذيعة اللي شهدت زور ع ست غلبانة بتبيع جرجير عندها ٥٥ سنه وع محمود الأحمدي وع مجموعة شباب زي الورد معاه

المذيعة قالت إنها شافت البياعه بترمي مية نـار ع الظباط ف كرداسة وقالت كمان أن الشباب قـطعوا الظباط

وسلـخوا جلدهم عالرغم من إن المحكمه نفت موضوع مية النار ده والنفي pic.twitter.com/WuLPvp3VMO — Aïcha Mohammed، 2 ♥ (@mrbwhh7) July 23, 2022

واعتبرت النيابة أقوال المستشار محاولة يائسة مبتورة للتخفيف من وطأة عقوبة جرمه، نافية وجود عناصر وشروط الدفاع الشرعي في أقوال المتهم.

وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، قد قررت الأربعاء الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.

واعترف المتهم الأول (أيمن) بقتل زوجته الإعلامية، لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.

التحقيقات في مقتل المذيعة #شيماء_جمال

بمعرفة زوجها المستشار المرموق #أيمن_حجاج

تكشف حجما هائلا من الفساد الاخلاقي والمالي الذي ينخر جسد أهم المؤسسات القضائية

وكيف يمارس مستشارين كبار البزنس في كل شئ بالمخالفة للقانون وتضخم الثروات والرشاوى لاهدار العدالة وحقوق الدولة

قطاع سايب pic.twitter.com/YL6RtHabXB — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) July 22, 2022

وكان أيمن حجاج، قد أرجع إقدامه على قتل زوجته، إلى تهديدها إياه بنشر صور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل، وطلبها منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.