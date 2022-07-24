تفاصيل صفقة إماراتية أوشكت على الانتهاء لشراء نادي كرة قدم إسرائيلي

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وطن- كشف موقع “ONE” الرياضي العبري عن مساع إسرائيلية حثيثة، لتأمين مشترٍ إماراتي لنادي “هبوعيل تل أبيب” الإسرائيلي.

رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة يسعى لشراء ناد إسرائيلي

ولفت الموقع الرياضي العبري بحسب ما نقل موقع “time.news“، إلى أن هذه الصفقة يكعف عليها وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي عيساوي فريج، بالشراكة مع عضو الكنيست ياريف ليفين.

الوزير الإسرائيلي أعلن، مساء السبت، أن رجل أعمال إماراتي اقترب من شراء نادي كرة قدم كبير في تل أبيب، مؤكدا أن الصفقة في مراحلها النهائية.

وأضاف “فريج” في تصريحاته: “نحن نضغط بشدة لإتمام عملية الشراء، ولن يحدث الأمر بهذا الموسم ولكن للموسم المقبل.”

موضحا أن نادي “هابويل تل أبيب” سيكون أول فريق كرة قدم إسرائيلي يمتلكه مستثمر من الإمارات.

كما لفت إلى أن المشتري “مقرب من الحكومة الإماراتية”، وأنه سيتم تنفيذ هذه الصفقة خلال العام.

صفقة مماثلة فاشلة

ويشار إلى أنه في صفقة مشابهة أعلن نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي في نوفمبر عام 2020، أن حصة 50٪ في النادي ستباع للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي الذي تعهد بضخ 90 مليون دولار في الفريق خلال السنوات العشر القادمة.

لكن الصفقة فشلت وتم الإعلان عن ذلك بعد 3 أشهر في فبراير من العام 2021، وذكرت وسائل إعلام عبرية وقتها أن صفقة كبيرة لبيع 50٪ نادي كرة القدم الإسرائيلي للشيخ حمد آل نهيان، تم إلغاؤها واستشهدت بإعلان صادر عن لجنة إسرائيلية تقول إن النادي طلب رسمياً سحب طلبه للموافقة على البيع.

ووقتها نقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، أن مالك النادي موشيه حجيج واجه رد فعل عنيف من القاعدة الأكثر تطرفاً بين مشجعي النادي المعروفة بعدائها للعرب.

لكن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي أجرى تحقيقاً وجد من خلالها “فجوة كبيرة” محتملة بين رأس مال حمد بن خليفة المعلن، وما يملكه في الواقع.

وتابعت الصحيفة أن التحقيق الذي طلبه الاتحاد وأجرته شركة Megiddo للتحقيقات المالية، خلص إلى أن آل نهيان يمتلك عشرات الشركات غير النشطة ويُزعم أنه على صلة برجال أعمال متورطين في الاحتيال وغسيل الأموال