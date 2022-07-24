الدولار يرتفع مجددا.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

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وطن– شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الأحد 24 يوليو 2022، ارتفاعا على عكس أسعار الأمس التي كانت منخفضة عن سعر آخر يوم بتعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، مدفوعا بزيادة الطلب على العملة الصعبة، وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منه البلاد.

وبحسب ما أفاد به متعاملون في هذه السوق لـ(وطن)، فقد ارتفع سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان إلى 567 جنيها للشراء.

بينما وصل سعر بيع الدولار داخل السوق السوداء إلى 573 جنيها بحسب المتعاملين.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الأحد، داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، 566 جنيها للبيع، مقابل 570.24 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط أيضا سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 577 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 681 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 679.31 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.98 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.13 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.72 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.