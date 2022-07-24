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اقتصاد

الدولار يرتفع مجددا.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر جميع العملات بالسودان watanserb.com
سعر جميع العملات بالسودان
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وطن– شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الأحد 24 يوليو 2022، ارتفاعا على عكس أسعار الأمس التي كانت منخفضة عن سعر آخر يوم بتعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، مدفوعا بزيادة الطلب على العملة الصعبة، وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منه البلاد.

وبحسب ما أفاد به متعاملون في هذه السوق لـ(وطن)، فقد ارتفع سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان إلى 567 جنيها للشراء.

بينما وصل سعر بيع الدولار داخل السوق السوداء إلى 573 جنيها بحسب المتعاملين.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الأحد، داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، 566 جنيها للبيع، مقابل 570.24 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط أيضا سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 577 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 681 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 679.31 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.98 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.13 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.72 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 24 يوليو 2022

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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