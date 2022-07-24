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إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء.. لماذا طلب القاضي بث عقوبة محمد عادل على التلفزيون؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
إعدام قاتل نيرة أشرفwatanserb.com
إعدام قاتل نيرة أشرف
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وطن– أودعت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأحد، حيثيات النطق بحكم الإعدام على الطالبة نيرة أشرف “فتاة المنصورة” المتهم محمد عادل، والذي قتلها يوم 20 يونيو الماضي، على باب الجامعة. حيث طعنها عدة طعنات وذبحها محاولا فصل رقبتها عن جسدها.

هل يتم بث إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

وأبرز ما لفت الانتباه في حيثيات الحكم، كان طلب المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، بإذاعة عقوبة محمد عادل ـ وهي الإعدام ـ على الهواء مباشرة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم“، فقد طالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها.

وأرجعت سبب ذلك “لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.”

المحكمة توضح سبب طلبها

وذكرت المحكمة أنها في نهاية حكمها “تنوه بمناسبة هذه ‏الدعوى، بأنه لما كان قد شاع في المجتمع – مؤخرا – ذبح الضحايا بغير ‏ذنبٍ جهارا نهارا، والمهوسون بالميديا يبثون الجرم على الملأ فيرتاع ‏الآمنون خوفا وهلعا. وما يلبث المجتمع أن يفجع بمثل ذاتِ الجرم من ‏جديد، فمن هذا المنطلق، ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق ‏مشهودا، مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا”.

وأضافت: “الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع، أن ‏يتناول بالتعديل نص المادة الـ65، من قانون تنظيم مراكز ‏الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ لتجيز إذاعة ‏تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء ‏إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى ‏الذي لم يتحقق – بعد – بإذاعة منطوق الأحكام وحده”.

كما ردت محكمة جنايات المنصورة خلال الحيثيات، على مطالبة محامي محمد عادل “قاتل نيرة أشرف” على الطب الشرعي، لأجل بيان مدى سلامة حالته العقلية وقت ارتكابه الجريمة.

لتؤكد المحكمة في ردها أنها تيقنت من سلامة حالته العقلية والنفسية وسلامة إدراكه واختياره، قبل ووقت ارتكابه جريمة قتل نيرة وفي أعقابها، وذلك من خلال تخطيطه للجريمة واختيار أداة ارتكابها وموعد ومكان تنفيذها.

نيرة أشرف ومحمد عادل

وبحسب نص أمر الإحالة فقد “تعمّد القاتل محمد عادل إنهاء حياة ضحيته علنًا في وضوح النهار، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.”

وتابع أمر الإحالة “حيث وضع مخططا لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته، ليقينه من وجودها هناك، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه.”

واستطرد:”وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات، سقطت أرضا على أثرها، فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصدا إزهاق روحها أمام الجميع.”

جريمة قتل نيرة هزت مصر

وكانت جريمة قتل نيرة أشرف أمام باب جامعتها في المنصورة، على يد زميلها محمد عادل، قد فجرت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، خاصة وأنه تم توثيق هذه الجريمة البشعة بالفيديو، من خلال كاميرات المراقبة بالمكان.

ويستمر جدل هذه القضية التي أثارت الرأي العام منذ وقوعها في يونيو الماضي، وإلى اليوم ويبدو أن الستار لن يسدل على هذه القضية قبل تنفيذ حكم الإعدام بمحمد عادل.

ويرى العديد من المصريين أم تنفيذ الإعدام في قاتل نيرة “هو أقل حكم يستحقه” حسب وصفهم، حتى يكون عبرة لغيره ولأجل أن تستريح أسرة نيرة وكل من يهمه أمرها، حيث تركت الجريمة البشعة بصمة حزن كبيرة لديهم.

تطورات جديدة في قضية نيرة أشرف ووالدها يعلن إلغاء توكيلات المحامين لهذا السبب!

المصدرالمصري اليوم ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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