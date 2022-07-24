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الهدهد

أول تحرك سعودي رسمي بعد “إعلانات يوتيوب الإباحية”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إعلانات يوتيوب watanserb.com
السعودية تهدد بإجراءات ضد يوتيوب
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وطن – طالبت السلطات السعودية، إدارة موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل”، بحذف “محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ”، وذلك بعد شكاوى من إعلانات مخالفة وصفت بأنها تروج لمحتوى إباحي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان نشطاء سعوديون طالبوا الجهات المختصة بحذف إعلانات وصفوها بـ”الكارثية” على يوتيوب.

وأكدت الهيئتان حرصهما على “التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها” في السعودية.

وجاء في البيان أنه “بناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

ولفت البيان إلى أنه سيتم متابعة التزام (منصة يوتيوب)، محذرا من أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

ودشن نشطاء سعوديون حملة لمطالبة الجهات المختصة بحذف “الإعلانات الكارثية” على يوتيوب.

وقال الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي: “عدد المستخدمين السعوديين لليوتيوب يعتبر من الأضخم عالميا، ومن السهل الضغط عليهم لفلترة إعلاناتهم المروجة واحترامنا”.

وأضاف: “للأسف وصل بهم الأمر أن تكون إعلاناتهم إباحية وكارثية يخجل المرء أن ينظر لها، ولو أن مثل هذه الإعلانات تبث على قناة فضائية لتم معاقبتها”. وتابع: “أتمنى أن ينظر للموضوع بجدية”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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