أولهم بدر بانون .. 3 لاعبين سيرحلون عن الأهلي المصري

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وطن – كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، بأن إدارة النادي قررت الاستغناء خدمات 3 لاعبين أجانب، وأولهم المغربي بدر بانون في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب تراجع مستواهم مع المارد الأحمر.

رغبة بدر بانون

وقال شوبير المذيع في شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، بأن بدر بانون يعاني من حالة نفسية مع الأهلي المصري تمنعه من الاستمرار مع النادي. إلى جانب تجديد اهتمام نادي قطر بالتعاقد مع اللاعب.

مع شوبير – الحلقة الكاملة الأحد 24-7-2022https://t.co/roeDizfRDp — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2022

وأضاف شوبير، ” ثاني اللاعبين الذي تم الموافقة على قرار رحيله هو المالي أليو ديانج، في ظل ارتباط اللاعب بالعديد من الأندية للتوقيع معه، كان أخرها العرض المغري الذي قدمه نادي النصر السعودي“.

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بيع ديانج وميكيسوني

كما وأدرف، ” ديانج تلقى أيضاً العديد من العروض الموسم الماضي، كان من أبرزها عرض غلطة سراي التركي والعين الإماراتي، ويعد من اللاعبين الذي تراجع مستواهم في الآونة الأخيرة بسبب حالة الإجهاد”.

شوبير يكشف كواليس عرض النصر لديانج والقرار المنتظر وتطورات في رحيل بدر بانونhttps://t.co/cHLOy49yaJ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2022

وكانت تقارير صحفية مصرية، ذكرت بأن الأهلي المصري قد طلب في وقت سابق مبلغ 8 مليون دولار من أجل الموافقة على الرحيل المالي ديانج. إلا أن هذا الصيف من المتوقع أن تخفض المبلغ من أجل الموافقة على قرار رحيله.

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وتابع شوبير، ” ثالث اللاعبين الذي وقع الاختيار عليهم بقرار الرحيل هذا الصيف، هو الموزمبيقي لويس ميكيسوني. بسبب تراجع مستواه مع الأهلي المصري وكثرة إصاباته”.

📸| لاعبنا أكرم توفيق يشارك في التدريبات الجماعية للفريق 🦅💪🦁#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WBTmKQE01J — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2022

وكان الموزمبيقي ميكيسوني قد عاد إلى صفوف تشكيلة المارد الأحمر مؤخراً، من أجل المشاركة في المباراة. أمام الجونة، الأحد، في إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

انتقادات جماهير الأهلي المصري

كما وتعرض نادي الأهلي في الآونة الأخيرة، لحملة انتقادات واسعة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهيره وعشاقه، بسبب سوء نتائج الفريق عقب خسارة بطولة كأس مصر أمام غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد. وقبلها تلقيه الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

📸| لقطات من تدريب فريقنا الرئيسي استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/lDdJxh0Zkf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2022

ويعتلي حامل لقب النسخة الماضية فريق الزمالك البيضاوي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، كما ويليه بيراميدز برصيد 53 نقطة. كما ويتواجد الأهلي في المركز الثالث مع بقاء مباراتين مؤجلتين برصيد 48 نقطة.

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