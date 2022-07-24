أنجلينا جولي تفوز بمعركتها القانونية ضد براد بيت..إليكم التفاصيل

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وطن– فازت أنجلينا جولي بمعركة قانونية ضد زوجها السابق براد بيت والتي تتعلق بممتلكات مصنع شاتو ميرافال للنبيذ، وهو المكان الذي احتضن حفل زفافهما سنة 2014.

اشترى الثنائي مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو مرافال” في عام 2008 بينما كانا لا يزالان متزوجين، بحسب ما نقل موقع Page Six.

براد بيت يخسر القضية

لكن باعت أنجلينا جولي حصتها إلى شركة أخرى. مما أثار سلسلة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بين بيت وجولي والشركات الخاصة بهما والعديد من الشركاء التجاريين.

في المعركة القانونية الأخيرة، طلب فريق أنجلينا جولي القانوني من المحكمة الإطلاع على مستندات تتعلق بشركات براد بيت من مدير أعماله موندو بونغو، وهو الطلب الذي سعى محامي براد بيت بجدية شديدة حتى يقنع المحكمة برفض طلب الأوراق والمراسلات

لكن قال قاضي مقاطعة لوس أنجلوس إن على براد بيت وشركائه، تسليم الأوراق المطلوبة لهيئة المحكمة، لأن الطلب لا يحتمل التأجيل حتى استئناف الحكم.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أنجلينا، قولها أن بيت يتصرف من منطلق الغضب من الخلافات السابقة مع جولي. مما يعيق الحس التجاري السليم لديه.



وأشارت المصادر إلى أن أي إنسان عاقل سيكون سعيداً بعقد شراكات جديدة في أعماله. موضحة أن الشركة تقدم فرصاً هائلة لتنمية الأعمال التجارية، لكنه فقط لا يستطيع إدراك ذلك بسبب كراهيته لجولي.

لكن مصدرًا مقربًا من بيت أخبر أن الصفقة غير منطقية، وأن بيت رفض عرض بيع شاتو ميرافال من الأساس أثناء زواجه من أنجلينا جولي.



وأوضح أن فكرة بيع جزء كبير من العمل، تتعارض مع خطته الطويلة الأمد للمشروع، والتي تتمثل في إعادة الأرباح إلى الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر: “إن أفضل طريقة للاحتفاظ بالأصول المالية والتجارية لأطفالهما هي الاحتفاظ بالملكية الكاملة لهذه الأصول ذات القيمة المتزايدة المتنامية.”

تزوج براد وأنجلينا في عام 2014. وافترقا في عام 2016، ولديهما 6 أطفال.