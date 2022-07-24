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حياتنا

أنجلينا جولي تفوز بمعركتها القانونية ضد براد بيت..إليكم التفاصيل

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أنجلينا جولي تفوز بمعركتها القانونبة ضد براد بيت.. إليكم التفاصيل watanserb.com
تزوج براد وأنجلينا في عام 2014. وافترقا في عام 2016
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وطنفازت أنجلينا جولي بمعركة قانونية ضد زوجها السابق براد بيت والتي تتعلق بممتلكات مصنع شاتو ميرافال للنبيذ، وهو المكان الذي احتضن حفل زفافهما سنة 2014.

اشترى الثنائي مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو مرافال” في عام 2008 بينما كانا لا يزالان متزوجين، بحسب ما نقل  موقع Page Six.

براد بيت يخسر القضية

 لكن باعت أنجلينا جولي حصتها إلى شركة أخرى. مما أثار سلسلة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بين بيت وجولي والشركات الخاصة بهما والعديد من الشركاء التجاريين.

في المعركة القانونية الأخيرة، طلب فريق أنجلينا جولي القانوني من المحكمة الإطلاع على مستندات تتعلق بشركات براد بيت من مدير أعماله موندو بونغو، وهو الطلب الذي سعى محامي براد بيت بجدية شديدة حتى يقنع المحكمة برفض طلب الأوراق والمراسلات

أنجلينا جولي وبراد بيت

لكن قال قاضي مقاطعة لوس أنجلوس إن على براد بيت وشركائه، تسليم الأوراق المطلوبة لهيئة المحكمة، لأن الطلب لا يحتمل التأجيل حتى استئناف الحكم.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أنجلينا، قولها أن بيت يتصرف من منطلق الغضب من الخلافات السابقة مع جولي. مما يعيق الحس التجاري السليم لديه.

 وأشارت المصادر إلى أن أي إنسان عاقل سيكون سعيداً بعقد شراكات جديدة في أعماله. موضحة أن الشركة تقدم فرصاً هائلة لتنمية الأعمال التجارية، لكنه فقط لا يستطيع إدراك ذلك بسبب كراهيته لجولي.

لكن مصدرًا مقربًا من بيت أخبر أن الصفقة غير منطقية، وأن بيت رفض عرض بيع شاتو ميرافال من الأساس أثناء زواجه من أنجلينا جولي.

وأوضح أن فكرة بيع جزء كبير من العمل، تتعارض مع خطته الطويلة الأمد للمشروع، والتي تتمثل في إعادة الأرباح إلى الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر: “إن أفضل طريقة للاحتفاظ بالأصول المالية والتجارية لأطفالهما هي الاحتفاظ بالملكية الكاملة لهذه الأصول ذات القيمة المتزايدة المتنامية.”

تزوج براد وأنجلينا في عام 2014. وافترقا في عام 2016، ولديهما 6 أطفال.

المصدرموقع Page Six، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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