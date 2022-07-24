الأحد, يوليو 24, 2022
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أحمد نواف الأحمد الصباح.. من هو نجل أمير الكويت الذي عين رئيسا للحكومة؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
أحمد نواف الأحمد الصباح watanserb.com
أحمد نواف الأحمد الصباح
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وطن- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، أنه صدر أمرا أميريا بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

أحمد نواف الأحمد رئيسا للوزراء

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الجديد والذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة، هو نجل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد.

وبحسب (كونا) فقد تم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم.

وذلك وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وجاء في الأمر الأميري أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعلى الأمر الصاتدر بتاريخ 10 مايو 2022، بقبول استقالة رئيس الوزراء، وبعد المشاورات التقليلدية، يعين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان اسم الشيخ أحمد النواف، من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.

حيث تم طرح اسمه واسم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.

من هو الشيخ أحمد نواف الأحمد؟

ونشرت (كونا) ـ وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ـ السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الكويتية الجديد.

ولفتت إلى أن الشيخ أحمد نواف، ولد في الكويت عام 1956 وهو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

حصل الشيخ أحمد على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت.

وتدرج فريق لأول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية.

ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

كما عين الشيخ أحمد نواف الأحمد، بع تقاعده من وزارة الداخلية، محافظا لمحافظة حولي. وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نومفمبر عام 2020 صدر أمرا أميريا بتولي الشيخ أحمد نواف الأحمد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمرا بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

الكويت.. أنباء عن تكليف وزير الداخلية بترؤس الحكومة الجديدة

المصدروكالة الأنباء الكويتية ، كونا ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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