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هذا ما فعلته زوجة سلطان عُمان عهدالبوسعيدية بحفل تخرج نجلها ذي يزن من “ساندهيرست”

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل تخرج ذي يزن watanserb.com
حفل تخرج ذي يزن
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وطن- حضر سُلطان عمان هيثم بن طارق، وزوجته “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية ـ كما يلقبها العمانيون ـ، السبت، حفل تخرج ولي العهد ذي يزن بن هيثم، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا.

السيدة عهد البوسعيدية بحفل تخرج زي يزن من ساندهيرست

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت بأن، السلطان هيثم بن طارق، رعى اليوم حفل تخريج الدفعة الـ ٢٢٢ من ضباط أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وكان من بين خريجيها ذي يزن بن هيثم، ولي عهد سلطنة عمان.

وكان لافتا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وظهرت “البوسعيدية” وهي تدخل مقر الاحتفال بالساحة العسكرية، ويرافقها ابنها الأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق.

وكانت زوجة سلطان عمان ترتدي العباءة العمانية، وتضع غطاء رأس غير كامل، فيما ظهر نجلها بلعرب، وهو يرتدي بزة رسمية.

وكانت علامات الفرح ظاهرة على وجه زوجة سلطان عمان، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية العريقة.

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السلطان هيثم بن طارق يشهد حفل تخرج ذي يزن

كما شهد السلطان هيثم حفل تخرج نجله ولي العهد، من الأكاديمية البريطانية العسكرية.

ولدى وصول إلى مقر أكاديمية “ساندهيرست” بلندن كان في استقباله آمر الأكاديمية اللواء الركن “دنكن كابس”.

وبعد ذلك اعتلى سلطان عمان، المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة للسلطان، ثم استأذن قائد الطابور السلطان هيثم بتفتيش طابور الخريجين، وأثناء ذلك أجرى السلطان حديثا مع الخريجين.

وكان حاضرا في الحفل أيضا سفير سلطنة عُمان بالمملكة المتحدة.

والتقى السلطان هيثم بن طارق، كذلك بالضباط العُمانيين الدارسين في الأكاديمية، وهنّأهم بوصولهم إلى هذه المرحلة.

وأكد سلطان عمان في حديثه لهم على أهمية مواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والعسكرية، ومتمنّيًا لهم بالتوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

من هو ذي يزن بن هيثم بن طارق؟

وكانت سلطنة عمان شهدت قبل فترة، تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم، وقد استحدث بموجبها منصب ولي العهد لتسهيل عملية انتقال الحكم، والتي تحدد ولاية العهد في الابن الأكبر للسلطان.

وبهذا التعديل أصبح وقتها ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق وليا للعهد.

جدير بالذكر أن ذي يزن بن هيثم، ولد في 21 أغسطس 1990 وهو النجل الأكبر للسطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

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المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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