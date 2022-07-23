هذا ما فعلته زوجة سلطان عُمان عهدالبوسعيدية بحفل تخرج نجلها ذي يزن من “ساندهيرست”

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وطن- حضر سُلطان عمان هيثم بن طارق، وزوجته “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية ـ كما يلقبها العمانيون ـ، السبت، حفل تخرج ولي العهد ذي يزن بن هيثم، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا.

السيدة عهد البوسعيدية بحفل تخرج زي يزن من ساندهيرست

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت بأن، السلطان هيثم بن طارق، رعى اليوم حفل تخريج الدفعة الـ ٢٢٢ من ضباط أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وكان من بين خريجيها ذي يزن بن هيثم، ولي عهد سلطنة عمان.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم – حفظها الله ورعاها – وسمو السيد بلعرب بن هيثم ، لدى وصولهم لحضور حفل تخريج صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست pic.twitter.com/Y9KC4J3FDK — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

وكان لافتا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وظهرت “البوسعيدية” وهي تدخل مقر الاحتفال بالساحة العسكرية، ويرافقها ابنها الأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق.

وكانت زوجة سلطان عمان ترتدي العباءة العمانية، وتضع غطاء رأس غير كامل، فيما ظهر نجلها بلعرب، وهو يرتدي بزة رسمية.

وكانت علامات الفرح ظاهرة على وجه زوجة سلطان عمان، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية العريقة.

السلطان هيثم بن طارق يشهد حفل تخرج ذي يزن

كما شهد السلطان هيثم حفل تخرج نجله ولي العهد، من الأكاديمية البريطانية العسكرية.

حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ لدى وصوله لحضور حفل تخريج صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست pic.twitter.com/8BShUfHnOi — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

ولدى وصول إلى مقر أكاديمية “ساندهيرست” بلندن كان في استقباله آمر الأكاديمية اللواء الركن “دنكن كابس”.

وبعد ذلك اعتلى سلطان عمان، المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة للسلطان، ثم استأذن قائد الطابور السلطان هيثم بتفتيش طابور الخريجين، وأثناء ذلك أجرى السلطان حديثا مع الخريجين.

وكان حاضرا في الحفل أيضا سفير سلطنة عُمان بالمملكة المتحدة.

صاحب السمو السيد #عزان_بن_قيس آل سعيد من اوائل خريجي دورة ٢٢٢ العسكرية بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست pic.twitter.com/pXKHaUleUa — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

والتقى السلطان هيثم بن طارق، كذلك بالضباط العُمانيين الدارسين في الأكاديمية، وهنّأهم بوصولهم إلى هذه المرحلة.

وأكد سلطان عمان في حديثه لهم على أهمية مواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والعسكرية، ومتمنّيًا لهم بالتوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

من هو ذي يزن بن هيثم بن طارق؟

وكانت سلطنة عمان شهدت قبل فترة، تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم، وقد استحدث بموجبها منصب ولي العهد لتسهيل عملية انتقال الحكم، والتي تحدد ولاية العهد في الابن الأكبر للسلطان.

وبهذا التعديل أصبح وقتها ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق وليا للعهد.

جدير بالذكر أن ذي يزن بن هيثم، ولد في 21 أغسطس 1990 وهو النجل الأكبر للسطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.