من هو عزان بن قيس نجل شقيق سلطان عُمان الذي جاء ضمن أوائل الخريجين بساندهيرست؟

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وطن- قدم العديد من العمانيين التهاني والتبريكات، لعزان بن قيس آل سعيد، بمناسبة تخرجه من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية.

وجاء عزان بن قيس، ضمن خريجي الدورة رقم 222، التي تخرج بها أيضا ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق.

صاحب السمو السيد #عزان_بن_قيس آل سعيد من اوائل خريجي دورة ٢٢٢ العسكرية بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست pic.twitter.com/pXKHaUleUa — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

ولكن كان لافتا الإشارة إلى أن “عزان” جاء ضمن أوائل الخريجيين بهذه الدفعة.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، وزوجته السيدة عهد البوسعيدية، ونجلهما بلعرب بن هيثم، وسفير سلطنة عمان ببريطانيا، وعددا من المسؤولين العمانيين قد شهدوا، السبت، مراسم حفل تخرج ولي عهد السلطنة والطلبة العمانيين بالكلية العسكرية العريقة.

عزان بن قيس آل سعيد

ويشار إلى أن عزان بن قيس آل سعيد، الذي حظى باهتمام كبير بين العمانيين، هو نجل شقيق السلطان هيثم، قيس بن طارق آل سعيد.

صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد ، وسمو السيد #عزان_بن_قيس آل سعيد pic.twitter.com/bakIKjzdcQ — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

وتوفي قيس بن طارق شقيق السلطان، في مارس من العام 2011، وكان مستشارا للسفارة العمانية في لندن.

كما ترأس نادي “غلا وينتوورث للجلولف” بين عامي 1989 و2011.

ويرأس عزان بن قيس، حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بالسلطنة.

ويشار إلى أن خريجي كلية ساندهيرست العسكرية الملكية من سلطنة عُمان، بهذه الدورة هم: ذي يزن بن هيثم، عزان بن قيس، والملازم سهيل باقي.

“السيدة الجليلة” بحفل تخرج زي يزن من ساندهيرست

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت بأن، السلطان هيثم بن طارق، رعى اليوم حفل تخريج الدفعة الـ ٢٢٢ من ضباط أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وكان من بين خريجيها ذي يزن بن هيثم، ولي عهد سلطنة عمان.

وكان لافتا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وظهرت “البوسعيدية” وهي تدخل مقر الاحتفال بالساحة العسكرية، ويرافقها ابنها الأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق.

وكانت زوجة سلطان عمان ترتدي العباءة العمانية، وتضع غطاء رأس غير كامل، فيما ظهر نجلها بلعرب، وهو يرتدي بزة رسمية.

وظهرت علامات الفرح على وجه زوجة سلطان عمان، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة.

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

ويشار أيضا إلى أنه لدى وصول سلطان عمان، إلى مقر أكاديمية “ساندهيرست” بلندن كان في استقباله آمر الأكاديمية اللواء الركن “دنكن كابس”.

وبعد ذلك اعتلى السلطان هيثم، المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة للسلطان.

ثم استأذن قائد الطابور السلطان هيثم بتفتيش طابور الخريجين، وأثناء ذلك أجرى السلطان حديثا مع الخريجين.