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من هو عزان بن قيس نجل شقيق سلطان عُمان الذي جاء ضمن أوائل الخريجين بساندهيرست؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
عزان بن قيس watanserb.com
عزان بن قيس
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وطن- قدم العديد من العمانيين التهاني والتبريكات، لعزان بن قيس آل سعيد، بمناسبة تخرجه من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية.

وجاء عزان بن قيس، ضمن خريجي الدورة رقم 222، التي تخرج بها أيضا ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ولكن كان لافتا الإشارة إلى أن “عزان” جاء ضمن أوائل الخريجيين بهذه الدفعة.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، وزوجته السيدة عهد البوسعيدية، ونجلهما بلعرب بن هيثم، وسفير سلطنة عمان ببريطانيا، وعددا من المسؤولين العمانيين قد شهدوا، السبت، مراسم حفل تخرج ولي عهد السلطنة والطلبة العمانيين بالكلية العسكرية العريقة.

عزان بن قيس آل سعيد

ويشار إلى أن عزان بن قيس آل سعيد، الذي حظى باهتمام كبير بين العمانيين، هو نجل شقيق السلطان هيثم، قيس بن طارق آل سعيد.

وتوفي قيس بن طارق شقيق السلطان، في مارس من العام 2011، وكان مستشارا للسفارة العمانية في لندن.

كما ترأس نادي “غلا وينتوورث للجلولف” بين عامي 1989 و2011.

ويرأس عزان بن قيس، حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بالسلطنة.

ويشار إلى أن خريجي كلية ساندهيرست العسكرية الملكية من سلطنة عُمان، بهذه الدورة هم: ذي يزن بن هيثم، عزان بن قيس، والملازم سهيل باقي.

“السيدة الجليلة” بحفل تخرج زي يزن من ساندهيرست

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت بأن، السلطان هيثم بن طارق، رعى اليوم حفل تخريج الدفعة الـ ٢٢٢ من ضباط أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وكان من بين خريجيها ذي يزن بن هيثم، ولي عهد سلطنة عمان.

وكان لافتا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وظهرت “البوسعيدية” وهي تدخل مقر الاحتفال بالساحة العسكرية، ويرافقها ابنها الأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق.

وكانت زوجة سلطان عمان ترتدي العباءة العمانية، وتضع غطاء رأس غير كامل، فيما ظهر نجلها بلعرب، وهو يرتدي بزة رسمية.

وظهرت علامات الفرح على وجه زوجة سلطان عمان، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة.

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

ويشار أيضا إلى أنه لدى وصول سلطان عمان، إلى مقر أكاديمية “ساندهيرست” بلندن كان في استقباله آمر الأكاديمية اللواء الركن “دنكن كابس”.

وبعد ذلك اعتلى السلطان هيثم، المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة للسلطان.

ثم استأذن قائد الطابور السلطان هيثم بتفتيش طابور الخريجين، وأثناء ذلك أجرى السلطان حديثا مع الخريجين.

هذا ما فعلته زوجة سلطان عُمان عهدالبوسعيدية بحفل تخرج نجلها ذي يزن من “ساندهيرست”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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