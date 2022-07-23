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رياضة

لعنة الإصابات تلاحق الأهلي وسط خيبة جماهيره

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة محمد شريف غيابه عن الأهلي ل6 أسابيع watanserb.com
إصابة محمد شريف غيابه عن الأهلي ل6 أسابيع
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وطن – ما تزال لعنة الإصابات تلاحق نجوم الأهلي المصري، كان أخرها إصابة محمد شريف، وسط الهجوم وخيبة آمال جماهيره وعشاقه بسبب سوء النتائج وخسارة لقب كأس مصر أمام الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكشفت موقع بطولات، نقلاً عن مصدر لها من داخل نادي الأهلي المصري، عن إصابة محمد شريف بتمزق في عضلة الضامة. حيث سيبتعد عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

إصابة محمد شريف

وتعرض نجم الأهلي المصري شريف، للإصابة في المباراة النهائية أمام الغريم الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث خرج على إثرها في الدقيقة ال25. ليدخل حسام حسن كبديل عنه.

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كما ويستمر غياب العديد من اللاعبين المهمين عن صفوف تشكيلة الأهلي المصري بسبب الإصابات، وهم أكرم توفيق ، وعمار حمدي، ومحمود وحيد، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر. وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأخرهم محمد شريف.

وأردف الموقع، ” محمد شريف خضع لفحص بالأشعة، الجمعة، كما وأثبتت إصابته بتمزق شديد في العضلة الضامة”. حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب النادي أحمد أبو عبلة.

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مباراة الأهلي والجونة

وبعد الخسارتين المتتاليتين أمام بيراميدز والزمالك، يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجونة، الأحد، في منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كما وتعرض إدارة الأهلي ولاعبيه، لانتقادات وهجوم واسع من قبل جماهيره وعشاقه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على ضوء سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلي (المارد الأحمر) في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الغريم التقليدي الزمالك المحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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