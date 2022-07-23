لعنة الإصابات تلاحق الأهلي وسط خيبة جماهيره

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وطن – ما تزال لعنة الإصابات تلاحق نجوم الأهلي المصري، كان أخرها إصابة محمد شريف، وسط الهجوم وخيبة آمال جماهيره وعشاقه بسبب سوء النتائج وخسارة لقب كأس مصر أمام الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكشفت موقع بطولات، نقلاً عن مصدر لها من داخل نادي الأهلي المصري، عن إصابة محمد شريف بتمزق في عضلة الضامة. حيث سيبتعد عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

إصابة محمد شريف

وتعرض نجم الأهلي المصري شريف، للإصابة في المباراة النهائية أمام الغريم الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث خرج على إثرها في الدقيقة ال25. ليدخل حسام حسن كبديل عنه.

أحمد حسن عبر فيسبوك 📱

محمد شريف يغيب عن الأهلي 6 أسابيع بسبب تمزق في العضلة الضامة.. انتهاء موسمه الكروي pic.twitter.com/xUpzo5XKSd — kora11.com (@kora11) July 22, 2022

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كما ويستمر غياب العديد من اللاعبين المهمين عن صفوف تشكيلة الأهلي المصري بسبب الإصابات، وهم أكرم توفيق ، وعمار حمدي، ومحمود وحيد، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر. وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأخرهم محمد شريف.

🗣️مصدر من الأهلي لـ @FilGoal: 💬محمد شريف يعاني من مزق في العضلة الضامة. pic.twitter.com/M0nZ4Q06SY — FilGoal (@FilGoal) July 22, 2022

وأردف الموقع، ” محمد شريف خضع لفحص بالأشعة، الجمعة، كما وأثبتت إصابته بتمزق شديد في العضلة الضامة”. حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب النادي أحمد أبو عبلة.

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مباراة الأهلي والجونة

وبعد الخسارتين المتتاليتين أمام بيراميدز والزمالك، يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجونة، الأحد، في منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كما وتعرض إدارة الأهلي ولاعبيه، لانتقادات وهجوم واسع من قبل جماهيره وعشاقه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على ضوء سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

مصدر خاص لـ "بطولات" l إصابة محمد شريف عبارة عن تمزق في العضلة الضامة وتأكد غيابه عن الأهلي لمدة 6 أسابيع 🔴❌ pic.twitter.com/6jxTQrDnGW — Btolat.com (@Btolat) July 22, 2022

ويحتل فريق الأهلي (المارد الأحمر) في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الغريم التقليدي الزمالك المحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

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