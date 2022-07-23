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كيف يؤثر النوم مع حمالة الصدر على جسمك؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
حمالة الصدر تؤثر في جسم المرأة عند النوم بها watanserb.com
حمالة الصدر تؤثر في جسم المرأة عند النوم بها
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وطن-في الحقيقة هناك مواقف متضاربة في هذا الشأن، لذا ليس من السهل الوصول إلى نتيجة نهائية. فهناك من يعتقد أن هذه الممارسة تساعد على منع الترهلات في منطقة الصدر، بينما يقول آخرون إنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وإذا كنتِ قد تساءلت يومًا ما إذا كان النوم مع حمالة الصدر فكرة جيدة، فيما يلي تطرقت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، إلى الحديث عن الإجابة النهائية:

في هذا السياق، تشرح جانيت ييه، الطبيبة في مستشفى نيويورك لانغون في بروكلين، ما يلي: “يمتلك بعض النساء صدراً كبيرا جدًا أو حساسا ويمكن أن يكون النوم مع ارتداء حمالة الصدر بمثابة دعم يساعد في الحد من حركة الثديين”.

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النوم مع حمالة الصدر: نعم أم لا؟

من الطبيعي أن تسأل نفسك بعد الكثير من النظريات، عما إذا كان من الجيد النوم مع حمالة الصدر. وعلى الرغم من أن بعض الناس يقولون عكس ذلك، يشير العلماء إلى أنه لا يوجد دليل على أن هذه الممارسة تجعل الثديين ثابتًا. فالتراخي عملية طبيعية ناتجة عن مرور الوقت، ولا يوجد ما يمكنك فعله لتجنبه.

ويقال أيضاً أن حمالة الصدر تؤثر سلباً في الدورة الدموية، لكن هذه خرافة. بالطبع، يجب أن تضعي حمالة الصدر بشكل صحيح حتى لا يحدث هذا، لكن  إذا شدتّها كثيرًا، فقد يضر هذا بصحتك.

يقال أن حمالة الصدر تؤثر سلباً على الدورة الدموية، لكن هذه خرافة كاذبة
يقال أن حمالة الصدر تؤثر سلباً على الدورة الدموية، لكن هذه خرافة كاذبة

وبحسب ما ترجمته “وطن“، هناك بعض الشائعات التي تؤكد أن النوم بحمالة صدر سفلية يمنع تصريف السائل اللمفاوي، ما يفضي على المدى الطويل إلى ظهور سرطان الثدي. هذه أيضا شائعة أخرى ليس لها دليل علمي.

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في أثناء الحمل والرضاعة، من الجيد النوم مع حمالة الصدر لدعم الثديين، في وقت يكونا فيه أكثر حساسية من أي وقت آخر، كما يمنع علامات التمدد.

بالإضافة إلى ذلك، في أثناء الرضاعة، يمكن وضع أقراص ماصة في حمالة الصدر وبالتالي تمنع تلطيخ الملابس والأغطية.

كيف تختار أفضل حمالة صدر؟

لذلك لا يوجد سبب يمنعك من النوم دون حمالة الصدر، لاسيما إذا كان ذلك يجعلك تشعرين براحة أكبر. الآن من الضروري أن تختار حمالة الصدر التي تشعر بالراحة معها. تجنبي حمالة الصدر ذات الأسلاك السفلية لأنها يمكن أن تضر بالجزء السفلي من الثديين.

هذا وينبغي أن تكون حمالة الصدر ناعمة وداعمة ومناسبة للنوم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مصنوعة من القطن بنسبة 100٪ لتعزيز التهوية ومنع التعرق، خاصة في فصل الصيف وعدم وجود طبقات لراحة أكبر.

«شاهد» مكسيكي في الـ18 من عمره يطور حمالة صدر خارقة تكشف الإصابة بالسرطان!

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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