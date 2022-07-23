قتل ضحاياه وهو في الثامنة من عمره…قصة أصغر قاتل متسلسل في التاريخ

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وطن- بحسب صحيفة ميرور البريطانية، ولد أمارجيت سادا عام 1998 في قرية مشهار في بيهار بالهند، ويعتقد أنه قتل بين عامي 2006 و 2007 ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان من أفراد أسرته، عندما كان في الثامنة من عمره.

أصغر قاتل متسلسل في العالم

وبحسب ما ورد، قتل الطفل ضحيته الأولى عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات فقط

وحتى الآن يحمل لقبًا لكونه أصغر قاتل متسلسل في العالم.

في الواقع، لا يُعرف سوى القليل عنه ولكن من المفهوم أنه ولد لعائلة فقيرة وعمل والده كعامل.

قتل شقيقته وابنة عمه

تقول التقارير أنه قتل في عام 2006 ابنة عمه البالغة من العمر ست سنوات

ويعتقد أنه قتل أيضًا أخته الرضيعة التي كان عمرها ثمانية أشهر فقط.

كانت آخر ضحيته طفلة عمرها ستة أشهر تدعى كوشبو تعيش في الحي والتي بدأت الشرطة البحث عنها إثر بلاغ من والدتها.

وبعد ساعات قليلة من البحث، اعترف الطفل للشرطة بأنه أخذ كوشبو وضربها بالطوب الحجري وخنقها حتى الموت.

ثم قاد القرويين وعناصر الأمن إلى حقل قريب توجد فيه جثتها.



ووفقًا لعمه، كان بعض أفراد عائلة الطفل يعلمون بأول جريمتين ارتكبهما، لكنهم أخفوا الأمر.

لم يبد أي ندم أثناء التحقيق

احتجزت الشرطة الهندية أمارجيت أين قيل أنه كان في تلك اللحظة يبتسم كثيرًا ولم يظهر أي ندم بعد اعترافه بقتل أخته قبل بضعة أشهر وابنة عمه في العام السابق.

كما قال أحد المفتشين في القضية إن جميع عمليات القتل كانت متشابهة.

لا يمكن سجن أي طفل أو الحكم عليه بالإعدام بموجب القانون الهندي، لذلك يُعتقد أن سادا محتجز في دار للأطفال في بلدة مونجر في بيهار حتى بلوغه سن 18 عامًا.

ومن المفهوم أنه أُطلق سراحه في عام 2016 بعدما بلغ 18 عاماً واليوم يبقى مكان وجوده مجهولاً تماماً.

أشهر قتلة متسللين في العالم



ومن بين القتلة الشباب الآخرين في جميع أنحاء العالم، نجد جيمس فيروذر من إسيكس، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما قتل ضحيتين وكان يخطط لأخرى قبل اعتقاله.

في أمريكا، كان القاتل المتسلسل هارفي ميغيل روبنسون، 47 عامًا، محكوم عليه بالإعدام منذ التسعينيات لاغتصاب وقتل ثلاثة ضحايا في ولاية بنسلفانيا عندما كان عمره 17 عامًا.

وفي الوقت نفسه، يعد كريج برايس أصغر قاتل متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن طعن ريبيكا سبنسر، 27 عامًا، حتى الموت 58 مرة بعمر 13 عامًا.

كما قتل اثنين آخرين عندما كان عمره 15 عامًا.