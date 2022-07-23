فيديو صادم يهز تونس يوثق اعتداء مواطن على الدته والحرس الوطني يكشف ما حدث

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وطن- تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق اعتداء أحد المواطنين على والدته المسنة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن التونسي ذو البنية الضخمة وهو يوجه اللكمات لوالدته المسنة، ويصرخ في وجهها ويجبرها على تنظيف حوض بلاستيكي كبيرة.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم#توضيح:

تبعا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم على عدة مواقع بالتواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء احد #المنحرفين بجهة حمام الأنف بالعنف الشديد على #والدته المسنة وحيث جاء من خلاله بعض التعليقات المطالبة بإيقاف المعني وتطبيق القانون عليه .. pic.twitter.com/gIbJN7ufJJ — علي بن غذاهم (@moradcha_king) July 22, 2022

وعقب تداول الفيديو وما سببه من موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل، أكدت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على الابن العاق، موضحة ان الواقعة حدثت منطقة “حمام الأنف” بالعاصمة تونس.

وقال الحرس الوطني في تدوينة له عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إنه “تبعا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم على عدة مواقع بالتواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء احد المنحرفين بجهة حمام الأنف بالعنف الشديد على والدته المسنة وحيث جاء من خلاله بعض التعليقات المطالبة بإيقاف المعني وتطبيق القانون عليه نفيدكم بأن مقطع الفيديو والواقعة كانت بتاريخ 21 جويلية 2022 وحيث وصل هذا المقطع ومقاطع أخرى إلى إطارات و أعوان منطقة حمام الأنف ليتم في الحين إعلام النيابة العمومية ببنعروس ومداهمة منزله الكائن بجهة الملاسين حمام الانف”.

وأكد أنه أعوان الأمن “تمكنوا من إلقاء القبض على ذي الشبهة والاحتفاظ به على ذمة فرقة الشرطة العدلية حمام الأنف بتعليمات من النيابة العمومية ببنعروس كما تم تسخير اعوان الحماية المدنية الذين تولوا نقل المتضررة المسنة إلى المستشفى أين تلقت العلاج وتم تسخير دورية أمنية لإرجاعها بعد ذلك إلى منزلها وحالتها مستقرة والحمد لله “.

وأوضح أنه “تم إحالة ذي الشبهة على أنظار النيابة العمومية ببنعروس اليوم الجمعة 23 جويلية والتي اصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن”.