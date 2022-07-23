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فيديو صادم يهز تونس يوثق اعتداء مواطن على الدته والحرس الوطني يكشف ما حدث

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اعتداء مواطن على الدته watanserb.com
اعتداء مواطن على الدته
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وطن- تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق اعتداء أحد المواطنين على والدته المسنة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن التونسي ذو البنية الضخمة وهو يوجه اللكمات لوالدته المسنة، ويصرخ في وجهها ويجبرها على تنظيف حوض بلاستيكي كبيرة.

وعقب تداول الفيديو وما سببه من موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل، أكدت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على الابن العاق، موضحة ان الواقعة حدثت منطقة “حمام الأنف” بالعاصمة تونس.

وقال الحرس الوطني في تدوينة له عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إنه “تبعا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم على عدة مواقع بالتواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء احد المنحرفين بجهة حمام الأنف بالعنف الشديد على والدته المسنة وحيث جاء من خلاله بعض التعليقات المطالبة بإيقاف المعني وتطبيق القانون عليه نفيدكم بأن مقطع الفيديو والواقعة كانت بتاريخ 21 جويلية 2022 وحيث وصل هذا المقطع ومقاطع أخرى إلى إطارات و أعوان منطقة حمام الأنف ليتم في الحين إعلام النيابة العمومية ببنعروس ومداهمة منزله الكائن بجهة الملاسين حمام الانف”.

وأكد أنه أعوان الأمن “تمكنوا من إلقاء القبض على ذي الشبهة والاحتفاظ به على ذمة فرقة الشرطة العدلية حمام الأنف بتعليمات من النيابة العمومية ببنعروس كما تم تسخير اعوان الحماية المدنية الذين تولوا نقل المتضررة المسنة إلى المستشفى أين تلقت العلاج وتم تسخير دورية أمنية لإرجاعها بعد ذلك إلى منزلها وحالتها مستقرة والحمد لله “.

وأوضح أنه “تم إحالة ذي الشبهة على أنظار النيابة العمومية ببنعروس اليوم الجمعة 23 جويلية والتي اصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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