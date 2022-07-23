عادات غير عادية يتميز بها الشعب الفنلندي عن بقية الشعوب، تعرف عليها

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وطن– تقع فنلندا في شمال أوروبا وتتمتع بمناظر طبيعية جميلة خاصة خلال فصل الشتاء بالنسبة للسياحة. بالإضافة إلى ذلك، تعد فنلندا واحدة من الدول التي تتمتع بنظام تعليمي جيد.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “viva.co.id” عن العادات الفريدة للفنلنديين التي لا يعتاد السائحون القيام بها.

مراحيض شفافة

الفنلنديون لا يخجلون من أجسادهم. فإذا قام السياح بزيارة الأماكن العامة مثل الشواطئ وأحواض السباحة، فلن يجدوا إلا مقصورات أو ستائر حاجزة في المراحيض.

في هذا البلد، يعتقد السكان أن التعري ليس شيئًا يجب إخفاؤه وهذا ينطبق أيضا على المرافق الطبية.



قد تدفع غرامة إذا قمت بإلقاء نفايات تخص شخص آخر

يهتم الشعب الفنلندي كثيراً بالبيئة والنظافة، ولكن إذا شوهد شخص ما ينظف قمامة شخص آخر في مكان عام، فستفرض عليه الحكومة غرامة.

يحب الفنلنديون شرب الحليب

يفضل الفنلنديون تناول الحليب على الماء. من المعروف أن كل شخص في هذا البلد يشرب حوالي 130 لترًا من الحليب سنويًا.

في الواقع، تبيع المتاجر المحلية الحليب/ لتر مقابل 60 سنتًا فقط

يقومون بتنظيف السجاد على ضفاف الأنهار والبحيرات

لشعب فنلندا عادات قديمة محفوظة حتى يومنا هذا، فلديهم في الواقع عادة غريبة وهي غسل السجاد في الأنهار والبحيرات، حيث يعتقد الكثير منهم أنها طريقة للتطهير الأخلاقي.



لا يستخدم الفنلنديون الإسفنج لغسل الأطباق

عادة ما نستخدم الإسفنج لغسل أطباقنا ولكن الفنلنديون في كثير من الأحيان لا يستخدمونها في تنظيف الأطباق على الإطلاق.

وكبديل له يستخدمون فرش معينة ذات مقابض طويلة لغسل الأطباق والأكواب والمقالي وكل شيء آخر.