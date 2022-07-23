ضربة موجعة تُهدد منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

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وطن- بات منتخب الأرجنتين مهدد بغياب أحد نجومه البارزين في مونديال كأس العالم 2022، بسبب القوانين التي تفرضها دولة قطر المستضيفة للعرس الكروي على الوافدين من أجل دخول بلادها.

وكشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تايبا، في تصريح صحفي له، بأن دولة قطر تمنع دخول أي شخص مجان بشكل مؤقت في دعاوي قضائية من دخول أراضيها.

منتخب الأرجنتين وقوانين قطر

وأضاف الأرجنتيني تايبا، ” سيخضع رودريجو دي بول، لاعب وسط منتخب الأرجنتين وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن تلك القوانين. حيث أنه لديه محاكمة في بلاده منذ يونيو/ حزيران عام 2021، بشأن حقوق رعاية أطفاله بعد الانفصال عن زوجته”.

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كما وأردف، ” الدعوى القضائية ما تزال مستمرة، حتى تقرر المحكمة مبلغ الدعم المالي للأطفال. ولا أعتقد بأن الأب دي بول سيرفض قرار المحكمة بإعطاء أطفاله ما يستحقونه”.

وختم تايبا حديثه، ” أعرف اللاعب دي بول جيداً، كما أنني أعرف مشاعره تجاه أسرته وخاصة أطفاله. أعتقد أن الأمر سينتهي بأفضل طريقة”.

من هو الأرجنتيني رودريجو دي بول ؟!

وكان نجم المنتخب الأرجنتيني دي بول 28 عاماً، قد بدأ مشواره الاحترافي مع نادي راسينغ عام 2012، لينتقل بعدها إلى فريق فالنسيا الإسباني عام 2014.

ثم العودة بعدها على سبيل الإعارة إلى راسينغ. ليتعاقد بعدها مع أودينيزي الإيطالي. ثم أتلتيكو مدريد المستمر في صفوفه حتى يومنا هذا.

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كما ويعد نجم أتلتيكو مدريد ( البلانكوس) دي بول، أحد العناصر الأساسية المهمة داخل تشكيلة منتخب الأرجنتين على مدار 4 أعوام ماضية. حيث شارك مع راقصي التانغو في 41 مباراة في مختلف البطولات الدولية.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

وتوج دي بول مع منتخب الأرجنتين خلال مسيرته الدولية، ببطولة كوبا أمريكا 2021، وكأس الأبطال كونميبول (يويفا) 2022.

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ووصل منتخب الأرجنتين إلى المباراة 32 بدون أي هزيمة في سكة انتصاراته تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني 44 عاماً، في مختلف المسابقات الدولية، فقد حقق الفوز في 21 مباراة و11 تعادلاً حتى الآن.

Arrancamos una nueva pretemporada!! De las más importantes, estamos listo. VAMOS 👊🏽 pic.twitter.com/SEerpOSKDX — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) July 11, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب الأرجنتين (راقصي التانغو) سيواجه أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022، أمام السعودية في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن المجموعة الثالثة للمونديال التي يتواجد بها بولندا والمكسيك.

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