السبت, يوليو 23, 2022
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شبيه بوتين هو من التقى أردوغان.. مسؤول مخابراتي يثير جدلا على الهواء

باسل النجار
كتب باسل النجار
فلاديمير بوتين watanserb.com
فلاديمير بوتين
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وطن- شكك رئيس المخابرات الأوكرانية، في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال القمة التي انعقدت في طهران، السبوع الماضي، زاعما أن شبيها لـ”بوتين” هو من تواجد في إيران.

هل من التقى أردوغان هو شبيه بوتين؟

وبحسب صحيفة “ديلي ستار dailystar” فقد أبدى اللواء “كيريلو بودانوف”، رئيس المخابرات الأوكرانية، شكوكه في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، قائلاً إن شخصًا شبيهًا ببوتين ربما سافر إلى طهران للقاء رئيسي إيران وتركيا.

وقال “بودانوف”: “سأشير إلى نقطة واحد فقط.. من فضلك انظر إلى لحظة خروج بوتين من الطائرة.. هل هذا هو بوتين على الإطلاق؟”

وبحسب التقرير، بدا الرئيس الروسي محرجا عندما نزل على درج طائرته الرئاسية في طهران.

وأشارت مصادر أوكرانية إلى أنه تحرك بسرعة غير معتادة وكان أكثر يقظة وانتباها مما كان عليه في المناسبات السابقة التي ظهر بها.

وجذبت زيارة الرئيس الروسي إلى طهران ـ حيث التقى القيادة الإيرانية ـ بالإضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اهتمامًا عالميًا.

وأشار تقرير “ديلي ستار” إلى أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يسافر فيها بوتين، إلى الخارج منذ شن غزوه الوحشي على أوكرانيا قبل خمسة أشهر.

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لقاء أردوغان وبوتين في إيران

وفي أحد مقاطع الفيديو الموثقة للقاء، أبقى أردوغان بوتين منتظرًا، حيث بدا الحاكم الروسي مريضًا وهو يحرك قدميه ويقوم بحركات غريبة بوجهه.

لكن أوكرانيا لم تشر في وقت سابق إلى وجود شبيه لبوتين.

وسبق أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل عامين بأن المسؤولين فكروا في استخدام “شبيها له”، لكنه زعم أن الفكرة رُفضت.

وقال إنه تم نصحه في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما تعرضت روسيا لهجمات إرهابية، بأن “شبيها له” يجب أن يحل محله في الأحداث التي قد يتعرض فيها رئيس الدولة للخطر.

أزمة شبيه بوتين

ويشار إلى أنه في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وقع شبيه، فلاديمير بوتين، سلاويك سوبولا، في ورطة. بعد سنوات من الإستفادة المالية من هذا الشبه الكبير.

وقال “سوبولا” وقتها في تصريحات لصحيفة «ديلي ستار»: «قبل الحرب لم أكن قلقاً بشأن سلامتي في الشارع، لكن اليوم أنا خائف قليلاً، لأنني أعيش في مدينة فروتسواف، وهناك الكثير من الأوكرانيين الذين يعملون ويقيمون بالمدينة».

وأضاف «سوبولا» الذي كسب أموالاً جيدة من عمله في تقمص شخصية الرئيس الروسي: «كثيراً ما تحدث معي السكان حول علاقة الشبه التي تجمعني مع بوتين.”

وتابع:”والآن أخشى أن يشعر هؤلاء بالغضب مني أو يتصرفوا بعدوانية عند رؤيتي خاصة أن الوضع تغير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.”

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المصدرديلي ستار dailystar، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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