جدري القرود.. رعب جديد يخيم على العالم بعد بيان “الصحة العالمية”

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وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، “جدري القرود” حالة طوارئ عالمية، في بيان نشر الرعب مجددا بين النشطاء حول العالم، خاصة وأن تأثير موجات فيروس كورونا السابقة لم ينتهي بعد.

ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بهذا المرض الخطير في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وسادت في الأيام الأخيرة حالة من الانقسام بين خبراء منظمة الصحة العالمية، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جدري القردة.

ليحسم المدير العام للمنظمة “تيدروس أدهانوم جيبرييسوس” الأمر، السبت، بإعلانه حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.

“ليس هناك وقتا نضيعه”

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الجمعة، أن مؤتمراً صحافياً افتراضياً سيعقده “جيبرييسوس” في هذا الخصوص، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت.

ولم يذكر البيان أيّ شيء عن طبيعة الإعلان الذي سيصدره “جيبريسوس”، لكنّ ذلك يأتي في وقت سُجّلت فيه أكثر من 15 ألفاً و800 إصابة بجدري القرود في 72 دولة. وفقاً لأرقام المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” حتى تاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري.

وغرد لورنس جوستين مدير “كرسي أونيل” في قانون الصحة العالمي على حسابه في “تويتر “:”الآن بعد أن أعلنت حالة طوارئ عالمية ، من الضروري نشر خطة عمل عالمية بتمويل وافر.”

Now that @WHO has declared a #monkeypox a global emergency it’s vital to publish a global action plan with ample funding. Emergency declarations must lead to action and global coordination. There’s no time to lose. — Lawrence Gostin (@LawrenceGostin) July 23, 2022

وأضاف:”يجب أن تؤدي إعلانات الطوارئ إلى العمل والتنسيق العالمي. ليس هناك وقت نضيعه”.

جدري القرود

وجدري القردة مرض يسببه فيروس جدري القردة. وهو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. ويمكن أن تنتقل أيضاً من شخص إلى آخر.

ومنذ اكتشاف أولى الإصابات بجدري القردة مطلع أيار/ مايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس.

ومن ثم فقد انتشر في كل أنحاء العالم فيما كانت أوروبا بؤرته.

تبادل المعلومات

وفي 11 أيار/ مايو 2022، نبُهت أمانة المنظمة تحذيرات الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية بشأن هذا الحدث، من خلال نشر مواد على موقع معلومات الأحداث، وهو منصة آمنة أنشأتها أمانة المنظمة لتبادل المعلومات مع الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية.

وتهدف هذه المواد إلى إذكاء الوعي بشأن نطاق الفاشية، وإرشاد جهود الاستعداد، وإتاحة إرشادات تقنية بشأن الإجراءات الفورية التي توصي أمانة المنظمة باتخاذها في مجال الصحة العامة.

واعتبارا من 18 تموز/ يوليو، سجل المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها 7896 إصابة بفيروس جدري القردة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبيرة الرئيسية في جدري القردة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة روزاموند لويس، الأربعاء، إنه خارج إفريقيا “يشكل الرجال 99 % من الحالات المبلغ عنها”. وأن 98 % من هؤلاء هم “رجال يمارسون الجنس مع رجال، خصوصا أولئك الذين لديهم شركاء متعددون أو جدد أو مجهولون”.

وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز عمليات البحث والتطوير بشأن الفيروس.

وقال “تيدروس”: “رغم أننا نشهد اتجاها تنازليًا في بعض البلدان، فإن بلدانا أخرى ما زالت تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات، وقد أبلغت ست دول عن رصدها أولى الحالات الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “بعض هذه البلدان تيسير الوصول فيها أضعف بكثير إلى وسائل التشخيص واللقاحات، ما يجعل من الصعب تتبع انتشار المرض ووقفه”، فيما لا تتوفر كمية كبيرة من اللقاحات.

جدري القرود والشواذ

وكانت اتهامات وجهت للشواذ والمثليين جنسيا بأنهم هم “بؤرة المرض”، حيث ظهرت أول حالات إصابة بهذ المرض بين المثليين جنسيا، في عدة دول أوروبية.

ويُذكر أن أعراض جدري القرود تتشابه مع أعراض جدري الماء أو ما يسمى الحماق، مع ظهور الحمى والألم العضلي أو الطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وقد تختلف فترة الحضانة حسب تفشي المرض أو دراسة الحالة المعنية.