جدري القرود.. رعب جديد يخيم على العالم بعد بيان “الصحة العالمية”

وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، “جدري القرود” حالة طوارئ عالمية، في بيان نشر الرعب مجددا بين النشطاء حول العالم، خاصة وأن تأثير موجات فيروس كورونا السابقة لم ينتهي بعد.

ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بهذا المرض الخطير في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وسادت في الأيام الأخيرة حالة من الانقسام بين خبراء منظمة الصحة العالمية، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جدري القردة.

ليحسم المدير العام للمنظمة “تيدروس أدهانوم جيبرييسوس” الأمر، السبت، بإعلانه حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الجمعة، أن مؤتمراً صحافياً افتراضياً سيعقده “جيبرييسوس” في هذا الخصوص، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت.

ولم يذكر البيان أيّ شيء عن طبيعة الإعلان الذي سيصدره “جيبريسوس”، لكنّ ذلك يأتي في وقت سُجّلت فيه أكثر من 15 ألفاً و800 إصابة بجدري القرود في 72 دولة. وفقاً لأرقام المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” حتى تاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري.

وغرد لورنس جوستين مدير “كرسي أونيل” في قانون الصحة العالمي على حسابه في “تويتر “:”الآن بعد أن أعلنت حالة طوارئ عالمية ، من الضروري نشر خطة عمل عالمية بتمويل وافر.”

Now that @WHO has declared a #monkeypox a global emergency it’s vital to publish a global action plan with ample funding. Emergency declarations must lead to action and global coordination. There’s no time to lose.

— Lawrence Gostin (@LawrenceGostin) July 23, 2022