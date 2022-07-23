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جدري القرود.. رعب جديد يخيم على العالم بعد بيان “الصحة العالمية”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
جدري القرود watanserb.com
جدري القرود
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وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، “جدري القرود” حالة طوارئ عالمية، في بيان نشر الرعب مجددا بين النشطاء حول العالم، خاصة وأن تأثير موجات فيروس كورونا السابقة لم ينتهي بعد.

ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بهذا المرض الخطير في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وسادت في الأيام الأخيرة حالة من الانقسام بين خبراء منظمة الصحة العالمية، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جدري القردة.

ليحسم المدير العام للمنظمة “تيدروس أدهانوم جيبرييسوس” الأمر، السبت، بإعلانه حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.

“ليس هناك وقتا نضيعه”

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الجمعة، أن مؤتمراً صحافياً افتراضياً سيعقده “جيبرييسوس” في هذا الخصوص، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت.

ولم يذكر البيان أيّ شيء عن طبيعة الإعلان الذي سيصدره “جيبريسوس”، لكنّ ذلك يأتي في وقت سُجّلت فيه أكثر من 15 ألفاً و800 إصابة بجدري القرود في 72 دولة. وفقاً لأرقام المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” حتى تاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري.

وغرد لورنس جوستين مدير “كرسي أونيل” في قانون الصحة العالمي على حسابه في “تويتر “:”الآن بعد أن أعلنت حالة طوارئ عالمية ، من الضروري نشر خطة عمل عالمية بتمويل وافر.”

وأضاف:”يجب أن تؤدي إعلانات الطوارئ إلى العمل والتنسيق العالمي. ليس هناك وقت نضيعه”.

أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

جدري القرود

وجدري القردة مرض يسببه فيروس جدري القردة. وهو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. ويمكن أن تنتقل أيضاً من شخص إلى آخر.

ومنذ اكتشاف أولى الإصابات بجدري القردة مطلع أيار/ مايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس.

ومن ثم فقد انتشر في كل أنحاء العالم فيما كانت أوروبا بؤرته.

تبادل المعلومات

وفي 11 أيار/ مايو 2022، نبُهت أمانة المنظمة تحذيرات الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية بشأن هذا الحدث، من خلال نشر مواد على موقع معلومات الأحداث، وهو منصة آمنة أنشأتها أمانة المنظمة لتبادل المعلومات مع الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية.

وتهدف هذه المواد إلى إذكاء الوعي بشأن نطاق الفاشية، وإرشاد جهود الاستعداد، وإتاحة إرشادات تقنية بشأن الإجراءات الفورية التي توصي أمانة المنظمة باتخاذها في مجال الصحة العامة.

واعتبارا من 18 تموز/ يوليو، سجل المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها 7896 إصابة بفيروس جدري القردة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبيرة الرئيسية في جدري القردة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة روزاموند لويس، الأربعاء، إنه خارج إفريقيا “يشكل الرجال 99 % من الحالات المبلغ عنها”. وأن 98 % من هؤلاء هم “رجال يمارسون الجنس مع رجال، خصوصا أولئك الذين لديهم شركاء متعددون أو جدد أو مجهولون”.

وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز عمليات البحث والتطوير بشأن الفيروس.

وقال “تيدروس”: “رغم أننا نشهد اتجاها تنازليًا في بعض البلدان، فإن بلدانا أخرى ما زالت تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات، وقد أبلغت ست دول عن رصدها أولى الحالات الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “بعض هذه البلدان تيسير الوصول فيها أضعف بكثير إلى وسائل التشخيص واللقاحات، ما يجعل من الصعب تتبع انتشار المرض ووقفه”، فيما لا تتوفر كمية كبيرة من اللقاحات.

جدري القرود والشواذ

وكانت اتهامات وجهت للشواذ والمثليين جنسيا بأنهم هم “بؤرة المرض”، حيث ظهرت أول حالات إصابة بهذ المرض بين المثليين جنسيا، في عدة دول أوروبية.

ويُذكر أن أعراض جدري القرود تتشابه مع أعراض جدري الماء أو ما يسمى الحماق، مع ظهور الحمى والألم العضلي أو الطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وقد تختلف فترة الحضانة حسب تفشي المرض أو دراسة الحالة المعنية.

أول إصابة بجدري القرود في قطر والصحة توصي المواطنين بهذا الأمر

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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