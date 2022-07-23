بفيديوهات المعاشرة.. هكذا ابتزت شيماء جمال القاتل والتحقيقات تكشف عن فسادهما معا

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وطن– كشف حسين إبراهيم الغرابلي، المتهم الثاني في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة أيمن حجاج تفاصيل صادمة وجديدة عن سبب تفكير زوجها في قتلها، كاشفا عن فساد القاضي ومشاركة زوجته في فساده.

ووفقا للتحقيقات فقد أكد “الغرابلي” أن سبب تولد فكرة القتل لدى المتهم، هو امتلاكها أوراقا مهمة تخص جهة عمله كمستشار، حيث إن المجني عليها كانت دائمة تهدد زوجها بهذه الأوراق.

وأشار حسين إبراهيم الغرابلي، في تحقيقات قضية المذيعة شيماء جمال، التي حصل “القاهرة 24” على صوره منها، إلى أن القاضي كان يستعين بزوجته من أجل إنهاء المصالح مع المتقاضين مقابل مبالغ مالية، موضحا: قالي إنه كان ساعات بيخليها تأخد ملف القضية اللي هو هيطلع فيها حكم، وتروح للناس أصحاب القضية، وتفاوضهم على فلوس قبل الحُكم ما يطلع”.

شيماء جمال هددت زوجها بكشف أسراره

وأكد المتهم الثاني في القضية، على أن المجني عليها هددت زوجها بكشف أسراره في جهة عمله؛ الأمر الذي جعله يفكر في قتلها، حيث أقنعه بمشاركته في الجريمة مقابل مساهمته في أخذ مبالغ مالية من المتقاضين جهة عملة في الدعاوى المنظورة.

وقال “الغرابلي” أن حجاج” أبلغه “إنها معاها ورق وكانت بتهدده بيه، وبتقوله أنها هتروح المجلس عنده وتوريهم الورق ده وتفضحه وتوديه في داهية، وكانت عاوزة منه 3 مليون جنيه عشان ماتروحش المجلس عنده وتفضحه بالورق ده، ويطلقوا من غير شوشرة.”

20 مليون جنيه من مستثمر عربي

كما كشف “الغرابلي” في التحقيقات إلى أن القضايا التي طلب منه أيمن حجاج أن يعاونه فيها تخص أحد المستثمرين العرب، ثم تراجع عن ذلك، خشية افتضاح أمره أمام الجهات الرقابية التي تقوم بمتابعة ذلك الملف، مؤكدا أن المتهم أعطاه صورة من إحدى القضايا التي تخص أحد المستثمرين العرب بخصوص قطعة أرض بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

وقال إن المستشار أيمن حجاج طلب منه التوجه لصاحب الشركة، ويطلب منه مبلغا وقدره 20 مليون جنيه، موضحا أن ذلك من أجل الحصول على حُكم لصالح الشركة في موضوع الدعوى المرفوعة باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، بعد أن يكشف له جزءا من القرارات التي تصدر في هذه القضية في المستقبل.

وتابع المتهم: من ضمن القرارات التي طلب منه المستشار أيمن الإفصاح عنها لصاحب الشركة هي إعادة المرافعة دون ندب خبير وحجز القضية للحكم في جلسة بشهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه توجه إلى مقابلة صاحب الشركة، ونفذ ما طلبه منه القاضي؛ لكنه طلب منه فرصة حتى يستشير شركاءه، موضحا أنه لم يستكمل المقابلات معه؛ نظرا لسوء حالته النفسية، بسبب واقعة قتل المذيعة شيماء جمال.

اعترافات أيمن حجاج

كما نشر الموقع نص اعترافات المتهم القاضي أيمن حجاج أمام جهات التحقيق والتي كانت كالتالي:

س: ما الذي دار بينك وبينها في ذلك اللقاء؟

ج: هي طلبت مني تصوير برنامج عن الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي وبالفعل تم تصويره وإذاعته بقناة الحدث اليوم وموجود على اليوتيوب.

س: وما هي تبعات ذلك؟

ج: هي طلبت تقابلني علشان تفرجني على الشغل فأنا قولتلها تعالى النادي لكن هي كانت عاوزه تشوفني بره فقابلتها في كافيه الحسن بقعد عليه على طول في شارع أحمد عرابي في العجوزة.

س: وما الذي دار بذلك اللقاء؟

ج: هي فرجتني على الشغل وقالت لي هجيب الشغل النهائي بكرة وفعلا اتقابلنا تاني يوم في نفس الكافيه وعرضت عليا الجواز مباشرة.

س: وما هو رد فعلك إزاء ذلك؟

ج: أنا استغربت من الجرأة وافتكرتها بتهزر وقولتلها ابني لسه متوفي من أقل من سنة ومفياش دماغ لهذا الكلام بس لقيتها بتتكلم بجد وقالت لي بكرة هنتقابل.

س: وما الذي أسفر عنه ذلك؟

ج: هي جاتلي تاني يوم في الكافيه وعرضت عليا الجواز تاني واتفقنا فعلًا على الجواز العرفي تاني يوم وفعلًا تاني يوم جابت صحبتها اسمها عليا وقعدنا في شقتها اللي في حدائق الأهرام.

س: وما هي مراسم هذا الزفاف؟

ج: هو مجرد كتابة ورقة الجواز العرفي وتوقيعي أنا وهي وصحبتها عليها وبعد كده صحبتها مشيت وسابتنا لوحدنا وعاشرتها معاشرة الأزواج وفي اليوم التالي مباشرة فوجئت برسائل على الواتس آب متضمنة أولًا أكونتات زوجتي وأولادي وأصدقائي في العمل وخارج العمل المتواصلين معي على فيسبوك ثم اتبعتها بفيديو وصور يتضمن مشاهد ما حدث في يوم الزواج للعلاقة الزوجية بيننا وهددتني بأن هذه طريقتها وأسلوبها التي لم تخطئ مرة واحدة مع أي ذكر على حد قولها حرفيًا وقالت كلهـم بيكونوا تحت رجلي بالفيديوهات دي وذكرت لي على سبيل المثال لا الحصر بعضا من ضحاياها.

س: وما هي وسائل التواصل بينكما؟

ج: هي كانت بتكلمني على أرقامي.

س: وما هي وسيلة إرسالها المقاطع والتهديدات المذكورة.

ج: على الواتساب وأنا حذفتها أول ما شفتها.

وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة قد قررت تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وهما أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، المحبوسينِ احتياطيًا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار، لجلسة 13 أغسطس/آب المقبل.