برشلونة يهزم ريال مدريد في قمة الكلاسيكو الودي (شاهد)

وطن – حقق فريق برشلونة الفوز النظيف على غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف دون رد، في قمة الكلاسيكو الودي التي جمعت كلا الفريقين، الأحد، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وأحرز الفريق الكتالوني (البلوغرانا) هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك الفريق الملكي الأبيض، النجم البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة ال27.

وشهدت مباراة برشلونة وريال مدريد الإثارة والقوة بين الغريمين التقليدين، طيلة مجريات دقائق أحداث المباراة.

وتفوق برشلونة (البلوغرانا) على نظيره ريال مدريد على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، والتي وصلت إلى 6 تسديدات، على عكس الفريق الملكي الذي لم يتمكن من إحراز أي تسديدة في المباراة باتجاه مرمى الفريق الكتالوني.

كما وتفوق ريال مدريد على صعيد الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة التي وصلت إلى 52%، على عكس فريق برشلونة الذي وصلت نسبة الاستحواذ إلى 48% في مباراة الكلاسيكو الودي.

ودخل المدرب الإسباني تشافي المباراة بتشكيلة قوية أمام غريمه ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو الودي، فقد تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

