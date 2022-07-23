برشلونة يهزم ريال مدريد في قمة الكلاسيكو الودي (شاهد)

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وطن – حقق فريق برشلونة الفوز النظيف على غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف دون رد، في قمة الكلاسيكو الودي التي جمعت كلا الفريقين، الأحد، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وأحرز الفريق الكتالوني (البلوغرانا) هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك الفريق الملكي الأبيض، النجم البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة ال27.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وشهدت مباراة برشلونة وريال مدريد الإثارة والقوة بين الغريمين التقليدين، طيلة مجريات دقائق أحداث المباراة.

وتفوق برشلونة (البلوغرانا) على نظيره ريال مدريد على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، والتي وصلت إلى 6 تسديدات، على عكس الفريق الملكي الذي لم يتمكن من إحراز أي تسديدة في المباراة باتجاه مرمى الفريق الكتالوني.

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كما وتفوق ريال مدريد على صعيد الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة التي وصلت إلى 52%، على عكس فريق برشلونة الذي وصلت نسبة الاستحواذ إلى 48% في مباراة الكلاسيكو الودي.

تشكيلة برشلونة

ودخل المدرب الإسباني تشافي المباراة بتشكيلة قوية أمام غريمه ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو الودي، فقد تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، إريك غارسيا، جوردي ألبا، ولكن في خط الوسط آتى الثلاثي، جافي، بوسكيتس، بيدري.

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وفي هجوم الفريق تواجد الثلاثي، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام نظيره برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميلتاو، لوكاس فاسكيز، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إدوارد كامافينجا، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، هازارد، رودريغو غوس، فينيسوس جونيور.

ويستعد برشلونة لمواجهة ودية قادمة أمام يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، كما وسيلتقي ريال مدريد. أمام فريق أمريكا المكسيكي في ذات اليوم. في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر إقامته في شهر أغسطس/ آب المقبل.

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