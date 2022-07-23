برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو الودي (فيديو)

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وطن – وجه نادي برشلونة رسالة ساخرة إلى غريمه الأزلي ريال مدريد، قبيل مواجهة الفريقين، الأحد، في قمة الكلاسيكو الودي بولاية لاس فيغانس الأمريكية.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يسخر من فريق ريال مدريد، يظهر فيه لافتة للرئيس خوان لابورتا عبر شاشات الإعلانان الضخمة قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو البرسا في ولاية لاس فيغاس.

برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد

وكتب على اللافتة، ” إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيغاس للعب، سنلعب. لكن لا تقلق يا ميرينغي، ما يحدث في فيغاس يبقى في فيغاس”.

Bon dia, Catalunya! — El Barça a Las Vegas pic.twitter.com/HLY86gkVDC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

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كما وليست المرة الأولى الذي يستفز فيها رئيس برشلونة لابورتا، جماهير وعشاق ريال مدريد ولاعبيه، فقد سبق وأن قام بنشر لافتة قرب ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي الأبيض. خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كتب عليها: ” نتطلع لرؤيتكم مجدداً”.

𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗪

🇺🇸 USA Preseason Tour: Day 6

Miami ✈️ Las Vegas pic.twitter.com/lVVQKJ3Lr2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

وكان أخر مواجهة جمعت بين برشلونة وريال مدريد على أرضي الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017. حيث انتهت تلك المباراة بفوز الفريق الكتالوني على غريمه الملكي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مواجهة الكلاسيكو الودي بين فريق برشلونة ( البلوغرانا) أمام الغريم التقليدي ريال مدريد ( الملكي) الودي، الأحد، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية. في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

Our exclusive in-depth interview with Robert Lewandowski is out now! 🤩 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

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كما وسيكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الخامسة صباحاً، ولكن بتوقيت الإمارات عمان في تمام الساعة السابعة صباحاً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون مباراة القمة عند الساعة الرابعة صباحاً.

غياب كريم بنزيما

وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بقرار من الإيطالي ماركو أنشيلوتي الذي لا يرد المخاطرة به. نظراً لأنه التحق بالفريق مع نهاية الأسبوع الماضي. وفق ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني 2022-2023، في ال12 من شهر أغسطس/ أب القادم.

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