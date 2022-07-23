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رياضة

برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو الودي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد قبيل الكلاسيكو الودي watanserb.com
برشلونة يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد قبيل الكلاسيكو الودي
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وطن – وجه نادي برشلونة رسالة ساخرة إلى غريمه الأزلي ريال مدريد، قبيل مواجهة الفريقين، الأحد، في قمة الكلاسيكو الودي بولاية لاس فيغانس الأمريكية.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يسخر من فريق ريال مدريد، يظهر فيه لافتة للرئيس خوان لابورتا عبر شاشات الإعلانان الضخمة قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو البرسا في ولاية لاس فيغاس.

برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد

وكتب على اللافتة، ” إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيغاس للعب، سنلعب. لكن لا تقلق يا ميرينغي، ما يحدث في فيغاس يبقى في فيغاس”.

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كما وليست المرة الأولى الذي يستفز فيها رئيس برشلونة لابورتا، جماهير وعشاق ريال مدريد ولاعبيه، فقد سبق وأن قام بنشر لافتة قرب ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي الأبيض. خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كتب عليها: ” نتطلع لرؤيتكم مجدداً”.

وكان أخر مواجهة جمعت بين برشلونة وريال مدريد على أرضي الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017. حيث انتهت تلك المباراة بفوز الفريق الكتالوني على غريمه الملكي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مواجهة الكلاسيكو الودي بين فريق برشلونة ( البلوغرانا) أمام الغريم التقليدي ريال مدريد ( الملكي) الودي، الأحد، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية. في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

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كما وسيكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة الخامسة صباحاً، ولكن بتوقيت الإمارات عمان في تمام الساعة السابعة صباحاً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون مباراة القمة عند الساعة الرابعة صباحاً.

غياب كريم بنزيما

وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بقرار من الإيطالي ماركو أنشيلوتي الذي لا يرد المخاطرة به. نظراً لأنه التحق بالفريق مع نهاية الأسبوع الماضي. وفق ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني 2022-2023، في ال12 من شهر أغسطس/ أب القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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