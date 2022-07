برشلونة يسخر من غريمه ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو الودي (فيديو)

وطن – وجه نادي برشلونة رسالة ساخرة إلى غريمه الأزلي ريال مدريد، قبيل مواجهة الفريقين، الأحد، في قمة الكلاسيكو الودي بولاية لاس فيغانس الأمريكية.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يسخر من فريق ريال مدريد، يظهر فيه لافتة للرئيس خوان لابورتا عبر شاشات الإعلانان الضخمة قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو البرسا في ولاية لاس فيغاس.

وكتب على اللافتة، ” إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيغاس للعب، سنلعب. لكن لا تقلق يا ميرينغي، ما يحدث في فيغاس يبقى في فيغاس”.

كما وليست المرة الأولى الذي يستفز فيها رئيس برشلونة لابورتا، جماهير وعشاق ريال مدريد ولاعبيه، فقد سبق وأن قام بنشر لافتة قرب ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي الأبيض. خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كتب عليها: ” نتطلع لرؤيتكم مجدداً”.

وكان أخر مواجهة جمعت بين برشلونة وريال مدريد على أرضي الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017. حيث انتهت تلك المباراة بفوز الفريق الكتالوني على غريمه الملكي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الكلاسيكو الودي بين فريق برشلونة ( البلوغرانا) أمام الغريم التقليدي ريال مدريد ( الملكي) الودي، الأحد، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية. في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

