محمد بن زايد يُطلع ماكرون على صورة له عمرها 47 عاما.. هكذا علقت زوجته

وطن – نشر مستشار الرئيس الإماراتي زكي نسيبة، مقطع فيديو لرئيس الإمارات محمد بن زايد، بجوار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، وهو يُريهما صورة له في فرنسا تعود لعام 1975.

جاء ذلك على هامش مأدبة غداء أقامها ماكرون لمحـمد بن زايـد خلال زيارة الأخير لفرنسا يوم الأحد الماضي.

وفي الفيديو، ظهر الرئيس الإماراتي وبيده هاتف محمول يعرض من خلاله صورته حينما كان عمره 14 عاماً، في زيارة لفرنسا رفقة والده الراحل الشيخ زايد.

وقال الشيخ مـحمد بن زايـد مخاطبا ماكرون وزوجته بريجيت: “في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي (المستشار)، وهذا أنا”.

فيما أبدى الرئيس الفرنسي دهشته بالقول: “رابطة عنق جميلة”.

2/2 showing President Macron a photo of his taking part in an earlier historic state visit as Head of State to France by Sheikh Zayed, underling the special status of France as a strategic ally of the UAE. pic.twitter.com/jhbniH6R9w

— Zaki Nusseibeh (@Zakinus) July 21, 2022