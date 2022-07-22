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محمد بن زايد يُطلع ماكرون على صورة له عمرها 47 عاما.. هكذا علقت زوجته

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد بن زايد watanserb.com
محمد بن زايد يطلع ماكرون على صورة قديمة له في فرنسا
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وطن – نشر مستشار الرئيس الإماراتي زكي نسيبة، مقطع فيديو لرئيس الإمارات محمد بن زايد، بجوار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، وهو يُريهما صورة له في فرنسا تعود لعام 1975.

جاء ذلك على هامش مأدبة غداء أقامها ماكرون لمحـمد بن زايـد خلال زيارة الأخير لفرنسا يوم الأحد الماضي.

وفي الفيديو، ظهر الرئيس الإماراتي وبيده هاتف محمول يعرض من خلاله صورته حينما كان عمره 14 عاماً، في زيارة لفرنسا رفقة والده الراحل الشيخ زايد.

وقال الشيخ مـحمد بن زايـد مخاطبا ماكرون وزوجته بريجيت: “في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي (المستشار)، وهذا أنا”.

فيما أبدى الرئيس الفرنسي دهشته بالقول: “رابطة عنق جميلة”.

وعلقت بريجيت على الصورة قائلة: “أنت لم تتغير!”، ليجيبها محمد بن زايد مبتسماً: “شكراً لك”.

وأرفق المستشار زكي نسيبة، الذي ظهر هو الآخر في الصورة التي ترجع لنحو نصف قرن، مقطع الفيديو بالقول: “يُطلع (محمد بن زايد) الرئيسَ الفرنسي على صورة خاصة تُظهره مرافقاً الشيخ زايد- رحمه الله- 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا”.

وأضاف نسيبة أن “زيارة محمد بن زايد الأولى لفرنسا بعد توليه منصب الرئاسة قبل شهرين، تأتي تأكيداً للمكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي لدولة الإمارات منذ البداية سائراً في ذلك على نهج المؤسس الراحل”، وفق تعبيره.

زيارة محمد بزيارة محمدن زايد إلى فرنسا

وبدأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، زيارة إلى باريس يوم الأحد، في أول زيارة دولة له إلى الخارج منذ أن تولى منصبه عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد في مايو.

واجتمع الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي على مأدبة غداء بقصر الإليزيه قبل أن يلتقيا مجدداً مساء الإثنين، خلال عشاء رسمي في قصر فرساي بحضور 100 ضيف.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات “تناولت الفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب ومجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية”.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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