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كيف تساعد القرفة في الوقاية من مرض السكري؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
كيف تساعد القرفة في الوقاية من مرض السكري watanserb.com
تحسن القرفة مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2
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وطن- داء السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يصاب به المرء عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

القرفة ومقاومة الأنسولين

وقد أشارت الأبحاث، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية، إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين.

القرفة هي نوع من التوابل ذات المذاق الحلو وتنمو في المناطق الاستوائية عبر جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

واستشهد موقع Diabetes.co.uk بدراسة نُشرت في يوليو 2000 من مجلة البحوث الزراعية، والتي وجدت أن تناول “1 جرام فقط من القرفة يوميًا يمكن أن يزيد من حساسية الأنسولين ويساعد في إدارة أو عكس داء السكري من النوع 2”.

ويستشهد الموقع أيضًا بدراسة سريرية نُشرت في مجلة Diabetes Care Journal في عام 2003 والتي تشير إلى أن القرفة تحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تبين أن تناول جرعة يومية واحدة أو ثلاثة أو ستة جرامات فقط يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم أو الدهون الثلاثية أو LDL أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يومًا بين 60 مصابًا بالسكري في منتصف العمر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل حديث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن 6 جرام من القرفة تبطئ إفراغ المعدة وتقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات دون التأثير على الشبع.

نتيجة للأدلة العلمية المتاحة، يزعم العديد من خبراء الصحة أن القرفة تحتوي على خصائص مفيدة لتنظيم نسبة السكر في الدم.

بالإضافة إلى تنظيم جلوكوز الدم وخفض الكوليسترول، فقد ثبت أن القرفة:

– تمنع تخثر الدم

– تخفف الألم التاتج عن التهاب المفاصل

– تقوي جهاز المناعة في الجسم

– تساعد في التخلص من عسر الهضم

– تحد من تكاثر الخلايا السرطانية لسرطان الدم والأورام اللمفاوية

– تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة بما في ذلك الكالسيوم والألياف والمنغنيز والحديد.

نصائح غذائية عامة

يحتاج مريض السكر إلى اتباع نظام غذائي طبيعي وصحي ومتوازن.

وهذا يعني اختيار أنواع الحبوب الكاملة من الأطعمة النشوية مثل المعكرونة فضلا عن الكثير من الفاكهة والخضروات.

أعراض داء السكري من النوع 2

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع الثاني دون أن يدركوا ذلك. وهذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

وتشمل أعراض مرض السكري من النوع الثاني:

– التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

– الشعور بالعطش طوال الوقت

– الشعور بالتعب الشديد

– فقدان الوزن دون محاولة

– حكة حول الأعضاء التناسلية ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

– استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء

– رؤية مشوشة

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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