فيديو مقزز.. الفئران تغزو مطاعم مطار تشارل ديغول في باريس

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقزز لفئران داخل أحد المطاعم في مطار تشارل ديغول في باريس.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، عددا من الفئران في فاترينة عرض المأكولات.

وبحسب الفيديو فقد قامت الفئران بقضم الفطائر المعروضة داخل فاترينة العرض، في حين أن العاملين في المكان لم يلتفتوا للأمر ومارسوا عملهم بشكل طبيعي.

الفئران تغزو احد المطاعم في مطار باريس 😰💔 pic.twitter.com/vmL7EpxKLm — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 22, 2022

الفئران تغزو باريس

وكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في مارس/آذار الماضي مقطع فيديو صادم من العاصمة الفرنسية باريس، المعروفة بمدينة “الأنوار والحب”، يظهر فيه مجموعة من الفئران الضخمة وهي تركض في الشارع بشكل مقزز، لتحتل قمة التريند العالمي.

وفي الفيديو الذي تم تصويره بحي جراند بوليفارد المقابل لمتحف اللوفر في باريس، ظهرت مجموعة كبيرة من الفئران الضخمة وهي تركض على الأرصفة بلا خوف، فيما يمشي المارة وكأنهم معتادين عليها في الحي.

وتسبب المقطع الذي حظي على مشاهدات كبيرة في حالة صدمة لدى المتابعين، وبخاصة بسبب ردة فعل المارة في الشارع الباريسي، وكأنهم معتادين على مشهد الفئران الضخمة وهي تتجول بينهم.

يشار إلى أن المدينة كانت ولا زالت يطلقون عليها مدينة الحب وأيضاً مدينة النور.