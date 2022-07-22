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فيديو مقزز.. الفئران تغزو مطاعم مطار تشارل ديغول في باريس

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فئران في مطاعم مطار تشارل ديغول watanserb.com
فئران في مطاعم مطار تشارل ديغول
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقزز لفئران داخل أحد المطاعم في مطار تشارل ديغول في باريس.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، عددا من الفئران في فاترينة عرض المأكولات.

وبحسب الفيديو فقد قامت الفئران بقضم الفطائر المعروضة داخل فاترينة العرض، في حين أن العاملين في المكان لم يلتفتوا للأمر ومارسوا عملهم بشكل طبيعي.

الفئران تغزو باريس

وكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في مارس/آذار الماضي مقطع فيديو صادم من العاصمة الفرنسية باريس، المعروفة بمدينة “الأنوار والحب”، يظهر فيه مجموعة من الفئران الضخمة وهي تركض في الشارع بشكل مقزز، لتحتل قمة التريند العالمي.

وفي الفيديو الذي تم تصويره بحي جراند بوليفارد المقابل لمتحف اللوفر في باريس، ظهرت مجموعة كبيرة من الفئران الضخمة وهي تركض على الأرصفة بلا خوف، فيما يمشي المارة وكأنهم معتادين عليها في الحي.

وتسبب المقطع الذي حظي على مشاهدات كبيرة في حالة صدمة لدى المتابعين، وبخاصة بسبب ردة فعل المارة في الشارع الباريسي، وكأنهم معتادين على مشهد الفئران الضخمة وهي تتجول بينهم.

يشار إلى أن المدينة كانت ولا زالت يطلقون عليها مدينة الحب وأيضاً مدينة النور.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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