“رقص وحركات جنسية” .. فيديوهات صادمة من داخل مقهى في الكويت تدفع الأمن للتحرك!

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وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل مخالف للأداب في أحد المقاهي في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت.

الفيديو المتداول ويظهر رقصاً مختلطاً لفتيات وشبان، على أنغام الأغاني الأجنبية، أثارَ استياء كويتيين عبر المنصات، مطالبين الأمن الكويتي بالتحرك لوقف ما وصفوها بالمهزلة.

«الداخلية»: اتخاذ اجراءات فورية بحق «مقهى» في الفحيحيل خالف الآداب العامة ولم يلتزم بالضوابط بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/WvWLwKpSJp — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) July 22, 2022

وشارك أحد المغردين فيديو -تعتذر وطن عن نشره- من داخل المطعم، يظهر فتاة ترتدي “شورت” و”تيشيرت” أبيض اللون، وهي تغني بلغة أجنبية، وتقوم بعمل حركات “جنسية” مع أخرى كانت تقف خلفها مباشرة.

وقال المغرد إن المطعم يتحوّل كل مساء خميس الي مرقص ليلي.

وعلى إثر انتشار مقاطع الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ اجراءات فورية بحق (مقهى) بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة.