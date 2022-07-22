الجمعة, يوليو 22, 2022
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حياتنا

“رقص وحركات جنسية” .. فيديوهات صادمة من داخل مقهى في الكويت تدفع الأمن للتحرك!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مقهى مخالف للآداب في الفحيحيل بالكويت watanserb.com
مقهى مخالف للآداب في الفحيحيل بالكويت
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وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل مخالف للأداب في أحد المقاهي في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت.

الفيديو المتداول ويظهر رقصاً مختلطاً لفتيات وشبان، على أنغام الأغاني الأجنبية، أثارَ استياء كويتيين عبر المنصات، مطالبين الأمن الكويتي بالتحرك لوقف ما وصفوها بالمهزلة.

وشارك أحد المغردين فيديو -تعتذر وطن عن نشره- من داخل المطعم، يظهر فتاة ترتدي “شورت” و”تيشيرت” أبيض اللون، وهي تغني بلغة أجنبية، وتقوم بعمل حركات “جنسية” مع أخرى كانت تقف خلفها مباشرة.

وقال المغرد إن المطعم يتحوّل كل مساء خميس الي مرقص ليلي.

وعلى إثر انتشار مقاطع الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ اجراءات فورية بحق (مقهى) بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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