عن عمر يناهز 35 عامًا…إنهاء حياة الباندا الأكبر سنا في العالم (بالصور)

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وطن- نفق يوم الخميس آن آن، عميد دببة الباندا العملاقة الموجودة في الأسر، حسب ما أعلنت عنه حديقة حيوانات “أوشن بارك” في هونغ كونغ.

وأشارت صجيفة ‘الغارديان” البريطانية إلى أن الباندا آن آن ولد في برية مقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غرب الصين عام 1986.

كما أشارت حديقة “أوشن بارك”، أين أمضى فيها آن آن معظم أيام حياته، إلى أن عمره يوازي 105 سنوات من العمر البشري وقد قتل قتلا رحيما.

تدهور صحته

أوضحت إدارة الحديقة، التي كان آن آن يعيش فيها منذ عام 1999، أن علامات تدهور مستمر ظهرت على صحته خلال الأسابيع الماضية، مع تراجع كميات الطعام التي كان يتناولها حتى امتنع تماما عن الأكل.

وفي بيان، قالت حديقة أوشن بارك “نعلن بحزن شديد خسارة آن آن”.

وأضافت “آن آن عضو لا غنى عنه في عائلتنا وقد كبر جنبا إلى جنب مع الحديقة، كما أقام علاقة صداقة قوية مع السكان المحليين والسياح على حد سواء”.

وكانت آن آن وجيا جيا، وهي أكبر أنثى من حيوانات الباندا العملاقة سنا في العالم ماتت في عام 2016 عن عمر 38 عاما، هديتين من الحكومة الصينية.

وتبقى لدى الحديقة الآن اثنان من حيوانات الباندا العملاقة هما ينغ ينغ ولي لي.

“مهددة بالانقراض”

لسنوات عديدة، كان الخبراء قلقين من أن الحيوان على وشك الانقراض.