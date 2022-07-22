ساحرة المخواة في جامعة الباحة تثير رعب السعوديين وتشعل مواقع التواصل

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وطن – تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لإحدى العاملات في جامعة الباحة تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات.

الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، أدى لإثارة الشك والريبة ودفع البعض لإطلاق وسم باسم “ساحرة المخواة“، داعين إدارة الجامعة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت العاملة زهي تقوم بحركات لافتة، ثم أخرجت زجاجة صغيرة فيها سائل وقامت بسكبه في الساحة وسط ترقب وخوف من أن يتم كشفها.

#جامعة_الباحة#المخواه إحدى العاملات في جامعة الباحة تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات؛ ما ادى لإثارة الشك و الريبه وجعل البعض يسميها #ساحرة_المخواة وجامعة الباحة تتخذ الاجراءات اللازمه حيال ذلك. pic.twitter.com/zqjW8HW0SD — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 22, 2022

وتعليقا على الفيديو، قالت المغردة “إيلين”: “ممكن إنها مرسوله من شخص أعطاها مبلغ لأجل إنها تسحر وحدة من الطالبات أو إنها هي بكبرها ساحرة. رايقه تسحر ف ذا الحر”.

#جامعة_الباحة #المخواة ممكن إنها مرسوله من شخص أعطاها مبلغ لأجل إنها تسحر وحدة من الطالبات أو إنها هي بكبرها ساحرة.

رايقه تسحر ف ذا الحر pic.twitter.com/Ikl02JwDIL — .♡ ‌‌‌ (@Eileen_s21) July 22, 2022

من جانبه، اعتبر المغرد “أبو هليل” بأن ” جامعة الباحة عندها مشكلة مع الطالبات مثل أعداد المتقدمات للقبول او مشاكل حلها بمثل هذه المسرحية، اما أن العامله تمارس أعمال الشعوذة والسحر، فمن يعتقد بأن استحضار الشياطين وامرهم يحدث بمجرد رش عمل السحر بالطرقات العامه فليتخيل ساحر ومعه “وايت” أمام احد البنوك حمانا الله وإياكم”.

#جامعة_الباحة عندها مشكلة مع الطالبات مثل أعداد المتقدمات للقبول او مشاكل حلها بمثل هذه المسرحية، اما أن العامله تمارس أعمال الشعوذة والسحر، فمن يعتقد بأن استحضار الشياطين وامرهم يحدث بمجرد رش عمل السحر بالطرقات العامه فليتخيل ساحر ومعه "وايت" أمام احد البنوك حمانا الله وإياكم 😁 https://t.co/x9Tu0XoPyQ — أبو هليل Abu Haleyl (@AbuHaleyl) July 22, 2022

وعلقت المغردة “أم لين” على ما حدث قائلة: “لما اشوف مقطع العامله يدور في راسي كثير من الاسئله : ١- لماذا العامله ترتدي النقاب في حرم الجامعه وهو شطر البنات . ٢- لماذ تجري طقوسها المشبوه في حفره في منصف طريق؟ ٣- لماذ الطالبه او الموظفه استعانت بالسوشل ميديا ولم تتوجه الى العميده او المسئول بالجامعه”.

لما اشوف مقطع العامله يدور في راسي كثير من الاسئله : ١- لماذا العامله ترتدي النقاب في حرم الجامعه وهو شطر البنات . ٢- لماذ تجري طقوسها المشبوه في حفره في منصف طريق؟ ٣- لماذ الطالبه او الموظفه استعانت بالسوشل ميديا ولم تتوجه الى العميده او المسئول بالجامعه #جامعة_الباحة — anaddawy☺️ ام لين (@naddawy2006) July 22, 2022

وفور انتشار وسم “جامعة الباحة” على مواقع التواصل وتصدره قائمة الوسوم المتداولة على موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة، أكد جامعة الباحة أنها اتخذت كافة الإجراءات حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في شطر الطالبات، بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.

وقالت الجامعة في بيانٍ : “إنه عطفاً على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيداً للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً”.