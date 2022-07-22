الجمعة, يوليو 22, 2022
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ساحرة المخواة في جامعة الباحة تثير رعب السعوديين وتشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ساحرة المخواة watanserb.com
إحدى العاملات في جامعة الباحة تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات
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وطن – تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لإحدى العاملات في جامعة الباحة تقوم بسلوك مشبوه في الساحة الخاصة بقسم الطالبات.

الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، أدى لإثارة الشك والريبة ودفع البعض لإطلاق وسم باسم “ساحرة المخواة“، داعين إدارة الجامعة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت العاملة زهي تقوم بحركات لافتة، ثم أخرجت زجاجة صغيرة فيها سائل وقامت بسكبه في الساحة وسط ترقب وخوف من أن يتم كشفها.

وتعليقا على الفيديو، قالت المغردة “إيلين”: “ممكن إنها مرسوله من شخص أعطاها مبلغ لأجل إنها تسحر وحدة من الطالبات أو إنها هي بكبرها ساحرة. رايقه تسحر ف ذا الحر”.

من جانبه، اعتبر المغرد “أبو هليل” بأن ” جامعة الباحة عندها مشكلة مع الطالبات مثل أعداد المتقدمات للقبول او مشاكل حلها بمثل هذه المسرحية، اما أن العامله تمارس أعمال الشعوذة والسحر، فمن يعتقد بأن استحضار الشياطين وامرهم يحدث بمجرد رش عمل السحر بالطرقات العامه فليتخيل ساحر ومعه “وايت” أمام احد البنوك حمانا الله وإياكم”.

وعلقت المغردة “أم لين” على ما حدث قائلة: “لما اشوف مقطع العامله يدور في راسي كثير من الاسئله : ١- لماذا العامله ترتدي النقاب في حرم الجامعه وهو شطر البنات . ٢- لماذ تجري طقوسها المشبوه في حفره في منصف طريق؟ ٣- لماذ الطالبه او الموظفه استعانت بالسوشل ميديا ولم تتوجه الى العميده او المسئول بالجامعه”.

وفور انتشار وسم “جامعة الباحة” على مواقع التواصل وتصدره قائمة الوسوم المتداولة على موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة، أكد جامعة الباحة أنها اتخذت كافة الإجراءات حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في شطر الطالبات، بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.

وقالت الجامعة في بيانٍ : “إنه عطفاً على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيداً للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً”.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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