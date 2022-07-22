روسيا تحل الوكالة اليهودية على أراضيها وإسرائيل تستنفر

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وطن – كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي أن وزارة العدل الروسية طلبت تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية.

وأرسلت الحكومة الإسرئيلية وفدا دبلوماسيا إلى موسكو، برئاسة مستشار الأمن القومي إيال حولاتا وممثلين عن وزارة الخارجية والوكالة اليهودية، لمحاولة حل المسألة.

وقالت الوكالة ردا على ذلك إن مهمتهم تتمثل في أن روسيا يجري الفصل فيها في المحاكم وينتظرون قرارا في وقت لاحق هذا الشهر.

إسرائيل تصف الامر بالمؤسف والمهين

من جانبه، قال وزير شؤون المغتربين نحمان شاي ردا على أنباء رفع الدعوى إلى المحكمة “لن يتم احتجاز اليهود الروس كرهائن بسبب الحرب في أوكرانيا. إن محاولة معاقبة الوكالة اليهودية على موقف إسرائيل من الحرب أمر مؤسف ومهين”.

وتعتبر الوكالة اليهودية أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم ، وتساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل، وكانت نشطة في روسيا منذ سنوات وكان هدفها الرئيسي تشجيع اليهود على الهجرة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن القضية المرفوعة أمام محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة للقانون الروسي.

الوكالة درست وقف عملياتها

وقالت الوكالة اليهودية في وقت سابق من هذا الشهر ، إنها تدرس وقف عملياتها في روسيا بعد أن أرسل الكرملين خطابًا مكتوبًا بصرامة ، يطالبه بوقف جمع المعلومات عن المواطنين الروس.

وبحسب الموقع فإن الوكالة خلال عملية منح أوراق الهجرة لليهود الراغبين بمغادرة روسيا إلى إسرائيل ، تحقق في ادعاءاتهم وخلفياتهم.

وهاجر حوالي 7000 يهودي من روسيا إلى إسرائيل العام الماضي ، وفقًا لبيانات الحكومة الإسرائيلية.

وتم النظر إلى الخطوة الروسية في سياق مطالبتها بنقل المعلومات التي جمعتها الوكالة إلى السلطات الروسية – مما قد يؤدي إلى خطر على اليهود في ذلك البلد.

وكان نشطاء اجتماعيون في إسرائيل قد حثوا الوكالة على الإسراع في طلبات الهجرة خشية أن يمنع الروس اليهود من الهجرة.

مواقف إسرائيل أزعجت روسيا

في السياق، يقول مراقبون للعلاقات الإسرائيلية الروسية إنَّ القرار ما كان ليُتَّخَذ لو لم تتخذ إسرائيل موقفها بشأن الحرب في أوكرانيا. ويعتقدون أنَّ تصريحات لابيد، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وحين كان يترأس وزارة الخارجية، أثارت غضب الكرملين.

وشعر الروس بالغضب أيضاً من ضربات إسرائيل المستمرة على سوريا ضد جهود الترسُّخ الإيراني، وخصوصاً الهجمات على مطار دمشق الدولي وميناء طرطوس، حيث يملك الروس قاعدة بحرية.

كما يدور خلاف آخر حالياً حول كنيسة ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة بالقدس، والتي يدَّعي الروس أنَّها تعود لهم.