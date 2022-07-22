الجمعة, يوليو 22, 2022
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الهدهد

روسيا تحل الوكالة اليهودية على أراضيها وإسرائيل تستنفر

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الوكالة اليهودية watanserb.com
وزارة العدل الروسية قررت حل الوكالة اليهودية على أراضيها
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وطن – كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي أن وزارة العدل الروسية طلبت تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية.

وأرسلت الحكومة الإسرئيلية وفدا دبلوماسيا إلى موسكو، برئاسة مستشار الأمن القومي إيال حولاتا وممثلين عن وزارة الخارجية والوكالة اليهودية، لمحاولة حل المسألة.

وقالت الوكالة ردا على ذلك إن مهمتهم تتمثل في أن روسيا يجري الفصل فيها في المحاكم وينتظرون قرارا في وقت لاحق هذا الشهر.

إسرائيل تصف الامر بالمؤسف والمهين

من جانبه، قال وزير شؤون المغتربين نحمان شاي ردا على أنباء رفع الدعوى إلى المحكمة “لن يتم احتجاز اليهود الروس كرهائن بسبب الحرب في أوكرانيا. إن محاولة معاقبة الوكالة اليهودية على موقف إسرائيل من الحرب أمر مؤسف ومهين”.

وتعتبر الوكالة اليهودية أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم ، وتساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل، وكانت نشطة في روسيا منذ سنوات وكان هدفها الرئيسي تشجيع اليهود على الهجرة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن القضية المرفوعة أمام محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة للقانون الروسي.

الوكالة درست وقف عملياتها

وقالت الوكالة اليهودية في وقت سابق من هذا الشهر ، إنها تدرس وقف عملياتها في روسيا بعد أن أرسل الكرملين خطابًا مكتوبًا بصرامة ، يطالبه بوقف جمع المعلومات عن المواطنين الروس.

وبحسب الموقع فإن الوكالة خلال عملية منح أوراق الهجرة لليهود الراغبين بمغادرة روسيا إلى إسرائيل ، تحقق في ادعاءاتهم وخلفياتهم.

وهاجر حوالي 7000 يهودي من روسيا إلى إسرائيل العام الماضي ، وفقًا لبيانات الحكومة الإسرائيلية.

وتم النظر إلى الخطوة الروسية في سياق مطالبتها بنقل المعلومات التي جمعتها الوكالة إلى السلطات الروسية – مما قد يؤدي إلى خطر على اليهود في ذلك البلد.
وكان نشطاء اجتماعيون في إسرائيل قد حثوا الوكالة على الإسراع في طلبات الهجرة خشية أن يمنع الروس اليهود من الهجرة.

مواقف إسرائيل أزعجت روسيا

في السياق، يقول مراقبون للعلاقات الإسرائيلية الروسية إنَّ القرار ما كان ليُتَّخَذ لو لم تتخذ إسرائيل موقفها بشأن الحرب في أوكرانيا. ويعتقدون أنَّ تصريحات لابيد، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وحين كان يترأس وزارة الخارجية، أثارت غضب الكرملين.

وشعر الروس بالغضب أيضاً من ضربات إسرائيل المستمرة على سوريا ضد جهود الترسُّخ الإيراني، وخصوصاً الهجمات على مطار دمشق الدولي وميناء طرطوس، حيث يملك الروس قاعدة بحرية.

كما يدور خلاف آخر حالياً حول كنيسة ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة بالقدس، والتي يدَّعي الروس أنَّها تعود لهم.

المصدريديعوت أحرونوت
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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