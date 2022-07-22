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رامي فهيم..أول ظهور لنجل وزيرة الهجرة داخل قفص الاتهام.. هذا ما قررته المحكمة! (فيديو)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محاكمة رامي فهيم watanserb.com
رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم
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وطن – عقدت محكمة أمريكية اليوم الجمعة الجلسة الأولى في محاكمة رامي فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، المتهم بقتل اثنين من زملائه في السكن عمدا في أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لما أكدته قناة “الجزيرة مباشر” فقد تم تأجيل القضية إلى 13 سبتمبر/أيلول القادم بناء على طلب الدفاع لاستيفاء الأدلة.

ونشرت “الجزيرة مباشر” أول صورة للمتهم وهو داخل القفص في المحكمة مرتديا زيا أصفرا، في حين أكد مراسل القناة بأن المتهم لم يدل بأي شهادة حتى الآن.

وقررت السلطات الأمريكية محاكمة رامي فهيم بعد أن تم القبض عليه في أبريل الماضي كمشتبه به في جريمة قتل مزدوجة في كاليفورنيا.

جريمة قتل مزدوج

وتوجه السلطات الأمريكية إلى رامي هاني منير فهيم 26 عاما، نجل وزيرة الهجرة المصرية، والمُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بارتكاب جريمة قتل مزدوج على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى 19 أبريل بالتحديد حيث تقول رواية الشرطة الأمريكية وفق ما كتبته جريدة الأهرام المصرية أنها تلقت اتصالا يشير إلى وقوع شجار في ضواحي كاليفورنيا وعندما تنقلت على عين المكان وجدت جثتين هامدتين.

فيما كان نجل الوزيرة موجوداً داخل الشقة وكان يعاني من إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

متهم بقتل اثنين من زملائه

وأكد المدعي العام في منطقة أورانج لتي يسكن فيها الشاب المصري في بيان أن رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله الأول في العمل غريفين كومو حتى الموت ثم زميله الثاني جوناثان بهم في الغرفة حتى الموت في شقتهما” فيما أضاف أن الضحيتين كانا يعملان معه في نفس الشركة.

ووجه القضاء عدة تهم للشاب المصري أبرزها “القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات” رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

يواجه الإعدام

كما أضاف أحد مسؤولي الشرطة الأمريكية لم يكشف عن هويته نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية أن الحي الذي يسكن فيه رامي فهيم مجهز بالعديد من الكاميرات وأنها التقطت صورا تظهر الشاب المصري وهو متواجد في الحي قبل ساعات قليلة من حدوث جريمة القتل. لكن وبحسب سجلات المحكمة، ليس لرامي فهيم أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج التي يسكن فيها. وفي حال ثبتت التهم ضده، قد يواجه الشاب المصري الحكم بالإعدام.

المصدرالجزيرة مباشر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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