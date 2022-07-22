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“دخيل الله على هالشعرات”.. فيديو مؤثر لأب سوري يرثي 5 من أطفاله قضوا بقصف روسي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أب سوري يرثي أطفاله watanserb.com
أب سوري يرثي أطفاله الذين استشهدوا في قصف على بلدة الجديدة في أدلب
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب سوري يرثي أطفاله الخمسة الذين استشهدوا صباح اليوم الجمعة جراء غارة للطيران الروسي على قرية الجديدة غرب إدلب.

وبحسب الفيديو المؤثر والصادم الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الأب أمام جثامين أطفاله باكيا، في حين قبل رأس إحدى بناته وأمسك بشعرها مخاطبا إياها: “دخيل الله على هالشعرات”.

وأضاف قائلا: “الله يوخذلكن حقكن منن يا الله.. يا رب ما تخليه ينام الليل إلا وانت ماخذ أولاده يا رب”.

 

واستشهد صباح الجمعة سبعة مدنيين سوريين، بينهم خمسة أطفال، في غارات جوية روسية على مناطق سكنية غربي محافظة إدلب السورية.

واستهدف القصف الروسي أطراف بلدة الجديدة واليعقوبية في ريف مدينة جسر الشغور، غربي محافظة إدلب.

بحسب ما أكدته وسائل إعلامية سورية محلية، وناشطون، فإن القصف استهدف منزلا سكنيا في بلدة الجديدة في ريف جسر الشغور، ما أسفر عن القتلى السبعة وجرح 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)؛ إن القتلى من عائلة واحدة، باستهداف روسي لمزرعة خاصة بتربية الدواجن يقطنها مهجرون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجانودية، في ريف إدلب الغربي.

وتزامن الاستهداف الروسي مع قصف مدفعي لقوات النظام السوري، على قرية المزرعة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وتخضع محافظة إدلب لـ”اتفاق موسكو”، بين روسيا وتركيا، نص على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أُنشئ وفقا لمناطق “خفض التصعيد”.

ويأتي القصف بعد هدوء استمر لأشهر على الصعيد الميداني، شهد تجاوزات بأضرار مادية، فقد تجاوز عددها ألفين و122 خرقا منذ مطلع العام الجاري، بحسب منظمة “منسقو استجابة سوريا“.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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