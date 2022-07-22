“دخيل الله على هالشعرات”.. فيديو مؤثر لأب سوري يرثي 5 من أطفاله قضوا بقصف روسي

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب سوري يرثي أطفاله الخمسة الذين استشهدوا صباح اليوم الجمعة جراء غارة للطيران الروسي على قرية الجديدة غرب إدلب.

وبحسب الفيديو المؤثر والصادم الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الأب أمام جثامين أطفاله باكيا، في حين قبل رأس إحدى بناته وأمسك بشعرها مخاطبا إياها: “دخيل الله على هالشعرات”.

وأضاف قائلا: “الله يوخذلكن حقكن منن يا الله.. يا رب ما تخليه ينام الليل إلا وانت ماخذ أولاده يا رب”.

أبٌ يرثي أطفاله الـ "5" الذين ارتقـ ـوا صباح اليوم جراء غارة لطائرات المحتل الروسي على قرية "⁧الجديدة⁩" غرب ⁧إدلب⁩ pic.twitter.com/HTHe7mT8VL — أبو محمد الحلبي (@AlsalhAlrhmn) July 22, 2022

واستشهد صباح الجمعة سبعة مدنيين سوريين، بينهم خمسة أطفال، في غارات جوية روسية على مناطق سكنية غربي محافظة إدلب السورية.

واستهدف القصف الروسي أطراف بلدة الجديدة واليعقوبية في ريف مدينة جسر الشغور، غربي محافظة إدلب.

بحسب ما أكدته وسائل إعلامية سورية محلية، وناشطون، فإن القصف استهدف منزلا سكنيا في بلدة الجديدة في ريف جسر الشغور، ما أسفر عن القتلى السبعة وجرح 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)؛ إن القتلى من عائلة واحدة، باستهداف روسي لمزرعة خاصة بتربية الدواجن يقطنها مهجرون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجانودية، في ريف إدلب الغربي.

مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 12 آخرين بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجرون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجانودية، غربي #إدلب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/3FXnVqWkIV — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 22, 2022

وتزامن الاستهداف الروسي مع قصف مدفعي لقوات النظام السوري، على قرية المزرعة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وتخضع محافظة إدلب لـ”اتفاق موسكو”، بين روسيا وتركيا، نص على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أُنشئ وفقا لمناطق “خفض التصعيد”.

ويأتي القصف بعد هدوء استمر لأشهر على الصعيد الميداني، شهد تجاوزات بأضرار مادية، فقد تجاوز عددها ألفين و122 خرقا منذ مطلع العام الجاري، بحسب منظمة “منسقو استجابة سوريا“.