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تركي آل الشيخ يبيع منزله وجميع عقاراته في مصر.. ما السبب؟!

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- قرر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ بيع منزله وجميع عقاراته التي يملكها في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لصحيفة “النبأ” المصرية التي نشرت الخبر المقتضب، فقد أكدت على أن تركي آل الشيخ لم يعد يمتلك أي عقار داخل مصر، دون توضيح أسباب ذلك.

وتزامنا مع تداول الخبر، دشن ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان:”تركي ال الشيخ يبيع منزله” احتفالا بما حدث.

وخلال الساعات الماضية انتشر الوسم كالنار في الهشيم ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، حيث عبر من خلاله المصريون عن فرحتهم، داعين إياه بأخذ الإعلامي المصري عمرو أديب معه.

وقال المغرد المصري، محمد ذكري، معبرا عن فرحته بهذا الخبر:”يلا المركب اللي تودي وياريت منشوفش وشك تاني وابقى خد المتحدث الرسمي والطبال اللي ليك في مصر عمرو اديب في ايديك بالمرة”.

وعلق الإعلامي المصري، أسامة جاويش، على الخبر قائلا:” الله يمسيه بالخير جمهور النادي الأهلي علموا على تركي ال الشيخ وعرفوه مقامه الحقيقي وإنه ملوش مكان في مصر تخيل إنه مدرج كامل بيهتف في لحظة واحدة : طال عمره طال عمره تركي الشيخ ك£&@”.

وعبر المغرد، محمد سيد، عن سعادته ببيع “آل الشيخ” لعقاراته في مصر قائلا:” الف سلامة ياشوال لن ولم انسي أساءتك للفنان العظيم محمد صبحي لما قولت عليه «مشخصاتي» في ظل وجود المشخصتيه اللي سمعو وعملو نفسهم من بنها ياريت ماتوريناش سحنتك تاني في مصر انت غير مرحب بيك هنا في وسطنا الا من قلة مشخصتيه قابضين”.

أما المغردة، حبيبية، فعلقت قائلة:” في ستين داهيه ياخي مش بنحبك ومش عايزينك عندنا كانت دخلتك البلد دخله فقر دا احنا هنكسر وراك زير مش قله”.

وقال حساب يحمل اسم، اعترافات، معلقا على ما حدث:” وانت بتبيع عقاراتك يا تركى متنساش تبيع معاك احدا منقولاتك المهمه عمر اديب بيعه بس بيعه برا مصر خلصنا من سمومه وشره وهو طبال كويس ومزيف ومفبرك هيجبلك قرشين حلوين”.

وكانت قضية اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر الشهر الماضي، قد اعدت إلى الأذهان نفوذ تركي آل لشيخ في مصر، مما أثار حالة من الجدل بين المصريين، تجددت قضية الخلاف بين المطربة ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ وتصدر وسم “أمال ماهر” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كما تصدر وسم “تركي”.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة منذ مارس 2018، بعد أن تفجرت المشاكل بين المغنية المصرية ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عندما تداولت مواقع التواصل أنها أقامت شكوى ضده تتهمه بضربها في الشارع أمام منزلها.

وحررت ماهر محضرا ضد تركي آل الشيخ، تتهمه فيه بالضرب، وقالت في تفاصيل المحضر الذي حمل رقم 4410 لعام 2018 جنح المعادي، إن المذكور تعدى عليها بالضرب أمام منزلها في المعادي، بعدما عاتبته لأنه تحدث عنها بشكل سيئ أمام بعض المعارف، وطلبت منه الحضور لمنزلها للتحدث وإنهاء الأمر، فقام الأخير بالذهاب لها والاعتداء عليها بشهادة رجال الأمن.

منع إذاعة أغاني آمال ماهر

وفي 20 سبتمبر 2018، أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات والإذاعات المصرية، وجرى توزيع هذا القرار على جميع مكاتب رؤساء القطاعات المرئية والمسموعة لتنفيذه، دون إيضاح سبب للمنع.

وفي يوليو 2020، حذفت ماهر قناتها على يوتيوب، إضافة إلى كل أغانيها التي طرحتها عبر قناة شركتي الإنتاج اللتين تعاملت معهما؛ ومنها شركة روتانا.

فسخ خطبتها

تلك الأحداث جاءت بعد إعلان ماهر فسخ خطبتها، عبر منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، كتبت فيه: “أعلنت من فترةٍ أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء”. الخطوبة التي لم تستمر شهرا ونصف منذ إعلانها للجمهور في 13 أبريل2021.

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المصدرالنبأ ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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