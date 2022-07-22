تركي آل الشيخ يبيع منزله وجميع عقاراته في مصر.. ما السبب؟!

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وطن- قرر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ بيع منزله وجميع عقاراته التي يملكها في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لصحيفة “النبأ” المصرية التي نشرت الخبر المقتضب، فقد أكدت على أن تركي آل الشيخ لم يعد يمتلك أي عقار داخل مصر، دون توضيح أسباب ذلك.

وتزامنا مع تداول الخبر، دشن ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان:”تركي ال الشيخ يبيع منزله” احتفالا بما حدث.

وخلال الساعات الماضية انتشر الوسم كالنار في الهشيم ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، حيث عبر من خلاله المصريون عن فرحتهم، داعين إياه بأخذ الإعلامي المصري عمرو أديب معه.

وقال المغرد المصري، محمد ذكري، معبرا عن فرحته بهذا الخبر:”يلا المركب اللي تودي وياريت منشوفش وشك تاني وابقى خد المتحدث الرسمي والطبال اللي ليك في مصر عمرو اديب في ايديك بالمرة”.

يلا المركب اللي تودي وياريت منشوفش وشك تاني وابقى خد المتحدث الرسمي والطبال اللي ليك في مصر #عمرو_اديب في ايديك بالمرة #تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله pic.twitter.com/hrJNKVZPRJ — MR. Muhamed Zekry (@muhamedzekry) July 22, 2022

وعلق الإعلامي المصري، أسامة جاويش، على الخبر قائلا:” الله يمسيه بالخير جمهور النادي الأهلي علموا على تركي ال الشيخ وعرفوه مقامه الحقيقي وإنه ملوش مكان في مصر تخيل إنه مدرج كامل بيهتف في لحظة واحدة : طال عمره طال عمره تركي الشيخ ك£&@”.

الله يمسيه بالخير جمهور النادي الأهلي

علموا على تركي ال الشيخ وعرفوه مقامه الحقيقي وإنه ملوش مكان في مصر

تخيل إنه مدرج كامل بيهتف في لحظة واحدة :

طال عمره طال عمره

تركي الشيخ ك£&@

النهاردة بيقولوا #تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله في مصر يلا يا شوال الرز طريق اللي يروح ميرجعش — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 22, 2022

وعبر المغرد، محمد سيد، عن سعادته ببيع “آل الشيخ” لعقاراته في مصر قائلا:” الف سلامة ياشوال لن ولم انسي أساءتك للفنان العظيم محمد صبحي لما قولت عليه «مشخصاتي» في ظل وجود المشخصتيه اللي سمعو وعملو نفسهم من بنها ياريت ماتوريناش سحنتك تاني في مصر انت غير مرحب بيك هنا في وسطنا الا من قلة مشخصتيه قابضين”.

الف سلامة ياشوال لن ولم انسي أساءتك للفنان العظيم محمد صبحي لما قولت عليه «مشخصاتي» في ظل وجود المشخصتيه اللي سمعو وعملو نفسهم من بنها ياريت ماتوريناش سحنتك تاني في مصر انت غير مرحب بيك هنا في وسطنا الا من قلة مشخصتيه قابضين #تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله pic.twitter.com/MMIClCKTjd — 🇪🇬𝑴𝒂𝒉𝒎𝒐𝒖𝒅 𝑺𝒂𝒚𝒆𝒅🇦🇹 (@Mahmoudsayed979) July 23, 2022

أما المغردة، حبيبية، فعلقت قائلة:” في ستين داهيه ياخي مش بنحبك ومش عايزينك عندنا كانت دخلتك البلد دخله فقر دا احنا هنكسر وراك زير مش قله”.

#تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله

في ستين داهيه ياخي مش بنحبك ومش عايزينك عندنا كانت دخلتك البلد دخله فقر

دا احنا هنكسر وراك زير مش قله — Habiba (@Habiba9703) July 23, 2022

وقال حساب يحمل اسم، اعترافات، معلقا على ما حدث:” وانت بتبيع عقاراتك يا تركى متنساش تبيع معاك احدا منقولاتك المهمه عمر اديب بيعه بس بيعه برا مصر خلصنا من سمومه وشره وهو طبال كويس ومزيف ومفبرك هيجبلك قرشين حلوين”.

وانت بتبيع عقاراتك يا تركى متنساش تبيع معاك احدا منقولاتك المهمه عمر اديب بيعه بس بيعه برا مصر خلصنا من سمومه وشره وهو طبال كويس ومزيف ومفبرك هيجبلك قرشين حلوين #تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله — أعترافات (@aatrafat_7) July 22, 2022

وكانت قضية اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر الشهر الماضي، قد اعدت إلى الأذهان نفوذ تركي آل لشيخ في مصر، مما أثار حالة من الجدل بين المصريين، تجددت قضية الخلاف بين المطربة ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ وتصدر وسم “أمال ماهر” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كما تصدر وسم “تركي”.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة منذ مارس 2018، بعد أن تفجرت المشاكل بين المغنية المصرية ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عندما تداولت مواقع التواصل أنها أقامت شكوى ضده تتهمه بضربها في الشارع أمام منزلها.

وحررت ماهر محضرا ضد تركي آل الشيخ، تتهمه فيه بالضرب، وقالت في تفاصيل المحضر الذي حمل رقم 4410 لعام 2018 جنح المعادي، إن المذكور تعدى عليها بالضرب أمام منزلها في المعادي، بعدما عاتبته لأنه تحدث عنها بشكل سيئ أمام بعض المعارف، وطلبت منه الحضور لمنزلها للتحدث وإنهاء الأمر، فقام الأخير بالذهاب لها والاعتداء عليها بشهادة رجال الأمن.

منع إذاعة أغاني آمال ماهر

وفي 20 سبتمبر 2018، أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات والإذاعات المصرية، وجرى توزيع هذا القرار على جميع مكاتب رؤساء القطاعات المرئية والمسموعة لتنفيذه، دون إيضاح سبب للمنع.

وفي يوليو 2020، حذفت ماهر قناتها على يوتيوب، إضافة إلى كل أغانيها التي طرحتها عبر قناة شركتي الإنتاج اللتين تعاملت معهما؛ ومنها شركة روتانا.

فسخ خطبتها

تلك الأحداث جاءت بعد إعلان ماهر فسخ خطبتها، عبر منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، كتبت فيه: “أعلنت من فترةٍ أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء”. الخطوبة التي لم تستمر شهرا ونصف منذ إعلانها للجمهور في 13 أبريل2021.