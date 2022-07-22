الجمعة, يوليو 22, 2022
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حياتنا

الكأس المقدسة.. علماء يخترقون أدمغة الذباب بالتحكم عن بعد لجعلهم مهووسين بالجنس!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اختراق أدمغة الذباب watanserb.com
علماء يتمكنون من اختراق أدمغة الذباب
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن فريقا من العلماء تمكن من اختراق أدمغة الذباب لأول مرة باستخدام جهاز للتحكم عن بعد.

وبحسب الصحيفة، يمكن لمهندسي الأعصاب في جامعة رايس الأمريكية الآن استخدام جهاز التحكم عن بعد في أدمغة الذباب ، بعد أن “اخترقوا” الخلايا العصبية التي تتحكم في أجسام وحركات الذباب.

على وجه التحديد بحسب الصحيفة، تولى العلماء التحكم عن بعد في خلية عصبية تجعل الحشرات تنشر أجنحتها في إيماءة تزاوج مشتركة.

وأُطلق العلماء على هذه القوة الجديدة اسم “الكأس المقدسة” للتكنولوجيات العصبية ، لأنها لا تساعد فقط على تكاثر الذبابة ، بل يمكن استخدامها أيضًا لعلاج الأمراض وإنشاء واجهات بين الدماغ والآلة مثل تكنولوجيا Neuralink لإيلون ماسك.

واكتشف العلماء “الكأس المقدسة ” للتكنولوجيا العصبية بعد السيطرة على دماغ الذبابة وإجبارها على أداء إيماءات التزاوج .

علاج الاضطرابات العصبية

وقال جاكوب روبنسون، أحد العلماء وراء البحث: “لدراسة الدماغ أو لعلاج الاضطرابات العصبية، يبحث المجتمع العلمي عن أدوات دقيقة بشكل لا يصدق ، ولكنها أيضًا قليلة التوغل”.

وأضاف: “إن التحكم عن بعد في دوائر عصبية محددة ذات مجالات مغناطيسية هو نوع من الكأس المقدسة للتقنيات العصبية.”

وتبع قائلا: “يأخذ عملنا خطوة مهمة نحو هذا الهدف لأنه يزيد من سرعة التحكم المغناطيسي عن بعد، مما يجعله أقرب إلى السرعة الطبيعية للدماغ.”

وأكد العلماء على أن تقنية التحكم عن بعد ممكنة فقط لأن الذباب قد تم تعديله وراثيًا ليكون له محفزات للحرارة في دماغه، وهذا يعني أنه، لحسن الحظ، لا يمكن التحكم عن بعد في الأدمغة بأي ذبابة قديمة – على الأقل حتى الآن ، على أي حال.

ويبدو أن إمكانيات واجهات الدماغ والحاسوب لا حصر لها، حيث شركة Neuralink التي يمتلكها إيلون ماسك طورت تكنولوجيا تتيح للأشخاص التحكم في أجهزة الكمبيوتر بأدمغتهم، حيث لا يمكنها فقط مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل ولكن أيضًا تمنحهم هزات الجماع عند الطلب .

المصدرديلي ستار
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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