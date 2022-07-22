الكأس المقدسة.. علماء يخترقون أدمغة الذباب بالتحكم عن بعد لجعلهم مهووسين بالجنس!

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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن فريقا من العلماء تمكن من اختراق أدمغة الذباب لأول مرة باستخدام جهاز للتحكم عن بعد.

وبحسب الصحيفة، يمكن لمهندسي الأعصاب في جامعة رايس الأمريكية الآن استخدام جهاز التحكم عن بعد في أدمغة الذباب ، بعد أن “اخترقوا” الخلايا العصبية التي تتحكم في أجسام وحركات الذباب.

على وجه التحديد بحسب الصحيفة، تولى العلماء التحكم عن بعد في خلية عصبية تجعل الحشرات تنشر أجنحتها في إيماءة تزاوج مشتركة.

وأُطلق العلماء على هذه القوة الجديدة اسم “الكأس المقدسة” للتكنولوجيات العصبية ، لأنها لا تساعد فقط على تكاثر الذبابة ، بل يمكن استخدامها أيضًا لعلاج الأمراض وإنشاء واجهات بين الدماغ والآلة مثل تكنولوجيا Neuralink لإيلون ماسك.

واكتشف العلماء “الكأس المقدسة ” للتكنولوجيا العصبية بعد السيطرة على دماغ الذبابة وإجبارها على أداء إيماءات التزاوج .

علاج الاضطرابات العصبية

وقال جاكوب روبنسون، أحد العلماء وراء البحث: “لدراسة الدماغ أو لعلاج الاضطرابات العصبية، يبحث المجتمع العلمي عن أدوات دقيقة بشكل لا يصدق ، ولكنها أيضًا قليلة التوغل”.

وأضاف: “إن التحكم عن بعد في دوائر عصبية محددة ذات مجالات مغناطيسية هو نوع من الكأس المقدسة للتقنيات العصبية.”

وتبع قائلا: “يأخذ عملنا خطوة مهمة نحو هذا الهدف لأنه يزيد من سرعة التحكم المغناطيسي عن بعد، مما يجعله أقرب إلى السرعة الطبيعية للدماغ.”

وأكد العلماء على أن تقنية التحكم عن بعد ممكنة فقط لأن الذباب قد تم تعديله وراثيًا ليكون له محفزات للحرارة في دماغه، وهذا يعني أنه، لحسن الحظ، لا يمكن التحكم عن بعد في الأدمغة بأي ذبابة قديمة – على الأقل حتى الآن ، على أي حال.

ويبدو أن إمكانيات واجهات الدماغ والحاسوب لا حصر لها، حيث شركة Neuralink التي يمتلكها إيلون ماسك طورت تكنولوجيا تتيح للأشخاص التحكم في أجهزة الكمبيوتر بأدمغتهم، حيث لا يمكنها فقط مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل ولكن أيضًا تمنحهم هزات الجماع عند الطلب .