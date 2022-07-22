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اقتصاد

السعودية تخفض رسوم المطارات .. تعرف على القيمة والسبب

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رسوم المطارات السعودية watanserb.com
تخفيض رسوم المطارات السعودية
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وطن – كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن السعودية ستعمل على خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%.

وقالت الوكالة إن الخطوة السعودية تأتي في إطار مساعيها للمنافسة داخل المنطقة التي تعتبر من أكبر مراكز الركاب في العالم.

وبحسب الوكالة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، أن التخفيض سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام.

وأضافت أن التنفيذ سيتم في وقت لاحق من هذا العام، وهو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وأشارت إلى أنه سيسمح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السعودية إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة.

فتح المجال الجوي لجميع شركات الطيران

كما تعقب أيضا قرار المملكة بفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران، إذ تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل عالمياً، وخصوصاً مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، أنه في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرّر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وهذه الخطوة أحدث جهود استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً، عن قيمة التعويض الذي يحصل عليه المسافر من الناقل الجوي عند تأخير أو تلف الأمتعة الخاصة به.

وأكدت الهيئة، على أن الناقل الجوي عليه تعويض العميل بما لا يقل عن 1820 ريالاً، وبما لا يتجاوز 6 آلاف ريال عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة لكل عميل يحمل تذكرة سفر.

وعلى العميل الذي يرغب في رفع مستوى التعويض بسبب احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة، أو مرتفعة القيمة أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطائرة.

ولفتت الهيئة، إلى أن الناقل الجوي عليه تعويض العميل عن تلف، أو فقدان الأمتعة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة بالتعويض.

المصدربلومبيرغ
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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