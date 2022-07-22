إيكونوميست: قيس سعيد صاغ دستورا قذرا بشكل سري لتكريس استيلائه على الحكم

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وطن – شنت مجلة “إيكونوميست” هجوما عنيفا على الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيد، مؤكدة أنه بصفته رئيسًا يصوغ دستورا قذرا تمت صياغته سراً ويقوض الديمقراطية، مرجحة أن تتم الموافقة عليه من قبل أقلية صغيرة من الناخبين.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن قيس سعيد قد كلف نفسه بمهمة منزلية كبيرة هذا العام تمثلت في صياغة دستور جديد، مؤكدة أنه كما هو الحال مع العديد من المشاريع الجماعية تأخر “سعيد” تاركًا زملائه المؤلفين شهرًا واحدًا فقط لإصلاح الدستورالحالي، مشيرة إلى أنه أصدر النص الجديد للدستور قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده بنفسه ، ليعترف بعد أسبوع بأنه يحتوي على أخطاء.

وأشارت المجلة إلى أنه يوم 25 يوليو ، سيحيي بعض التونسيين عمله اليدوي في استفتاء، لافتة إلى أن الدستور الجديد سيحول النظام البرلماني التونسي إلى رئاسي بعد ما يقرب من 12 عامًا من إطاحة التونسيين بدكتاتور في الثورة الأولى للربيع العربي، منوهة إلى أن نسبة صغيرة منهم ستقرر ما إذا كانت ستختار دكتاتورًا جديدًا.

وقالت المجلة إن هذا الاستفتاء يأتي بعد عام من اليوم الذي أعقب قيام قيس سعيد بتعليق البرلمان (الذي حله فيما بعد) وجزء كبير من الدستور، موضحة انه منذ ذلك الحين ، أخذ بمطرقة ثقيلة على المؤسسات الديمقراطية في تونس ، واستولى على السيطرة على اللجنة الانتخابية وأقال القضاة ويحكم الآن بالمراسيم على الرغم من أنه عيّن رئيسة للوزراء العام الماضي، إلا أن سلطاتها محدودة.

الدستور الجديد شماعة لإضفاء الطابع الرسمي على الاستيلاء على السلطة

وأكدت المجلة على أن دستوره الجديد سيضفي الطابع الرسمي على هذا الاستيلاء على السلطة، بحيث يسمح للرئيس ، وليس رئيس الوزراء ، بتعيين وإقالة الوزراء وإعلان حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، كما قد يفقد البرلمان سلطته لعزل الرئيس ، جنبًا إلى جنب مع بعض حصانتهم البرلمانية.

وأوضحت أن النواب وفقا للدستور الجديد سيكونون، على سبيل المثال، عرضة للمحاكمة بتهمة القذف، مشيرة إلى أن هناك بندًا غريبًا عن الدين والدولة يجعل قيس سعيد هو الحكم في إرادة الله في تونس.

ونوهت المجلة إلى أن الدستور الحالي ، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2014 ، مر بمسودات متعددة على مدار عامين. وقام الممثلون المنتخبون بجولة في البلاد لعقد مناقشات عامة ومشاورات مع مجموعات المجتمع المدني. كانت العملية غير كاملة لكنها أعطت الكثير من التونسيين رأيًا في النتيجة.

وأكدت على أنه هذه المرة ، لا أحد يعرف حتى من كتب النص، حيث طلب قيس سعيد الحصول على مساهمات من خلال استطلاع عبر الإنترنت ، والذي كلف أقل من 4٪ من التونسيين عناء استكماله، ثم عين لجنة لصياغة الدستور في 20 مايو،وتم تسليمه بعد شهر، لافتة إلى انه منذ ذلك الحين ، استنكر صادق بلعيد، أستاذ القانون الذي قادها ، المنتج النهائي، وقال إن نص “سعيد” يختلف عما قدمته اللجنة ويصفه بأنه “خطير”.

تعديلات قذرة على الدستور

وقالت المجلة “يبدو أن المستشارين، أو الرئيس نفسه، قد أجرى تغييرات في اللحظة الأخيرة – بطريقة قذرة”، موضحة أنه “من بين الأخطاء التي اعترف بها سعيد في الثامن من تموز (يوليو): فشل الدستور في تحديد ما إذا كان سيتم انتخاب البرلمان بشكل مباشر ، أو – كما اقترح الرئيس – بشكل غير مباشر من قبل المجالس المحلية.”

وبحسب المجلة، فقد كان أمام الناخبين أقل من أربعة أسابيع للنظر في النص قبل الاستفتاء مشيرة إلى أن قيس سعيد ليس لديه حزب سياسي وقد قام بحملات قليلة، في حين فعل خصومه أقل من ذلك للحث على التصويت بلا. وبدلاً من ذلك ، حثت عدة أحزاب ، بما في ذلك حزب النهضة ، الفصيل الإسلامي الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان ، الناخبين على المقاطعة، في حين لم يتخذ اتحاد القطاع العام الضخم في تونس أي موقف.

واعتبرت المجلة أن التونسيين يحتاجون إلى القليل من التشجيع للبقاء في منازلهم، مشيرة إلى انخفاض معدل إقبال الناخبين منذ الثورة ، من 68٪ في الانتخابات العامة لعام 2014 إلى 43٪ في عام 2019، منوهة إلى أن استطلاع أُجري في مايو أن 13٪ فقط من الناخبين يخططون للمشاركة في الاستفتاء.

الاستفتاء سيكون بمثابة ضربة كبيرة لقيس سعيد

وتابعت المجلة بالقول: “مع ذلك ، فإن العرض الساخر سيكون بمثابة ضربة كبيرة لقيس سعيد الذي تراجعت شعبيته في استطلاع واحد من 82٪ الصيف الماضي إلى 59٪ في أبريل. ومع ذلك ، بمجرد وضع الدستور الجديد ، قد يطبق قانونًا انتخابيًا يلغي القوائم الحزبية لصالح المرشحين الأفراد ، مما يزيد من إعاقة المعارضة الضعيفة بالفعل.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول:”قبل أن يصبح رئيسًا ، وصف قيس سعيد ذات مرة الاستفتاءات كأداة يستخدمها الديكتاتوريون العرب لخلق مظهر خادع لحكومة تمثيلية. وهو الآن يستخدمها بشغف لهذا الغرض فقط: توفير واجهة للديمقراطية بينما يقوم بتمزيق واجهة معيبة ولكنها حقيقية. ”