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رياضة

أسطورة الملاكمة تايسون يكشف عن شجاره مع زوجته بشأن المال!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الملاكم الأمريكي المعتزل تايسون وزوجته لاكيها سبايسر watanserb.com
الملاكم الأمريكي المعتزل تايسون وزوجته لاكيها سبايسر
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وطن – كشف أسطورة الملاكمة الأمريكية المعتزل مايك تايسون 56 عاماً، عن شجاره مع زوجته الثالثة لاكيها سبايسر، بعد تصريحها بأن المال سيوفر لها الأمان لفترة طويلة عند وفاة زوجها.

وقال الأمريكي تايسون في تصريح صوتي عبر تقنية (بودكاست) مع مواطنه شون ماكفارلاند معالج الإدمان والصدمات، ” لقد أجرت محادثة مع زوجتي الثالثة سبايسر، متسائلاً ما هو بالضبط المال؟!”.

تصريحات مايك تايسون

وأضاف تايسون، ” لا أعلم، عندما تضع نقوداً في مصرفك وتحصل على شيك كل أسبوع ويمكنك العيش بقية حياتك. فهل هذا هو الأمان؟، هذا لا يعني أنك لن تصاب بمرض أو تصطدم بسيارة، هل يمكن للمال أن يؤمنك عندما تقفز من فوق جسر؟”.

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كما وأردف الأسطورة الأمريكي، ” سنموت جميعاً في يوم من الأيام بالطبع، عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي، وأقول في نفسي: واوو.. هذا يعني أن تاريخ انتهاء أجلي قريب جداً”.

ثروة المال لا تجلب السعادة

وأضاف أسطورة الملاكمة الأسبق، ” أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان وفق ما يعتقد الكثيرون، كما أن المال لا يعني لي شيئاً”.

وتابع، ” أقول دائماً للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء، لكن في نظري هذا شعور زائف بالأمان”.

وختم حديثه تايسون حديثه الذي أصاب الصدمة والجدل لمتابعيه، ” أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث، أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار. كما أنك تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحاً، ولذلك فإن المال هو شعور زائف”.

مسيرة مايك تايسون في عالم الملاكمة قبل الاعتزال

بدأ الملاكم الأمريكي تايسون في عالم الملاكمة في مشواره الاحترافي عام 1985، حيث حقق الفوز آنذاك على نظيره هيكتور مرسيدس.

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كما ويعد أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986، وخاض طوال مسيرته 58 نزالاً للمحترفين قبل اعتزاله. استطاع من خلالها الفوز في 50 نزال.

حادثة قضم الأذن

ونال الأمريكي تايسون الشهرة الواسعة، بعد حادثة قضم الأذن بصوت عالي لمنافسه إيفاندر هوليفيلد في نزال عام 1997. حيث تم العثور على أذنه اليمنى على أرض الحلبة بعد القتال في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

ويعد مايك تايسون أول ملاكم من الوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC و IBF ، كما وقرر الاعتزال بعد الهزيمة أمام كيفين مكبرايد عام 2005.

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المصدروطن + اليوم السابع + صفحة مايك تايسون
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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