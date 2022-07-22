أسطورة الملاكمة تايسون يكشف عن شجاره مع زوجته بشأن المال!

وطن – كشف أسطورة الملاكمة الأمريكية المعتزل مايك تايسون 56 عاماً، عن شجاره مع زوجته الثالثة لاكيها سبايسر، بعد تصريحها بأن المال سيوفر لها الأمان لفترة طويلة عند وفاة زوجها.
وقال الأمريكي تايسون في تصريح صوتي عبر تقنية (بودكاست) مع مواطنه شون ماكفارلاند معالج الإدمان والصدمات، ” لقد أجرت محادثة مع زوجتي الثالثة سبايسر، متسائلاً ما هو بالضبط المال؟!”.
تصريحات مايك تايسون
وأضاف تايسون، ” لا أعلم، عندما تضع نقوداً في مصرفك وتحصل على شيك كل أسبوع ويمكنك العيش بقية حياتك. فهل هذا هو الأمان؟، هذا لا يعني أنك لن تصاب بمرض أو تصطدم بسيارة، هل يمكن للمال أن يؤمنك عندما تقفز من فوق جسر؟”.
Catch me commentating live at @CageWarsMMA_ Mike Tyson Fight Night on July 23rd, airing exclusively on https://t.co/G4sQkdvFAi – join today!#cagewarsmma #cagewars #miketyson #mma #kickboxing #boxinglife #mixedmartialarts #bjj #jiujitsu #martialarts #boxing #grappling pic.twitter.com/FLuOKTIQBK
— Mike Tyson (@MikeTyson) July 21, 2022
اقرأ أيضاً:
كما وأردف الأسطورة الأمريكي، ” سنموت جميعاً في يوم من الأيام بالطبع، عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي، وأقول في نفسي: واوو.. هذا يعني أن تاريخ انتهاء أجلي قريب جداً”.
ثروة المال لا تجلب السعادة
وأضاف أسطورة الملاكمة الأسبق، ” أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان وفق ما يعتقد الكثيرون، كما أن المال لا يعني لي شيئاً”.
وتابع، ” أقول دائماً للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء، لكن في نظري هذا شعور زائف بالأمان”.
مايك تايسون:
"سأموت قريبًا جدًا" pic.twitter.com/WDyqV2lBnn
— Celebs Arabic (@CelebsArabic) July 21, 2022
وختم حديثه تايسون حديثه الذي أصاب الصدمة والجدل لمتابعيه، ” أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث، أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار. كما أنك تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحاً، ولذلك فإن المال هو شعور زائف”.
مسيرة مايك تايسون في عالم الملاكمة قبل الاعتزال
بدأ الملاكم الأمريكي تايسون في عالم الملاكمة في مشواره الاحترافي عام 1985، حيث حقق الفوز آنذاك على نظيره هيكتور مرسيدس.
اقرأ أيضاً:
كما ويعد أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986، وخاض طوال مسيرته 58 نزالاً للمحترفين قبل اعتزاله. استطاع من خلالها الفوز في 50 نزال.
#مايك_تايسون يشعر باقترابه من الموت#شاهد_سكاي pic.twitter.com/45t2fCSCom
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 21, 2022
حادثة قضم الأذن
ونال الأمريكي تايسون الشهرة الواسعة، بعد حادثة قضم الأذن بصوت عالي لمنافسه إيفاندر هوليفيلد في نزال عام 1997. حيث تم العثور على أذنه اليمنى على أرض الحلبة بعد القتال في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.
بطل الملاكمة الشهير #مايك_تايسون يثير الشكوك حول وضعه الصحي: سأموت قريبا#العربية pic.twitter.com/s48b2nL6p0
— العربية (@AlArabiya) July 21, 2022
ويعد مايك تايسون أول ملاكم من الوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC و IBF ، كما وقرر الاعتزال بعد الهزيمة أمام كيفين مكبرايد عام 2005.