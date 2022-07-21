وجوب تخيير المرأة لزوجها بين الصلاة أو الطلاق.. فتوى عبدالله المنيع تثير جدلا واسعا

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وطن – حث عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع الزوجة على تخيير زوجها الذي لا يصلي على “الصلاة أو الطلاق”.

وقال “المنيع”، خلال ظهوره على قناة “السعودية” في رده على سؤال حول حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة عمدا: “الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”.

وتابع: “أن مجموعة كبيرة من أهل العلم، أجمعوا على أنه كافر، سواء ترك الصلاة جحدًا لوجوبها، أو تساهلًا وتجاوزًا لوجوبها ونحو ذلك”.

واختتم موجهًا حديثه للزوجة: “عليك أن تقولي له أنت بين أمرين، إما أن تصلي وتكون مسلما، وإلا أرجو أن تطلقني، وإن لم تفعل، سأرفع أمري إلى المحكمة”.

الشيخ عبد الله المنيع :

إن الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط

ولا يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء

يُعتبر حسب إجماع أهل العلم .. كافـ رًا

سواءً ترك الصلاة جحدًا لوجوبها، أو تركها تساهلًا

pic.twitter.com/49dE6wZdy0 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 20, 2022

جدل حول الفتوى

تكفير الشيخ المنيع لتارك الصلاة حتى لمن لم يكن منكرا لها، أثار موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون عدم اتفاقهم مع قوله، في حين طالب البعض بإعادة النظر في علمه.

وقال المغرد، خليفة علي، تعليقا على فتوى “المنيع”: “الذي يترك الصلاة حجوداً وانكاراً للصلاة فهو كافر اما الذي يتكاسل ويتهاون عاصي ،الذي يصلي الجمعة ولايحافظ على باقي الصلوات يعتبر متكاسل ولاينكر الصلاة فليس كافراً ، اعتقد يجب اعادة النظر في علمه وفي نفسه والله يهدي الجميع”.

الذي يترك الصلاة حجوداً وانكاراً للصلاة فهو كافر اما الذي يتكاسل ويتهاون عاصي ،الذي يصلي الجمعة ولايحافظ على باقي الصلوات يعتبر متكاسل ولاينكر الصلاة فليس كافراً ، اعتقد يجب اعادة النظر في علمه وفي نفسه والله يهدي الجميع 👍🏻 #عبدالله_المنيع https://t.co/wU9e6SeInU — KHALIFA Ali ✪ (@bindarwish___) July 20, 2022

من جانبه، عبر الدكتور تركي الرجعان عن عدم اتفاقه مع قول “المنيع”، قائلا: “الشيخ عبدالله المنيع من المشايخه التي تسعد وتنشرح لكلامه حفظه الله. إلا أني لا اتفق معه. وأنا أعلم أن حث المسلم لاخيه المسلم لصلاه واجبه. إلا أن مسأله تكفيره لا أتفق معه. حفظ الله الشيخ بالصحة والعافية”.

الشيخ عبدالله المنيع من المشايخه التي تسعد وتنشرح لكلامه حفظه الله. إلا أني لا اتفق معه. وأنا أعلم أن حث المسلم لاخيه المسلم لصلاه واجبه. إلا أن مسأله تكفيره لا أتفق معها.

حفظ الله الشيخ بالصحة والعافية https://t.co/cRQMoi1jZC — Dr.Turki Alrajaan تركي الرجعان (@TurkiBinAbduall) July 20, 2022

وقال حسابArabianTribun : “فتوى عبدالله المنيع،عضو هيئة كبار العلماء والمستشار الخاص للملك سلمان،بتكفير تارك الصلاه عمدا أو تهاونا واجبار تطليقه من زوجته وتشريدها وأطفالها تكشف أن النظام الحاكم في #لسعوديه لن يتخلى الوهابيه،مصدر شرعيته،وانما يتظاهر حاليا بالتساهل في تطبيقها مؤقتا للتخفيف عن الضغوط الغربيه”.