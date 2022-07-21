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حياتنا

وجوب تخيير المرأة لزوجها بين الصلاة أو الطلاق.. فتوى عبدالله المنيع تثير جدلا واسعا

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عبدالله المنيع watanserb.com
عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع
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وطن – حث عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع الزوجة على تخيير زوجها الذي لا يصلي على “الصلاة أو الطلاق”.

وقال “المنيع”، خلال ظهوره على قناة “السعودية” في رده على سؤال حول حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة عمدا: “الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”.

وتابع: “أن مجموعة كبيرة من أهل العلم، أجمعوا على أنه كافر، سواء ترك الصلاة جحدًا لوجوبها، أو تساهلًا وتجاوزًا لوجوبها ونحو ذلك”.

واختتم موجهًا حديثه للزوجة: “عليك أن تقولي له أنت بين أمرين، إما أن تصلي وتكون مسلما، وإلا أرجو أن تطلقني، وإن لم تفعل، سأرفع أمري إلى المحكمة”.

جدل حول الفتوى

تكفير الشيخ المنيع لتارك الصلاة حتى لمن لم يكن منكرا لها، أثار موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون عدم اتفاقهم مع قوله، في حين طالب البعض بإعادة النظر في علمه.

وقال المغرد، خليفة علي، تعليقا على فتوى “المنيع”: “الذي يترك الصلاة حجوداً وانكاراً للصلاة فهو كافر اما الذي يتكاسل ويتهاون عاصي ،الذي يصلي الجمعة ولايحافظ على باقي الصلوات يعتبر متكاسل ولاينكر الصلاة فليس كافراً ، اعتقد يجب اعادة النظر في علمه وفي نفسه والله يهدي الجميع”.

من جانبه، عبر الدكتور تركي الرجعان عن عدم اتفاقه مع قول “المنيع”، قائلا: “الشيخ عبدالله المنيع من المشايخه التي تسعد وتنشرح لكلامه حفظه الله. إلا أني لا اتفق معه. وأنا أعلم أن حث المسلم لاخيه المسلم لصلاه واجبه. إلا أن مسأله تكفيره لا أتفق معه. حفظ الله الشيخ بالصحة والعافية”.

وقال حسابArabianTribun : “فتوى عبدالله المنيع،عضو هيئة كبار العلماء والمستشار الخاص للملك سلمان،بتكفير تارك الصلاه عمدا أو تهاونا واجبار تطليقه من زوجته وتشريدها وأطفالها تكشف أن النظام الحاكم في #لسعوديه لن يتخلى الوهابيه،مصدر شرعيته،وانما يتظاهر حاليا بالتساهل في تطبيقها مؤقتا للتخفيف عن الضغوط الغربيه”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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