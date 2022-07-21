هل اختطف الموساد مسؤولاً بالحرس الثوري وحقق معه داخل إيران؟

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وطن– قالت قناة “إيران إنترنشيونال” إنها حصلت على معلومات حصرية، تفيد بأن جهاز الموساد الإسرائيلي احتجز ـ عبر خلاياه وعملائه في إيران ـ مسؤولاً يعمل نائبا لقسم “جوسيتي” في الحرس الثوري، وينقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله في لبنان ويدعى” يد الله خمتي”.

الموساد يختطف مسؤولاً بالحرس الثوري داخل إيران

وزعمت القناة المحسوبة على المعارضة السياسية الإيرانية، أنها حصلت على شريط فيديو يوثق عملية التحقيق، مع المسؤول يدعى “يد الله خدمتي”.

ولفت تقرير القناة أنه قدم معلومات- خلال هذا الاستجواب الذي استمر عدة ساعات- حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وأفادت القناة عبر موقعها الإلكتروني بنسخته الفارسية، أن التحقيق مع المسؤول الإيراني ساهم في مصادرة طائرة تابعة للحرس على أراضي الأرجنتين مؤخرا.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747″ والمملوكة سابقاً لشركة الطيران الإيرانية “ماهان إير” قد تم احتجازها في الأرجنتين مع طاقمها.

وهم خمسة أشخاص يحملون جواززات سفر إيرانية في يونيو الماضي، بعد محاولتها السفر إلى أوروغواي. وتُرك 14 فردا آخرين في الطاقم يحملون الجنسية الفنزويلية أحرارا.

وبحسب القناة الإيرانية فقد أكد “خدمتي” دوره في قسم “الدعم والتوفير” في الحرس الثوري الإيراني، والتواصل مع علي أصغر نوروزي، قائد هذا القسم، حيث يعمل “خدمتي” مساعدا له.

وبحسب المعلومات التي تلقتها “إيران إنترناشيونال”، بعد استجواب خدمتي وإدلائه بمعلومات عن دوره في إرسال الأسلحة، أُطلق سراحه سالمًا وأعيد إلى منزله من قبل الأشخاص الذين اختطفوه.

التلفزيون الإيراني يعلن خبر الخطف

وبعد استجواب هذا العضو رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، أعلن التلفزيون الإيراني في تقرير اختطافه، دون ذكر هوية المختطف الذي تم استجوابه.

وفي هذا التقرير، الذي وصف “الخاطفين” بـ”البلطجية”، ورد أن لديهم مهمة من الموساد لاختطاف “عضو في الحرس الثوري الإيراني”.

وبحسب تقرير التلفزيون الإيراني الذي نُشر في يونيو الماضي، فإن هؤلاء الأشخاص أخذوه إلى ضواحي طهران، وقيدوا يديه، وانتزعوا منه اعترافات لم تكن في “مجال عمله ومهنته”.

وقال التلفزيون الإيراني إنه تم اعتقال الخاطفين، وبث صورًا لأشخاص وهو يدلون باعترافات قسرية.

احتجاز مسؤول إيراني سابق

ويشار إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى التي ينشر فيها نبأ قيام أفراد الموساد باحتجاز مسؤول إيراني داخل الأراضي الإيرانية.

إذ سبق أن أعلن عن قيام خلية تابعة للموساد داخل إيران، باختطاف “منصور رسولي هاشم آباد”قي أيار الماضي.

ونقلت وسائل علام إيرانية حينها أن هاشم آباد هو عضو في عصابة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وتقوم هذه العصابة بـ”غسل الأموال” عبر شركة تعاونية حدودية تسمى “دالابر”، وقد حصلت على إذن تصدير واستيراد غير قانوني، مقابل التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

“اختراق قمة هرم السلطة في إيران”

وكان مسؤول إيراني كبير قد ذكر لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن جهاز الموساد اخترق قمة هرم السلطة في إيران، وأن هناك اعتقادا بأن الموساد أقام تنظيما كبيرا داخل إيران. وأنه ينفذ عملياته بسهولة وذلك لغرض النيل من صورة النظام في طهران لدى المواطنين الإيرانيين.

ونقلت محطة “bbc” عن صحيفة “التلغراف” البريطانية في يوليو الماضي، أن السلطات الإيرانية تقوم بحملة “تطهير” داخل الحرس الإيراني بعد مخاوف من اختراقه من جانب إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فقد اعتقل جنرال في الحرس الثوري، وذلك بعد إقالة رئيس جهاز الاستخبارات حسين طائب.

وعدّدت الصحيفة سلسلة أحداث زعمت أنها تسببت في إحراج للنظام الإيراني وبإقالة طائب، من بينها اشتباه إيران باغتيال إسرائيل لعالمين إيرانيين في المجال النووي وقرصنة إسرائيل ونشرها لوثائق إيرانية مهمّة حول برنامجها النووي.