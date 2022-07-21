الرئيسيةحياتنامنها المناشف...أشياء من المسموح أخذها من غرف الفنادق وأخرى لا
حياتنا

منها المناشف…أشياء من المسموح أخذها من غرف الفنادق وأخرى لا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
- Advertisement -

وطننشرت مجلة ريدرز دايجست في نسختها الأسترالية تقريرا، تحدثت فيه عن بعض الأغراض التي يحق للنزلاء أخذها معهم أثناء مغادرتهم للفنادق وأخرى يحذر من أخذها لانها يمكن أن تسبب في دفع النزلاء لرسوم إضافية.

ما هي الأغراض المسموح بأخذها من الفندق؟

صابون أو سائل استحمام

إذا كان هناك شيء واحد تمتلكه معظم الفنادق في غرفها، فهو الصابون أو سائل استحمام وهي من الأشياء التي يمكن للنزلاء أخذها معهم إلى المنزل.

الشامبو والبلسم

تمامًا مثل الصابون، فإن الشامبو والبلسم يمكن أخذهما من غرفتك بالفندق إلى المنزل.

تضع الفنادق أحيانا علامة على واجهة الأغراض الموجودة في الغرفة، لذا فإن أخذ الشامبو الخاص بهم واستخدام الاسم التجاري للفندق يمكن أن يساعد في التعرف ومعرفة الفندق.

عناصر أخرى

إن العناصر الأخرى التي يمكن أخذها يمكن أن تشمل أشياء مثل أكياس التنظيف الجاف والقهوة وعبوات السكر، كما تقدم بعض الفنادق حتى هدايا مجانية يمكنك بالطبع أخذها معك.

الأوراق والأقلام

تحمل هذه الأدوات المكتبة شعار الفندق لتعمل بالتالي كأداة تسويق له. لذا لا تتردد في أخذها معك.

ما هي الأغراض غير المسموح بأخذها من الفندق؟

أغطية السرير والمناشف

الملاءات والمناشف هي بالتأكيد أشياء لا يجب أن تأخذها من غرف الفندق. 

يعمل الفندق دائما على تجهيز الغرفة المثالية للضيوف، وأخذ هذه الضروريات الباهظة، يجعل من الصعب على موظفي الفندق القيام بعملهم.

وفقًا لصحيفة Telegraph، اعترف 68 بالمائة من الأشخاص في استطلاع رأي بأنهم يسرقون المناشف من غرف الفنادق.

الأجهزة الإلكترونية

في حالة فقدان جهاز لوحي أو عنصر آخر ذي قيمة، ستكون هناك تكلفة مفروضة على رسوم الغرفة يجب على النزلاء دفعها.

رداء الحمام

يعتقد العديد من النزلاء أنها من الأشياء التي يمكنهم أخذها معهم من غرف الفنادق، لكن لا يمكنهم ذلك، حيث سيتم محاسبتهم.

من ناحية أخرى، يستطيع النزيل أخذ النعال الذي إرتداه معه.

علاّقات الملابس والأكواب

هناك احتمال أن يؤدي أخذ هذه العناصر من غرفتك بالفندق إلى عواقب تتجاوز فرض رسوم إضافية وتضعك بالتالي في القائمة السوداء.

What you can’t take: Wooden hangers, glass bottles and mugs

تحتفظ الفنادق بسجل مخصص للضيوف الذين يسرقون الأشياء من غرف الفنادق، وفي سيناريوهات نادرة، قد يتم القبض على البعض منهم.
ذكرت صحيفة التلغراف أنه تم القبض على زوجين في اليابان لأنهما سرقا أردية وطفاية سجائر.
المصدرمجلة ريدز دايجست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تطور جديد في تلقي جمعية خيرية تابعة للأمير تشارلز تبرعات من حمد بن جاسم

سائق تاكسي غاضب من تصرف الحارس نوير بعد استرجاع محفظته

وجوب تخيير المرأة لزوجها بين الصلاة أو الطلاق.. فتوى عبدالله المنيع تثير جدلا واسعا

مصري يطلق النار على فتاة ليبية رفضت الزواج منه.. ورد فعل صادم من الليبيين

تقدم ملحوظ لسلطنة عمان.. تعرف على مرتبة بلدك في أحدث تصنيف لـ أقوى جوازات السفر

“يا عيباه”.. إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسخر من نفسه بـ”الفشار” (شاهد)

براد بيت يثير الجدل بعد ظهوره مرتديا “تنورة” في برلين.. لماذا قام بهذا الأمر؟!

موقع استخباري: التوترات تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وقيس سعيد.. دستوره قد يرفض

ليفاندوفسكي يتسبب بأزمة داخل برشلونة (فيديو)

رد فعلها لا يُوصف.. فيديو مؤثر لفتاة ألمانية اعتقنت الإسلام خلال زيارتها لتركيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا