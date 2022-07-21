منها المناشف…أشياء من المسموح أخذها من غرف الفنادق وأخرى لا

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وطن– نشرت مجلة ريدرز دايجست في نسختها الأسترالية تقريرا، تحدثت فيه عن بعض الأغراض التي يحق للنزلاء أخذها معهم أثناء مغادرتهم للفنادق وأخرى يحذر من أخذها لانها يمكن أن تسبب في دفع النزلاء لرسوم إضافية.

ما هي الأغراض المسموح بأخذها من الفندق؟

صابون أو سائل استحمام

إذا كان هناك شيء واحد تمتلكه معظم الفنادق في غرفها، فهو الصابون أو سائل استحمام وهي من الأشياء التي يمكن للنزلاء أخذها معهم إلى المنزل.



الشامبو والبلسم

تمامًا مثل الصابون، فإن الشامبو والبلسم يمكن أخذهما من غرفتك بالفندق إلى المنزل.

تضع الفنادق أحيانا علامة على واجهة الأغراض الموجودة في الغرفة، لذا فإن أخذ الشامبو الخاص بهم واستخدام الاسم التجاري للفندق يمكن أن يساعد في التعرف ومعرفة الفندق.

عناصر أخرى

إن العناصر الأخرى التي يمكن أخذها يمكن أن تشمل أشياء مثل أكياس التنظيف الجاف والقهوة وعبوات السكر، كما تقدم بعض الفنادق حتى هدايا مجانية يمكنك بالطبع أخذها معك.



الأوراق والأقلام

تحمل هذه الأدوات المكتبة شعار الفندق لتعمل بالتالي كأداة تسويق له. لذا لا تتردد في أخذها معك.

ما هي الأغراض غير المسموح بأخذها من الفندق؟

أغطية السرير والمناشف

الملاءات والمناشف هي بالتأكيد أشياء لا يجب أن تأخذها من غرف الفندق.

يعمل الفندق دائما على تجهيز الغرفة المثالية للضيوف، وأخذ هذه الضروريات الباهظة، يجعل من الصعب على موظفي الفندق القيام بعملهم.

وفقًا لصحيفة Telegraph، اعترف 68 بالمائة من الأشخاص في استطلاع رأي بأنهم يسرقون المناشف من غرف الفنادق.



الأجهزة الإلكترونية

في حالة فقدان جهاز لوحي أو عنصر آخر ذي قيمة، ستكون هناك تكلفة مفروضة على رسوم الغرفة يجب على النزلاء دفعها.



رداء الحمام

يعتقد العديد من النزلاء أنها من الأشياء التي يمكنهم أخذها معهم من غرف الفنادق، لكن لا يمكنهم ذلك، حيث سيتم محاسبتهم.

من ناحية أخرى، يستطيع النزيل أخذ النعال الذي إرتداه معه.



علاّقات الملابس والأكواب

هناك احتمال أن يؤدي أخذ هذه العناصر من غرفتك بالفندق إلى عواقب تتجاوز فرض رسوم إضافية وتضعك بالتالي في القائمة السوداء.



تحتفظ الفنادق بسجل مخصص للضيوف الذين يسرقون الأشياء من غرف الفنادق، و في سيناريوهات نادرة، قد يتم القبض على البعض منهم.