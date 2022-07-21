مقاتل أوكراني يطلق قذيفة على الروس وهو يصرخ:”هذه من أجل سوريا” (فيديو)

- Advertisement -

وطن- في فيديو لاقى تفاعلا واسعا أهدى مقاتل أوكراني قذيفة مدفع للسوريين الذين يعارضون نظام الأسد، ويواجهون عدوهم المشترك الاحتلال الروسي في سوريا.

مقاتل أوكرانيا يخاطب السوريين

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لجندي أوكراني يقصف موقعاً للمحتل الروسي ويصرخ :هذا من أجل سوريا”.

وبدا الجندي وهو يقف بالقرب من المدفع ويخاطب شخصاً آخر لا يرى في المقطع باللغة الأوكرانية، ثم يقوم بإطلاق قذيفة بحماس شديد.

“لا يشعر بالمظلوم إلاّ المظلوم”

وتفاعل عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي يعبر عن وحدة حال بين السوريين والأوكرانيين الذين يواجهون عدوا واحدا دمر البشر والحجر في البلدين.

وعلق الإعلامي “أحمد موفق زيدان”: “لا يشعر بالمظلوم إلاّ المظلوم”وتابع :” نسأل الله أن يهدّ ويهلك المحتل الروسي وحلفائه”.

جندي من #أوكرانيا يقصف موقع للمحتل الروسي ويصرخ هذا من أجل #سوريا… لا يشعر بالمظلوم إلاّ المظلوم… كل نوقنا وجمالنا اليوم هناك.. نسأل الله أن يهدّ ويهلك المحتل الروسي وحلفائه…. اللهم آمين.. pic.twitter.com/wJJY9Hces5 — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) July 20, 2022

بينما علق “محمد الرنتيسي”: “جندي أوكراني يقصف القوات الروسية ويقول “هذه من أجل سوريا” بينما بعض الحكام العرب يمدون يد العون للقاتل بشار الأسد ويحاولون إرجاعه للجامعة العربية”.

أوكرانيا

جندي أوكراني يقصف القوات الروسية ويقول "هذه من أجل سوريا" تعليق

بينما بعض الحكام العرب يمدون يد العون للقاتل فشار الاسد المجرم ويحاولون ارجاعه للجامعة العربية#أخبار_مجاهدون#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/EyKZaQpRIB — Mohammad ALrntese (@Moohame34921486) July 20, 2022

ورأى آخر أن “كل ما تحتاجه الثورة السورية هو الدهاء والحكمة”.

وأضاف أن فتح قنوات تنسيق مع الجيش الأوكراني سيساعدكم على إنهاك الدب الروسي وغلمانه المجوس.

وعقب “محمد شبير” أن الأوكراني اليهودي أصبح يعرف مأساة السوريين هزلت”.

وتابع أن الأوكراني الصهيوني “هو من أراد الدمار للجيوش العربية ابتداء من العراق وسوريا دمرهم بالحروب ودمر نفسية وقوة الجيش المصري بالتطبيع والذل والمهانة.”

الاوكراني اليهودي اصبح يعرف ماساة السوريين، هزلت. الاكراني الصهيوني هو من اراد الدمار للجيوش العربية ابتداء من العراق و سوريا دمرهم بالحروب و دمر نفسية و قوة الجيش المصري بالتطبيع و الذل والمهانة و يسعي لايران، بحيث لا يبقي جيش محترم يتعرض للصهاينة و يهددهم بالمستقبل. اصحوا — mohad shubair (@MohadShubair) July 20, 2022

وبدوره علق “أنس”: “جندي أوكراني ينتقم لسوريا من روسيا التي قتلت أكثر من مليون ضحية بالتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته المحتلة.

#أوكرانيا جندي أوكراني ينتقم لسوريا من روسيا

التي قتلت أكثر من مليون ضحية بالتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد و عائلته المحتلة#Ukraine️ #SlavaUkraine #SlavaSyria pic.twitter.com/9e1OSXaD88 — Anas ☀️ أنس (@elhasananas) July 19, 2022

تعاطف متبادل

وبمقابل تعاطف الأوكرانيين مع السوريين يبدي غالبية السوريين تعاطفاً لافتاً مع الأوكرانيين.

ومرد ذلك كما يقول الكاتب “أكرم البني” أن السوريين يعرفون جيداً ماهية المعاناة التي تنتظرهم، قتلاً وتدميراً وتشريداً، مع وضوح تقدم موسكو في سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في سوريا.

لكن ثمة حسرة تعتمل في نفوس الكثيرين منهم حول التباين الصارخ في الموقف الغربي والعالمي مما حصل في بلادهم وما يحصل في أوكرانيا.

ولا تزال الحرب الروسية – الأوكرانية مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر دون أن يلوح في الأفق أي حل سياسي ينذر بقرب انتهاء هذه الأزمة رغم التداعيات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة الناتجة عنها.