مصري يطلق النار على فتاة ليبية رفضت الزواج منه.. ورد فعل صادم من الليبيين

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وطن – بث نشطاء على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر رد فعل الليبيين على واقعة إطلاق شاب مصري النار على فتاة ليبية بعد أن رفضت الزواج منه.

وأظهر الفيديو، عددا من الليبيين في مدينة البيضاء، وهم يجبرون المصريين من أصحاب المحلات التجارية على غلق أبوابها، فيما لم يعترض العمال المصريون على الأمر.

الليبيين يقومون بإغلاق جميع المحلات التي يعمل بها "المصريين" بعد اطلاق رجل مصري النار على امرأة ليبية بعد أن رفضت الزواج منه‼️ pic.twitter.com/Q6Bslk8qNA — الكعّام (@alk3aam) July 21, 2022

أثار هذا التصرف حالة من الجدل بين النشطاء على موقع تويتر، الذين اعتبروا أن معاقبة المصريين الآخرين على جريمة ارتكبها أحدهم أمر لا يستقيم.

وقال “علي”: “اخي انا بفهم وش دخل الناس الباقين”.

ياخي انا بفهم وش دخل الناس الباقين — علي (@M3b0b) July 21, 2022

وكتب “Talal AlAnzi “: “تصرف غريب من الليبيين ، الشخص مطلق النار يمثل نفسه ويتحمل مسؤولية تصرفه”.

تصرف غريب من الليبيين ، الشخص مطلق النار يمثل نفسه ويتحمل مسؤولية تصرفه — Talal AlAnzi 🇸🇦 (@TalalBz) July 21, 2022

وغرد حساب باسم “h”: “كل بلد له ثقافه اغلب الشعوب العربيه ثقافتهم مخله بالاداب ولو كان معاه اعلى الشاهدات”.

كل بلد له ثقافه اغلب الشعوب العربيه ثقافتهم مخله بالاداب ولو كان معاه اعلى الشاهدات — h (@Hmood88H) July 21, 2022

وتفاعل “ابن محمد”: “واحد يقتل الباقين يشيلون الشيله وين عقولهم”.

واحد يقتل الباقين يشيلون الشيله وين عقولهم — ابن محمد 🇸🇦💚 (@x_ax07) July 21, 2022

شاب مصري يطلق النار على فتاة ووالدها

وكان شاب مصري قد أطلق النار على شخص ليبي يُدعى محمد مفتاح، وابنته خلال استقلالهما سيارتهما أمام منزلهما، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية؛ نُقلا على أثرها إلى المستشفى.

وصرح أسعد الورفلي عضو المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية، بأن الشاب يدعى راغب خالد – مصري الجنسية، أطلق النار على رجل ليبي وابنته أمام منزلهما، بسبب رفضها الارتباط به عدة مرات.

وقال في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، إن الشاب المصري تقدم لخطبة الفتاة الليبية عِدة مرات، في حين رفض ذويها الارتباط به، وطالبوه بالابتعاد عن ابنتهم وعدم التعرض لها.

كما نقل الموقع المصري عن عبد الكريم قويدر، ابن عمة الفتاة الليبية، قوله إن القصة بدأت بإعجاب الشاب المصري بـ”الطالبة الليبية بجامعة البيضاء”، وأنه سعى للفت انتباهها ومضايقتها داخل الجامعة عدة مرات، إلا أنها رفضت الارتباط به.

وأضاف أن الطالب المصري دأب على مضايقتها، والتعرض لها لمدة عامين، قبل أن يتوجه إلى منزلها لطلب خطبتها من والدها عِدة مرات، وبرفض والدها له؛ هدده بالانتقام منهما.

وأشار إلى أن راغب عكف على ملاحقة الطالبة وذويها خلال الأيام الماضية، قبل أن يتوجه بسيارته يوم الثلاثاء إلى منزلهما، وعقب خروجها من المنزل برفقة والدها واستقلال سيارتهما؛ اعترض طريقهما حاملا سلاحا ناريا “بندقية آلية”، وأطلق عليهما النيران ما أسفر عن إصابتهما بطلقات في مناطق مختلفة بالجسم.

وصدر بيان عن مديرية أمن البيضاء، أفاد بأن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الشاب المصري عقب فراره من مدينة البيضاء واختبائه بأحد المنازل في مدينة القبة، مشيرًا إلى إحالته للنيابة العامة، تمهيدًا لتقديمه إلى القضاء لمحاكمته.