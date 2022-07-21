الخميس, يوليو 21, 2022
الرئيسيةحياتنامشاكل يمكن أن تصيبك إذا قمت بتشغيل المروحة أثناء النوم
حياتنا

مشاكل يمكن أن تصيبك إذا قمت بتشغيل المروحة أثناء النوم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
- Advertisement -

وطنمع استمرار موجة الحر، يبحث الكثيرون عن طرق للشعور بالراحة والبرودة سواء كان ذلك من خلال الترطيب المناسب أو شراء مروحة للحصول على بعض النسمات الباردة.

أثناء النوم، يشغل العديد من الأشخاص مراوحهم الهوائية، لكن ما لا يعلمونه أن هذه العادة الخطيرة يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

ردود فعل تحسسية

عندما تحرك المروحة الهواء في جميع أنحاء الغرفة، فإنها تتسبب في حدوث موجات من الغبار وتجعل حبوب اللقاح تشق طريقها إلى الجيوب الأنفية.

وإذا كنت عرضة للحساسية والربو وحمى القش، فقد يتسبب ذلك في الكثير من المتاعب.

قبل استخدام مروحتك، ألق نظرة على شفراتها، حيث يمكن أن تجمع هذه الاخيرة المواد المسببة للحساسية، مثل عث الغبار وخلايا الجلد الميتة، مما يزيد بالتالي من خطر إصابتك بالحساسية.

هواء جاف

يمكن أن يؤدي هواء المروحة إلى جفاف الجلد والفم والعينين.

وإذا كنت تنام وفمك مفتوحًا، فإن تدفق الهواء الزائد يمكن أن يسبب جفاف الفم والحلق.

يميل بعض الناس إلى النوم وأعينهم مفتوحة جزئيًا وما لا يعلمونه أن تيار الهواء الثابت يجفف العيون وقد يسبب تهيجا شديدا.

تهيج الجيوب الأنفية

يؤثر الهواء الجاف على الجيوب الأنفية.

نظرًا لأن المراوح تجفف أنفك وفمك وحلقك، يقوم جسمك بإفراز مخاط زائد.

ومع ذلك، فإن الإفراط في إنتاج المخاط يسد الممر الأنفي ويؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل صداع الجيوب الأنفية وانسداد الأنف.

ومع ذلك، من الممكن تجنب هذا عن طريق شرب المزيد من الماء.

التهاب العضلات

قد يستيقظ الأشخاص الذين ينامون مع ضربات الهواء المباشرة من المروحة وهم يعانون من تصلب العضلات.

وإذا كنت تنام مع مروحة بالقرب من وجهك، على وجه الخصوص، يمكن أن تتصلب رقبتك، وهذا لأن الهواء البارد يتسبب عن غير قصد في تقلصات العضلات، مما يعني أن عضلاتك متوترة وتشنج.

على الرغم من أن استخدام المروحة قد يخفف من الشعور بالتعرق الناجم عن الليالي الطويلة والحارة، إلا أنه ينصح بتجنبها في الليل.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لا تنم أبدًا والمروحة تعمل حتى لو كانت الموجة الحرارية لا تُطاق

حياتنا

ما المدة المثالية للنوم لحماية دماغك ابتداءً من سن الـ40؟

حياتنا

لماذا يعتبر النوم ببيجاما من الحرير في الصيف فكرة جيدة؟

حياتنا

دراسة تجيبك: أيهما أفضل نوم الزوجين معا أم منفصلين؟

حياتنا

أيهما أفضل.. النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ 

حياتنا

علاقة غير متوقعة بين النوم والدهون الحشوية الصعبة

حياتنا

إذا كنت تنام بهذه الوضعية فأنت تؤذي عمودك الفقري

حياتنا

هذا ما توصلت إليه دراسة عن عادات نوم ترامب وإيلون ماسك والمصارع ذا روك

حياتنا

علماء: أغلقوا الستائر وأطفئوا جميع الأنوار عند النوم إذا كنتم تريدون تجنب أمراض القلب والسكري

حياتنا

أشياء في غرفتك عليك التخلص منها للحصول على نوم هادئ

حياتنا

فتح الفم أثناء النوم .. تعرّف معنا على الأسباب والمخاطر وطرق الوقاية

حياتنا

ابني يخاف من النوم وحده: ماذا أفعل؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم.. ماكرون ومترجمته يسخران من حديث عباس عن شيرين أبو عاقلة

لماذا تنتفخ الأقدام في الصيف وما هي العلاجات الموجودة للتخلص منه؟

لماذا غرّمت الصين شركة Didi العالمية بـ1.2 مليار دولار؟

ارتفاع إيرادات “تسلا” بنحو 41% رغم تضرر الإنتاج في الصين

بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

“جثث الحجاج في مشعر منى”.. ما حقيقة اللقطات المتداولة؟

حيلة لتبريد السيارة في دقيقة واحدة دون استخدام مكيف الهواء

هل سلطنة عمان معرضة لـ”تسونامي”؟! وما حقيقة الاستدلال بما حدث عام 1945

أغلى 10 صفقات في الدوري الألماني بعد ضم بايرن ميونخ دي ليخت (صور)

خبيرة نفسية تكشف أشياء يمكن أن تقضي على العلاقة الزوجية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC