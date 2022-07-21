ليفاندوفسكي يتسبب بأزمة داخل برشلونة (فيديو)

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وطن – تسبب البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، في حدوث أول أزمة داخل متجر نادي برشلونة، بعد إعلان التعاقد معه مع بداية الأسبوع الحالي.

كما وظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجع النادي الكتالوني. وهو يسأل أحد البائعين داخل متجر برشلونة، عن سبب نفاذ قميص النجم البولندي ليفاندوفسكي.

قميص ليفاندوفسكي

وهو ما رد عليه البائع، عن السبب الغريب وراء إيقافه، ” لا يوجد لدينا الحرف (W)، حتى نتمكن من استمرار إنتاج. كما وطباعة اسمه على القمصان”.

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كما وأضاف البائع بقوله: ” ليفاندوفسكي يمتلك الحرف (W) اثنين في اسمه، لقد نفذ منا”.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وكان نادي برشلونة الإسباني، قد أعلن في وقت سابق، عن ضم روبرت ليفاندوفسكي، بصفقة بلغت 50 مليون يورو مع إضافات ومكافآت مالية. لمدة 4 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2026 قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ.

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كما وتواجد ليفاندوفسكي مع فريق برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خاض التدريبات الجماعية مع الفريق الكتالوني، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي إلا أنه لم يشارك في المباراة وبقي على دكة البدلاء.

💪 القناص البولندي لا يكل ولا يمل 🇵🇱 pic.twitter.com/DSi0VsTL9J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 21, 2022

مواجهة الكلاسيكو

كما وحقق برشلونة الفوز الكبير على إنتر ميامي بسداسية نظيفة دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( لوكهارت) في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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ويستعد برشلونة لمواجهة الكلاسيكو الودي أمام الغريم ريال مدريد، الأحد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر في شهر أغسطس/ آب المقبل الذي سيشهد الظهور الأول للبولندي ليفاندوفسكي بقميص البلوغرانا في المباراة.

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