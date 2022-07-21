فيديو صادم.. ماكرون ومترجمته يسخران من حديث عباس عن شيرين أبو عاقلة

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمترجمة قصر “الإليزيه” في فرنسا وهي تسخر من حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قضية استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة، خلال لقاء عباس وماكرون.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد سمع صوت المترجمة الفورية وهي تضحك وتسخر أثناء ترجمة كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين يطالب بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة، في حين بادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الابتسامة.

Cette séquence tirée de la conférence de presse d’aujourd’hui à l’Elysée est tout simplement scandaleuse. A l’évocation du meurtre de #ShireenAbuAkleh et de la nécessité d’une enquête, on entend la traductrice rire, et le rictus du président @EmmanuelMacron est vraiment indigne. pic.twitter.com/R49AXWhtv5 — Monira Moon ❤️🇵🇸🔻 (@MoonMonira) July 20, 2022

إشادة بموقف فرنسا

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أشاد الاربعاء بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، “نعول على دور الرئيس ماكرون في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية”.

استعداد للعمل مع فرنسا لتحقيق السلام

وأبدى “عباس” استعداده للعمل مع فرنسا من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا على حدود 1967، وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية.

كما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

دعا لمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

وخلال كلمته، تطرق الرئيس “عباس” إلى مقتل شيرين أبو عاقلة، قائلا: ” نحن نمارس المقاومة الشعبية السلمية، نريد أن يتوقف هذا القتل، كما حدث في جريمة اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة وهي مشهورة وتعمل في قناة الجزيرة وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، قتلت بدم بارد وبدون أي سبب، كانت تقوم بواجبها كصحفية، أريد أن تحاسب الجهات التي قتلتها.”