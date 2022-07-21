الرئيسيةالهدهدفيديو صادم.. ماكرون ومترجمته يسخران من حديث عباس عن شيرين أبو عاقلة
الهدهد

فيديو صادم.. ماكرون ومترجمته يسخران من حديث عباس عن شيرين أبو عاقلة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
لقاء عباس ماكرون watanserb.com
لقاء عباس وماكرون في قصر الإليزيه
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمترجمة قصر “الإليزيه” في فرنسا وهي تسخر من حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قضية استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة، خلال لقاء عباس وماكرون.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد سمع صوت المترجمة الفورية وهي تضحك وتسخر أثناء ترجمة كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين يطالب بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة، في حين بادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الابتسامة.

إشادة بموقف فرنسا

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أشاد الاربعاء بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، “نعول على دور الرئيس ماكرون في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية”.

استعداد للعمل مع فرنسا لتحقيق السلام

وأبدى “عباس” استعداده للعمل مع فرنسا من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا على حدود 1967، وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية.

كما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

دعا لمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

وخلال كلمته، تطرق الرئيس “عباس” إلى مقتل شيرين أبو عاقلة، قائلا: ” نحن نمارس المقاومة الشعبية السلمية، نريد أن يتوقف هذا القتل، كما حدث في جريمة اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة وهي مشهورة وتعمل في قناة الجزيرة وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، قتلت بدم بارد وبدون أي سبب، كانت تقوم بواجبها كصحفية، أريد أن تحاسب الجهات التي قتلتها.”

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

شاهد رد فعل الرئيس الجزائري تجاه إطلاق اسم “الجزائر” على أحد شوارع رام الله

الهدهد

فيديو مسرب .. محمد بن زايد يكشف أوراق السعودية لـ”ماكرون” والأخير ينقلها لـ”بايدن”!

تقارير

حسين الشيخ يرتدي حذاء محمود عباس تدريجياً (تقرير اسرائيلي)

الهدهد

صحفي إسرائيلي يكشف 4 معلومات عن محمود عباس بعد تكهنات تدهور صحته

تقارير

إقالة حكومة محمد اشتيه.. عباس يبلغ مقربين منه بـ”القرار المرتقب”

تقارير

الرئيس القادم.. من يخلف محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية (تقرير)

تقارير

مصادر إسرائيلية تزعم دخول محمود عباس في غيبوبة

تقارير

صحة محمود عباس .. ما حقيقة الأنباء عن تدهورها وتكليفه حسين الشيخ ببعض مهامه الجوهرية!

الهدهد

مذيعة “فرانس24” تحرج “ماكرون” بعد تعبيره عن فجيعته بوفاة خليفة بن زايد

حياتنا

فرح الديباني.. من هي المصرية التي قبل ماكرون يدها؟ (فيديو)

تقارير

الإنتخابات الفرنسية: فاز ماكرون أم لوبان .. في النهاية سيشتد اضطهاد المسلمين!

الهدهد

محمود عباس يدين عملية بني براك .. وردود غاضبة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا