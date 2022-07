فيديو صادم.. ماكرون ومترجمته يسخران من حديث عباس عن شيرين أبو عاقلة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمترجمة قصر “الإليزيه” في فرنسا وهي تسخر من حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قضية استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة، خلال لقاء عباس وماكرون.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد سمع صوت المترجمة الفورية وهي تضحك وتسخر أثناء ترجمة كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين يطالب بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة، في حين بادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الابتسامة.

Cette séquence tirée de la conférence de presse d’aujourd’hui à l’Elysée est tout simplement scandaleuse. A l’évocation du meurtre de #ShireenAbuAkleh et de la nécessité d’une enquête, on entend la traductrice rire, et le rictus du président @EmmanuelMacron est vraiment indigne. pic.twitter.com/R49AXWhtv5

— Monira Moon ❤️🇵🇸🔻 (@MoonMonira) July 20, 2022