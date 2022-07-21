فيديو حفل زفاف أصغر عريسين في الأردن يثير ضجة على مواقع التواصل

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق ما قالوا عنه إنه حفل زفاف لطفلين في مخيم الشهيد عزمي المفتي “مخيم الحصن” بمدينة إربد شمال المملكة.

الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، أثار ضجة عارمة على مواقع التواصل حيث أن العريسين يبلغان من العمر 10 سنوات و11 عاما ويعدان أصغر عريسين في الأردن.

ووفقا لما هو متداول فقد تم إشهار الزواج قبل يومين، في حفل أحياه الفنان الأردني أيهم البشتاوي.

أيهم البشتاوي يوضح

حالة الجدل التي أثارها حفل الزفاف دفع الفنان الأردني أيهم البشتاوي للخروج بمقطع فيديو لإيضاح حقيقة الأمر، حيث بين بأن الحفل الذي قام بإحيائه للطفلين ليس حفل زفاف وانما حفل خطوبة فقط.

وبين “البشتاوي” أنه تلقى العديد من الاتصالات للتأكد من صحة ما يتم تداوله، الأمر الذي اقتضى خروجه بمقطع فيديو للكشف عن الحقائق.

من جانبها، أكدت مصادر من داخل المخيم أن ما حصل هو عبارة عن “إشهار” لخطوبة هاذين الطفلين على ابنتي عمهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم كتابة عقد زواج رسمي لدى المحكمة الشرعية، لاعتبارات قانونية تتعلق بالعمر.

ولفتت المصادر في تصريحات لموقع “أخبار الأردن” إلى وجود عادات اجتماعية لدى بعض العائلات، تقوم “بمثل هذه الخطوبة” لأبنائها وبناتها في عمر مبكر، وعندما يكبر هؤلاء الأبناء ويصلون لمرحلة قانونية تسمح لهم بإبرام عقد زواج شرعي، يتم توثيقه رسميا لدى المحكمة الشرعية ومن ثم الزواج.