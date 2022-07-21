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حياتنا

شاكيرا في كاليفورنيا .. هل ذهبت لملاقاة حبيبها الجديد ومن هو؟! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا في كاليفورنيا watanserb.com
شاكيرا
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وطن – وسط أزمتها مع صديقها السابق مدافع نادي برشلونة الإسباني، جيراد بيكيه، شوهدت المغنية الكولومبية شاكيرا في كاليفورنيا مع أطفالهما ميلان وساشا.

 

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وتصاعدت التكهنات في الأسابيع الأخيرة أن المغنية قد وجدت اهتمامًا جديدًا بالحب مع كريس إيفانز، حتى أنه ذهب إلى حد التصريح بأن شاكيرا كانت “مذهلة” وستبحث عن “شريك عاطفي مستقر”.

كريس إيفانز
كريس إيفانز

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو ملاحظة أن شاكيرا وكريس إيفانز بدءا في متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أصبح انفصال شاكيرا عن بيكيه علنياً، مما أضاف مزيدًا من الوقود إلى نار الشائعات.وفق صحيفة “ماركا

بيكيه، من جانبه، موجود أيضًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن المدافع على الساحل المقابل، حيث تجري استعدادات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد في ميامي.

حقيقة أن شاكيرا، التي تمتلك أيضًا منازل في ميامي وجزر الباهاما، أجرت الدعوة للسفر مع أطفالها إلى كاليفورنيا تعني أن الرحلة للمتعة أكثر من العمل.

عادة ما تسافر شاكيرا للتسجيل في لوس أنجلوس.

من المعروف أن شاكيرا تأمل في الانتقال إلى ميامي مع أطفالها، لكن بيكيه لا تريدهم أن يغادروا كاتالونيا.

وكان جيرارد بيكيه رفض عرضا سخيًا من المغنية الكولومبية شاكيرا، بينما يحاول الثنائي تسوية شروط الانفصال بينهما.

وقدمت المغنية عرضًا مذهلاً بعدة ملايين إلى بيكيه، والذي رفضه بشكل مثير لأن فريقه القانوني يعمل على اقتراح مضاد.

يقال إن شاكيرا عرضت تحمل المسؤولية الكاملة عن طفليهما، ساشا وميلانو، اللذين، وفقًا لخطتها، سينتقلان معها إلى ميامي.

لن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الأطفال. والأكثر من ذلك، أن المغنية ستدفع له حتى السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارة الاطفال.

أطفال بيكيه وشاكيرا
أطفال بيكيه وشاكيرا

علاوة على تلك الزيارات الخمس، تقترح المغنية الكولومبية أن يقضي الأطفال الصيف مع والدهم.

ومع ذلك ، فإن الجزء الأكثر جدارة بالملاحظة في مقترحات شاكيرا هو أنها عرضت تغطية 20٪ من ديون لاعب كرة القدم – حوالي 2.5 مليون دولار – التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا.

في الوقت الحالي، رفض بيكيه كل هذه المقترحات.بحسب ما ذكرت “ماركا” الإسبانية

ويُعتقد أن كلا الطرفين يعملان بجد لإيجاد حل مقبول لهما في أسرع وقت ممكن.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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