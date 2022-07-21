سائق تاكسي غاضب من تصرف الحارس نوير بعد استرجاع محفظته

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وطن – غضب أحد سائقي تاكسي الأجرة في ألمانيا، من تصرف مانويل نوير 36 عاماً، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، بسبب عدم تقدير الأخير للسائق بعد قيامه باسترجاع محفظته الخاصة.

وأفادت صحيفة ( بيلد) الألمانية، بأن الحارس مانويل نوير، نسيّ محفظته الخاصة به داخل تاكسي الأجرة، وكانت تحتوي على بطاقات ائتمان وبطاقة هوية. بالإضافة إلى 800 يورو.

سائق تاكسي ومحفظة نوير

وأردفت الصحيفة، ” سائق التاكسي ظل يبحث عن مانويل نوير، وذهب للعناوين الموجودة في المحفظة. حتى قام بإعادتها لوكيل حارس بايرن ميونخ بعد قطع مسافة 120 كليو متراً”.

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كما وأضافت، ” الحارس نوير وبعد أسبوعين من الحادث الذي حصل معه بشأن محفظته، أرسل لسائق التاكسي قميصاً موقع عليه. كتقدير للتصرف الذي قام به، وهو ما أغضب السائق الذي كان ينتظر المكافأة المالية”.

استياء السائق من الحارس نوير

وقال سائق التاكسي في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، بشأن مكافأة الحارس مانويل نوير، قائلاً: ” هذا استهزاء، لديّ 4 أطفال. ولا يمكنني فعل أي شيء، لقد أنفقت 400 يورو على قيادة السيارة من أجل إعادة المحفظة”.

قبل أسابيع قليلة كان مانويل نوير راكباً في أحد سيارات الأجرة ، عندما نزل كان قد نسي محفظته في السيارة فيها بطاقة الهوية ، بطاقات الائتمان ، 800 يورو نقدًا ، قرر السائق البحث عن نوير وإرجاع له ممتلكاته ، ذهب الى العناوين المسجلة في البداية ( ميونخ ثم تيغرنسي ) لكنه لم يجده ⬇️ pic.twitter.com/HLSiijntNZ — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) July 20, 2022

كما وتفاعل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة سائق التاكسي مع الحارس مانويل نوير، فمنهم من انتقد تصرف الأخير تجاه السائق الذين وصفوه بأنه لا يخجل وهو يستمتع بحياة الرفاهية.

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إلا أن بعض النشطاء انتقدوا السائق الذي تحمل تكلفة إعادة المحفظة إلى حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، كان لطمعه في الحصول على المكافأة المالية. وأن ما فعله نوير بتقديم قميصه الموقع عليه هو تصرف جيد.

#مانويل_نوير حارس مرمى #بايرن_ميونيخ نسي محفظته اللي فيها الفيزا كارت ورخصة القيادة وفلوس في تاكسي 🚕

سواق تاكسي لاقاهم وبدل ما يسلمهم لمكتب مفقودات او يرسلهم بالبريد سافر بعربيته مشاور كلفه ٤٠٠ يورو وسلمهم للاعب 💶 بعد أسبوع جاله طرد من #نوير فيه التيشرت بتاعه فقط هدية 🎁😅😅 pic.twitter.com/pFSLqwmNsr — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 20, 2022

ويتقاضى الحارس مانويل نوير مع فريق بايرن ميونخ راتب 18 مليون يورو سنوياً، حيث جدد مع نهاية الموسم عقد مع العملاق البافاري حتى صيف 2024.

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