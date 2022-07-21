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رياضة

سائق تاكسي غاضب من تصرف الحارس نوير بعد استرجاع محفظته

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سائق تاكسي وتصرف الحارس مانويل نوير بعد إرجاع محفظته watanserb.com
سائق تاكسي وتصرف الحارس مانويل نوير بعد إرجاع محفظته
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وطن – غضب أحد سائقي تاكسي الأجرة في ألمانيا، من تصرف مانويل نوير 36 عاماً، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، بسبب عدم تقدير الأخير للسائق بعد قيامه باسترجاع محفظته الخاصة.

وأفادت صحيفة ( بيلد) الألمانية، بأن الحارس مانويل نوير، نسيّ محفظته الخاصة به داخل تاكسي الأجرة، وكانت تحتوي على بطاقات ائتمان وبطاقة هوية. بالإضافة إلى 800 يورو.

سائق تاكسي ومحفظة نوير

وأردفت الصحيفة، ” سائق التاكسي ظل يبحث عن مانويل نوير، وذهب للعناوين الموجودة في المحفظة. حتى قام بإعادتها لوكيل حارس بايرن ميونخ بعد قطع مسافة 120 كليو متراً”.

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كما وأضافت، ” الحارس نوير وبعد أسبوعين من الحادث الذي حصل معه بشأن محفظته، أرسل لسائق التاكسي قميصاً موقع عليه. كتقدير للتصرف الذي قام به، وهو ما أغضب السائق الذي كان ينتظر المكافأة المالية”.

استياء السائق من الحارس نوير

وقال سائق التاكسي في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، بشأن مكافأة الحارس مانويل نوير، قائلاً: ” هذا استهزاء، لديّ 4 أطفال. ولا يمكنني فعل أي شيء، لقد أنفقت 400 يورو على قيادة السيارة من أجل إعادة المحفظة”.

كما وتفاعل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة سائق التاكسي مع الحارس مانويل نوير، فمنهم من انتقد تصرف الأخير تجاه السائق الذين وصفوه بأنه لا يخجل وهو يستمتع بحياة الرفاهية.

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إلا أن بعض النشطاء انتقدوا السائق الذي تحمل تكلفة إعادة المحفظة إلى حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، كان لطمعه في الحصول على المكافأة المالية. وأن ما فعله نوير بتقديم قميصه الموقع عليه هو تصرف جيد.

ويتقاضى الحارس مانويل نوير مع فريق بايرن ميونخ راتب 18 مليون يورو سنوياً، حيث جدد مع نهاية الموسم عقد مع العملاق البافاري حتى صيف 2024.

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المصدروطن + بيلد الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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